Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası TBMM harekete geçti. Türkiye, dijital mecraların birer “hibrit savaş” cephesine dönüştüğü; aile yapısını, gençleri ve milli güvenliği hedef alan siber tehditlerin tırmandığı kritik bir eşikten geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, sosyal medya ağlarının “kötülüğün merkezi” haline geldiğini belirterek siber faşizmden küresel istihbarat örgütlerinin dijital tuzaklarına kadar çarpıcı gerçekleri A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.

Dijital çağın karanlık yüzü bir kez daha gündemde. Sosyal medya ve dijital ağların küresel güvenliği tehdit eden bir radikalleşme alanına dönüşmesi, Türkiye'de ve dünyada alarm zillerini çaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, A Haber'de dijital radikalleşmenin milli güvenlik ve beka meselesi olduğunu vurgularken, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası bir düzenleme için öncü rol üstlenebileceğinin sinyalini verdi. ALGORİTMALARIN KARANLIK LABİRENTİ: GENÇLER DİJİTAL RADİKALLEŞMENİN HEDEFİNDE DİJİTAL MECRALARIN YIKICI ETKİSİ Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırının dijital radikalleşme boyutuyla ele alındığı programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu tür olayları daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinav ülkelerinde görüyorduk ve bize uzak sanıyorduk ama Siverek ve Kahramanmaraş'taki hadiseler meselenin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Meselenin siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirten Yayman, "Burada asıl mesele gençlerimiz ve dolayısıyla geleceğimizdir. İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda ortak akılla hareket etmeliyiz." sözleriyle toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. NÜFUS ARTIK BİR GÜVENLİK MESELESİ Türkiye'nin sahip olduğu genç potansiyelin doğru yönlendirilmemesi durumunda büyük riskler barındırdığına dikkat çeken Hüseyin Yayman, "Türkiye'de 20 milyon genç nüfus var. Bu rakam Hollanda, Yunanistan veya Bulgaristan gibi ülkelerin toplam nüfusundan çok daha fazla. Gençlerimizin 'yazılımını' doğru yapmazsak bu potansiyel bir milli güvenlik sorunu haline gelir." değerlendirmesinde bulundu. Dijital mecraların aile yapısına yönelik tehditlerini sıralayan Yayman, "Sosyal ağlarda cinsiyetsizleştirme, LGBT propagandası, nefret suçları ve İslamofobi gibi akımlar meşru hale getirilmeye çalışılıyor. Dijital ağların 'bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' tavrı asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) DİJİTAL RADİKALLEŞME VE SİBER FAŞİZMİN KARANLIK YÜZÜ Dijital dünyada beslenen radikalleşmenin bir milli güvenlik ve beka meselesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Buradaki temel konulardan bir tanesi şu: Maalesef ama maalesef sosyal medya ve dijital ağlar kötülüğün merkezi haline gelmiş. Sosyal medyanın yapıcı etkisi çok sınırlı olmasına rağmen yıkıcı etkisi çok fazla. Siz diyelim ki bir hayır işinde sosyal medya üstünden örgütlenmeye çalışsanız bu çok sınırlı kalırken, negatif bir kampanya yürüttüğünüzde burada daha fazla bir etkileşim almak mümkün" sözleriyle dijital mecralardaki dehşet dengesine dikkat çekti. Karanlık odakların bu mecraları birer silah olarak kullandığını belirten Yayman, "Maalesef bu ırkçılık, ötekileştirme, siber faşizm bunlar ve cinsiyetsizleştirme özellikle buna temas etmek isterim; bunlar sosyal medya üstünden çok yaygın bir biçimde kullanılıyor ve kullanılmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin değil, küresel bir problemdir" ifadelerini kullandı. ELON MUSK VE TRUMP ÖRNEĞİ Küresel ölçekte sosyal medyanın siyaseti nasıl manipüle ettiğini çarpıcı bir örnekle anlatan Hüseyin Yayman, "Başkan Trump önceki başkanlık döneminde X hesabını kapattı, o günkü adı Twitter'dı. Sonra Elon Musk seçim kampanyası döneminde Başkan Trump'ı destekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kampanyayı Twitter üzerinden yapmak için Elon Musk gitti sosyal medya şirketini satın aldı ve o kampanyayı onun üstünden yaptılar ve başkanlık seçimini kazandılar" diyerek dijital gücün ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. Yayman, bu durumu "Sosyal medyanın politika üzerinde, insanların kişisel hayatı üzerinde ve psikolojik gelişimi üzerindeki etkisi tartışılamaz bile. Çok büyük etkileri var. Dijital çağın faydalı yönleri olsa da çok ciddi mahsurları da var ve bu mahsurları dünya ile birlikte yaşıyoruz" şeklinde aktardı.