Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 25 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 25 kişi gözaltına alındı
Siyaset dünyası, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık karşılığında genel merkezde alınan 1 milyon euroluk rüşvetle çalkalanırken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi.
25 KİŞİ GÖZALTINDA
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı
SORUŞTURMA DA NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.
İTİRAFÇI OLDU
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları damga vurdu. 8 ve 10 Mayıs'ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek'in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.
"ÖZEL BİZDEN MADDİ MANEVİ DESTEK İSTEDİ"
Muhittin Böcek ifadesinde, 2024 yılı Ocak ayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantıya dikkat çekti. Adaylığı henüz açıklanmamış olan mevcut belediye başkanları ve aday adaylarının katıldığı bu toplantıda Özgür Özel'in bir konuşma yaptığını belirten Böcek, şu ifadeleri kullandı:
2024 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci öncesindeki kampanya ve adaylığım öncesi hatırladığım kadarıyla tam emin olmamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantı CHP Genel Merkezi binası içerisindeki büyük bir salonda gerçekleşmişti. Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" şeklinde bir söylemi olmuştu. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü.