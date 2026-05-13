Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 25 gözaltı

SORUŞTURMA DA NE OLMUŞTU? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

İTİRAFÇI OLDU Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları damga vurdu. 8 ve 10 Mayıs'ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek'in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

"ÖZEL BİZDEN MADDİ MANEVİ DESTEK İSTEDİ"

Muhittin Böcek ifadesinde, 2024 yılı Ocak ayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantıya dikkat çekti. Adaylığı henüz açıklanmamış olan mevcut belediye başkanları ve aday adaylarının katıldığı bu toplantıda Özgür Özel'in bir konuşma yaptığını belirten Böcek, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci öncesindeki kampanya ve adaylığım öncesi hatırladığım kadarıyla tam emin olmamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantı CHP Genel Merkezi binası içerisindeki büyük bir salonda gerçekleşmişti. Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" şeklinde bir söylemi olmuştu. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü.