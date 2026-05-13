Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı: ANSET operasyonunda ikinci dalga, 25 yeni gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Yaklaşık bir ay önce başlatılan ve 34 kişinin gözaltına alındığı ilk dalganın ardından, bugün Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı'na yönelik düzenlenen yeni operasyonda 25 kişi daha gözaltına alındı. 113 milyon TL’lik kamu zararının çok daha büyük boyutlara ulaştığı tahmin edilirken, Muhittin Böcek’in ailesinden gelen itiraflar yolsuzluk ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.