CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında kritik eşik: Uzman isim A Haber'de uyardı: Dünya ekonomisi bıçak sırtında
İsrail, İran ve Lübnan'dan gelen ardı arkası kesilmeyen füze saldırılarıyla adeta ateş hattına döndü. İran ordusu, İsrail'in en kritik noktalarından biri olarak gösterilen Dimona Nükleer Tesisi'ni hedef alarak gerilimi tırmandırdı. Aynı saldırı dalgasında ülkenin güneyindeki Arad kenti de vuruldu. ABD'nin bölgeye yönelik askeri yığınak hazırlıkları sürerken, Kavasoğlu, İran'ın en kritik noktaları bile rahatlıkla vurabileceği mesajını bu saldırıyla verdiğini belirtti.
ABD ve İsrail ile İran arasında artan gerilim Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Karşılıklı saldırı ve misilleme açıklamaları dikkat çekerken, bölgede askeri hareketlilik hız kazandı. İran'ın Tel Aviv'e yönelik füze hamleleri sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu İsrail'den, A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran'dan aktarırken, uzman isimler yaşananları değerlendiriyor. İşte Orta Doğu'daki kritik gelişmelerin perde arkası...
TAHRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E 'GÖZE GÖZ' MİSİLLEMESİ!
İran’da günlerdir süren internet kesintisinin ardından Tahran yönetimi, hem sokaktaki protesto dalgasına hem de dış saldırılara karşı "demir yumruk" stratejisine geçti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgeden son detayları aktardı.
SOKAKTA ÖNLEM, MASADA İDAM: ABD’YE MESAJ
İran’da muhalif kanadın sokağa çıkma çağrıları sonrası yönetim baskıyı artırdı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran’da takribi dört gün süren bir internet kesintisi yaşandı. Pehlevi’nin sokağa çıkma çağrısı sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı ve bu kapsamda internetler erişime kapatıldı" sözlerini aktardı. Sadece dijital alanda değil, yargı kanadında da sert adımlar atıldığını belirten Karabağ, "Sabah saatlerinde Kum kentindeki protestolarla bağlantılı üç kişi idam edildi. Donald Trump’ın 'protestocu idam edilirse askeri müdahale yaparım' tehdidine rağmen bu adımların atılması, Amerika Birleşik Devletleri’ne bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.
ENERJİ SAVAŞLARI: GÜNEY PARS VURULDU, KATAR HEDEF ALINDI
Savaşın boyutu, İran’ın en stratejik enerji tesislerinden biri olan Güney Pars’ın vurulmasıyla yeni bir evreye geçti. Karabağ sahadaki durumu, "İran’ın en önemli gaz tesisi olan Güney Pars vuruldu ve bu saldırıyla savaş yeni bir boyut kazandı. Nitekim İran buna misilleme olarak Katar’daki bir doğalgaz tesisine yönelik saldırı gerçekleştirdi" sözleriyle özetledi. Tahran yönetiminin iç piyasayı koruma altına aldığını belirten Karabağ, "Vatandaşların gaz temini konusunda sıkıntı yaşanmadığı belirtilse de önlem olarak Irak’a yapılan doğalgaz ihracatı tamamen durduruldu" bilgisini paylaştı.
BÖLGESEL GERİLİM: SUUDİ ARABİSTAN’DAN SERT TEPKİ
İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılar sonrası hedef gözetmeksizin bölge ülkelerini uyarması, Riyad yönetimini ayağa kaldırdı. Karabağ, "İran’ın uyarı hedefinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar vardı. Nitekim Katar’a yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu oldu" dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın bu duruma sessiz kalmadığını vurgulayan Karabağ, bakanın "Eğer karşılık vermeyeceğimizi düşünüyorlarsa bu çok yanlış bir düşünce, bu durum kabul edilemez" şeklindeki sert uyarısını haberine ekledi.
TAHRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: "GÖZE GÖZ" POLİTİKASI
İran yönetiminin saldırılar karşısındaki tavrı, Meclis düzeyinde en sert şekilde dile getiriliyor. Karabağ, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın açıklamalarına dikkat çekerek, "Kalibaf, göze göz politikası uyguladıklarını bir kez daha vurguladı. Eğer petrol ve enerji tesislerimize saldırı olursa, aynı şekilde cevap vereceğiz diyerek denklemi net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Karabağ ayrıca, İran Devrim Muhafızları’nın yazılı bir açıklama yaparak bölge ülkelerini daha sert saldırılarla uyardığını belirtti.
