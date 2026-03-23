ABD'de Cumhuriyetçiler birbirine girdi! Trump’ı savaşa kim ikna etti?

Hark Adası

CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN HARK ADASI İÇİN İŞGAL İTİRAFI

Graham, "Başkan Trump'a kişisel olarak da söyledim. Birkaç hafta daha devam edin. Hark Adası'nı alın. Bu ada İran'ın rezervlerini kontrol ediyor. Ardından da bu rejim çöker. Ben inanıyorum ki denizcilerimiz bunu başaracak. O adayı aldığımız gün bu rejim zayıflayacaktır. Suudilerin İsrail ile normalleşmemesinin sebebi 7 Ekim'de gerçekleşen saldırıydı." ifadelerini kullandı.

Graham'ın bu çıkışı, savaşın sadece bir hava operasyonu değil, doğrudan bir işgal girişimine dönüşmesi gerektiğini savunan radikal kanadın sesi oldu.

CUMHURİYETÇİ PARTİ İÇİNDE SERT ÇATIŞMA: "SİZİN ÇOCUKLARINIZI ÖLÜME GÖNDERİYOR"

Graham'ın işgal talebi, Cumhuriyetçi Parti içinde beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Güney Carolina Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace, Graham'ın savaş çığlıklarına sert bir dille karşılık vererek, "Lindsey Graham İran'da Amerikan askerlerinin bulunmasını istiyor. Kendi çocukları için değil, sizin çocuklarınız için. Özgürlük için değil, petrolün bedeli için." sözleriyle Graham'ın stratejisinin arkasındaki ekonomik ve askeri bedeli eleştirdi. Bu çıkış, Washington'da savaş lobisine karşı yükselen itirazların ne denli derinleştiğini bir kez daha kanıtladı.

TED CRUZ'UN İTİRAFI: "TRUMP'I SALDIRI İÇİN ZORLADIM"

Savaşın başlamasında kilit rol oynayan bir diğer isim olan Teksas Senatörü Ted Cruz ise Trump ile gerçekleştirdiği gizli görüşmenin detaylarını paylaştı.

Trump'ı saldırıya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Cruz, "Sayın Başkan'ı bu saldırıyı başlatması için zorladım. Birebir kaldığımızda bana 'İran konusunda ne yapmalıyım?' diye sordu. Ben de ona bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini söyledim. Rejim hiç olmadığı kadar zayıflamıştı. Rejim çökerse ABD çok daha güvenli olacaktı." şeklinde konuştu.

MÜZAKERE MASASINA "HAYIR" DEDİ

Görüşme sırasında Trump'ın diplomasi seçeneğini de masada tutmak istediği ancak Cruz'un buna kesin bir dille karşı çıktığı ortaya çıktı. Trump'ın müzakerelere dair sorusunu aktaran Ted Cruz, "Ona 'Hayır, devam etme' dedim. İyi niyetli olduklarına inanmıyorum. İran yalan söylüyor." ifadelerini kullanarak diplomasi kapılarının nasıl kapatıldığını itiraf etti.