ABD'de Cumhuriyetçiler birbirine girdi! Trump’ı savaşa kim ikna etti?

ABD siyasetinin kalbinde İran savaşına dair gizli kapılar ardındaki pazarlıklar ve kanlı işgal planları tek tek deşifre oluyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın "Hark Adası’nı işgal edin" çağrısı kendi partisinde büyük bir çatlağa yol açarken, Senatör Ted Cruz’un Başkan Trump’ı saldırı için nasıl kışkırttığına dair itirafları dünya gündemine bomba gibi düştü.

İran savaşının en ateşli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington'ın kirli savaş senaryolarını açıkça dile getirerek Hark Adası'nı hedef gösterdi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN HARK ADASI İÇİN İŞGAL İTİRAFI

Graham, "Başkan Trump'a kişisel olarak da söyledim. Birkaç hafta daha devam edin. Hark Adası'nı alın. Bu ada İran'ın rezervlerini kontrol ediyor. Ardından da bu rejim çöker. Ben inanıyorum ki denizcilerimiz bunu başaracak. O adayı aldığımız gün bu rejim zayıflayacaktır. Suudilerin İsrail ile normalleşmemesinin sebebi 7 Ekim'de gerçekleşen saldırıydı." ifadelerini kullandı.

Graham'ın bu çıkışı, savaşın sadece bir hava operasyonu değil, doğrudan bir işgal girişimine dönüşmesi gerektiğini savunan radikal kanadın sesi oldu.

TRUMP'I SAVAŞA KİM SÜRÜKLEDİ?

CUMHURİYETÇİ PARTİ İÇİNDE SERT ÇATIŞMA: "SİZİN ÇOCUKLARINIZI ÖLÜME GÖNDERİYOR"

Graham'ın işgal talebi, Cumhuriyetçi Parti içinde beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Güney Carolina Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace, Graham'ın savaş çığlıklarına sert bir dille karşılık vererek, "Lindsey Graham İran'da Amerikan askerlerinin bulunmasını istiyor. Kendi çocukları için değil, sizin çocuklarınız için. Özgürlük için değil, petrolün bedeli için." sözleriyle Graham'ın stratejisinin arkasındaki ekonomik ve askeri bedeli eleştirdi. Bu çıkış, Washington'da savaş lobisine karşı yükselen itirazların ne denli derinleştiğini bir kez daha kanıtladı.

TED CRUZ'UN İTİRAFI: "TRUMP'I SALDIRI İÇİN ZORLADIM"

Savaşın başlamasında kilit rol oynayan bir diğer isim olan Teksas Senatörü Ted Cruz ise Trump ile gerçekleştirdiği gizli görüşmenin detaylarını paylaştı.

Trump'ı saldırıya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Cruz, "Sayın Başkan'ı bu saldırıyı başlatması için zorladım. Birebir kaldığımızda bana 'İran konusunda ne yapmalıyım?' diye sordu. Ben de ona bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini söyledim. Rejim hiç olmadığı kadar zayıflamıştı. Rejim çökerse ABD çok daha güvenli olacaktı." şeklinde konuştu.

MÜZAKERE MASASINA "HAYIR" DEDİ

Görüşme sırasında Trump'ın diplomasi seçeneğini de masada tutmak istediği ancak Cruz'un buna kesin bir dille karşı çıktığı ortaya çıktı. Trump'ın müzakerelere dair sorusunu aktaran Ted Cruz, "Ona 'Hayır, devam etme' dedim. İyi niyetli olduklarına inanmıyorum. İran yalan söylüyor." ifadelerini kullanarak diplomasi kapılarının nasıl kapatıldığını itiraf etti.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent (Solda) ABD Başkanı Trump

İŞGAL PLANINA "REHİN" UYARISI: "ASKELLERİMİZİ BOMBALARIN HEDEFİ YAPARIZ"

Hark Adası'nın işgal edilmesi fikrine askeri ve stratejik kanattan ise ciddi bir uyarı geldi. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent, böylesi bir adımın Amerikan ordusu için bir felaket olabileceğini vurgulayarak, "Bu, İran'a bir adada rehin alınmış bir grup insan vermek ve onların da bu adayı insansız hava araçları ve füzelerle bombalamasına olanak tanımak anlamına gelirdi." uyarısında bulundu.

Kent'in bu sözleri, Washington'daki işgal planlarının sahada karşılığı olmayan tehlikeli birer macera olduğu tartışmalarını alevlendirdi.