NEVRUZ ÖNCESİ EKONOMİK ÇÖKÜŞ SİNYALLERİ
Savaşın ve diplomatik gerilimin gölgesinde İran, yeni yılı (1405) karşılamaya hazırlanıyor. Karabağ, "Cumartesi günü İran’da yılın ilk günü olacak. Tahran yavaş yavaş boşalıyor ancak son bir aydır saldırılar dolayısıyla İran ekonomisi ciddi hasar gördü, esnaf iş yapamaz durumda" dedi. Tatil sonrası savaşın ekonomik etkilerinin daha net hissedileceğini öngören Karabağ, "Nevruz tatili bitimiyle birlikte bu savaşın ekonomi üzerindeki gerçek tahribatını daha net göreceğiz" sözleriyle aktardı.
SİYONİSTLERİN KİRLİ PLANI DEŞİFRE OLDU
Uluslararası İletişim Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında İsrail'in İran saldırısını bahane ederek bölgeyi topyekûn bir din savaşına sürükleme planını deşifre etti. Sakman, Netanyahu yönetiminin nihai hedefinin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmek olduğunu ve bu uğurda Hristiyanlar ile Müslümanları da çatışmanın içine çekmek için özel bir çaba sarf ettiğini vurguladı. İsrail'de savaş istemeyenlerin ülkeyi terk ettiğini, geriye en radikal şahinlerin kaldığını belirten Sakman, yaşanan her olayın bu "Mesih'i getirme" planı için bir basamak olarak kullanıldığını gözler önüne serdi.
SAVAŞ İSTEMEYENLER GİTTİ, ŞAHİNLER KALDI
İran-İsrail geriliminin ardından İsrail içindeki dinamikleri değerlendiren Dr. Tolga Sakman, ülkede barış istemeyen bir grubun kaldığına dikkat çekti. Sakman, "Maalesef şunu ortaya koymak lazım, ülkede savaş olmasını istemeyenler, ikinci vatandaşlığı olduğu ülkelere göçtüler. Kaçtılar savaştan. E şimdi kalanlar en şahinleri" sözleriyle mevcut durumu özetledi. Bu radikal grubun, savaşın daha da keskinleşerek hedefe ulaşması noktasında oldukça istekli olduğunu belirten Sakman, geçmişte Tel Aviv'de yapılan gösterilerin yanlış anlaşıldığını, halkın Netanyahu'ya tepkisinin savaş karşıtlığından değil, "daha sert" saldırmadığı için olduğunu, "O tepki Netanyahu'nun az şekilde hareket ettiği, yumuşak kaldığı içindi. O eylemler 'daha fazla bastır, daha fazla hedefi yok et' talepleriydi" ifadeleriyle aktardı.
ASIL HEDEF MESCİD-İ AKSA: DİN SAVAŞI FORMATI DEVREDE
Gündemin en sıcak maddesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditleri analiz eden Dr. Tolga Sakman, İsrail'in çatışmayı bilinçli olarak dini bir boyuta taşıdığını söyledi. Sakman, "Orayı daha da köpürtmeye çalışıyorlar. Bunu tamamen bir din savaşı haline getirmeye çalışıyorlar" diyerek tehlikenin altını çizdi. Netanyahu'nun kişisel olarak teolojik ve mesiyanik hedefleri olduğunu belirten uzman isim, "Netanyahu'nun öyle teolojik şeyleri var. Hani böyle Mesih'i gelmeye zorlama vesaire gibi böyle uç fikirleri var savaşı yayarak" şeklinde konuştu. Sakman, bu kirli planın sadece Müslümanları değil, Hristiyanları da hedef aldığını, "Hristiyanları ve Müslümanları da bir şekilde buna inandırmak, bu din savaşı formatını kabul ettirmek için özel bir çabası da var. Çünkü eğer öyle olursa kafasındaki din savaşı formülü hayata geçer" sözleriyle açıkladı. Bu stratejinin bir parçası olarak Hristiyanlar için kutsal olan Kutsal Diriliş Kilisesi'nin de kapatılarak Katoliklerin girişinin engellendiğini hatırlattı.
SAVAŞ BAHANE, SÜLEYMAN MABEDİ ŞAHANE!
Dr. Tolga Sakman, tüm bu yaşananların Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesi hedefine hizmet eden birer bahane olduğunu belirtti. Yıllardır Mescid-i Aksa'nın altında "bilimsel araştırma" adı altında kazılar yapıldığını ve temellerinin zayıflatılmaya çalışıldığını söyleyen Sakman, Netanyahu'nun bu savaşı planını hızlandırmak için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Sakman, "Savaşın formatını bu şekle getirmek için elinden geleni yapıyor. Yani savaşın varlığı artık yavaş yavaş o teolojik temeller üzerine oturtulup herkesi de buna inandırabilirse, işte o zaman gerçekten bunu bahane edebilir" değerlendirmesinde bulundu. Dr. Sakman, yıllar önce genç bir siyasetçiyken bir hahamın Netanyahu'ya, "Senden beklediğimiz bu" diyerek bugünkü hedefleri işaret ettiğini hatırlatarak, mevcut görüntülerin bu büyük ve tehlikeli planın bir parçası olarak daha sık gündeme geleceği uyarısını yaptı.
İRAN'DAN "FÜZE HAKİMİYETİ" İLANI
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran füzelerinin vurduğu Arad kentinden gerçekleştirdiği canlı yayında, stratejik noktaların hedef alındığını ve İsrail'in hava savunma sistemlerinin adeta kör edildiğini bildirdi. Dimona Nükleer Santrali yakınları ve sivil yerleşim alanlarında yaşanan büyük yıkım, savaşın 23. gününde yeni bir aşamaya geçildiğini kanıtlarken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
ARAD VE DİMONA’DA STRATEJİK YIKIM
Saldırının gerçekleştiği noktadan son durumu bildiren Emine Kavasoğlu, "Zaman zaman alarmlar çalmaya devam ediyor ancak Arad kentinde ağır bir hasar söz konusu. Patlama öylesine şiddetliydi ki çevredeki pek çok bina ve araç ağır hasar gördü. İsrail tarihine 21 Mart, en büyük kayıplardan biri olarak geçti" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, saldırının sadece sivil alanları değil, stratejik noktaları da vurduğunu belirterek, "İran, Dimona Nükleer Santrali’nin bulunduğu bölge başta olmak üzere iki ayrı noktaya Fettah-2 füzeleriyle saldırdı. Dimona’ya sadece 10 kilometre uzaklıktaki bu bölge ağır darbe aldı" sözleriyle yıkımın boyutunu aktardı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇARESİZ KALDI
İsrail’in savunma kalkanlarının İran’ın yeni taktiği karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Kavasoğlu, "Hava savunma sistemlerine, Demir Kubbe’ye ve Tahat sistemlerine güvenen İsrail’i, İran deyim yerindeyse kör etti. Geçtiğimiz hafta küme başlıklı füzeler kullanılmıştı ancak bu kez taktik değişti ve Fettah-2 füzeleri devreye girdi" dedi. Bu füzelerin teknik üstünlüğüne dikkat çeken Kavasoğlu, "Yüksek manevra kabiliyetine sahip ve ses hızının 15 katına çıkabilen Fettah-2 füzeleri, İsrail’in hava savunma sistemlerinin müdahale etmesini tamamen engelledi" şeklinde konuştu.
İran kanadından gelen iddialı açıklamaları paylaşan Emine Kavasoğlu, "Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada artık füze hakimiyeti ilan ettiklerini duyurdular. Önümüzdeki dalgalarda kullanılacak taktiklerin ve fırlatma sistemlerinin ABD ve İsrail komutanlarını hayretler içerisinde bırakacağını, güney semalarının artık aydınlık olacağını belirttiler" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, İran’ın en kritik noktaları bile rahatlıkla vurabileceği mesajını bu saldırıyla verdiğini belirtti.
ENERJİ VE SU ALTYAPISINA YÖNELİK BÜYÜK TEHDİT
Savaşın genişleme potansiyeline dair çarpıcı bilgiler veren Kavasoğlu, "İran tarafı, eğer kendi yakıt ve enerji altyapılarına saldırı düzenlenirse, bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’e ait tüm enerji ve bilgi teknolojileri altyapısını hedef alacaklarını açıkladı. Özellikle deniz suyu arıtma tesislerinin hedef alınması demek, Körfez bölgesinin büyük bir susuzluk ve su krizi riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor" uyarısında bulundu.
SAHADA YOĞUN GÜVENLİK VE KISITLAMALAR
Saldırı sonrası bölgedeki son durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "Şu an Arad’da yoğun bir temizlik ve hazırlık çalışması var. Bölge demir bariyerlerle kapatıldı ve basın mensupları uzaklaştırıldı. İsrail yönetimi, hasarın görüntülenmesini engellemeye çalışıyor. Ayrıca telefonlarda ve iletişim ağlarında zaman zaman ciddi kısıtlamalar ve kesintiler yaşanıyor" diyerek bölgedeki sıkı yönetim atmosferini sözlerine ekledi.