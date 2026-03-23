İran’da günlerdir süren internet kesintisinin ardından Tahran yönetimi, hem sokaktaki protesto dalgasına hem de dış saldırılara karşı "demir yumruk" stratejisine geçti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgeden son detayları aktardı.

SOKAKTA ÖNLEM, MASADA İDAM: ABD’YE MESAJ

İran’da muhalif kanadın sokağa çıkma çağrıları sonrası yönetim baskıyı artırdı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran’da takribi dört gün süren bir internet kesintisi yaşandı. Pehlevi’nin sokağa çıkma çağrısı sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı ve bu kapsamda internetler erişime kapatıldı" sözlerini aktardı. Sadece dijital alanda değil, yargı kanadında da sert adımlar atıldığını belirten Karabağ, "Sabah saatlerinde Kum kentindeki protestolarla bağlantılı üç kişi idam edildi. Donald Trump’ın 'protestocu idam edilirse askeri müdahale yaparım' tehdidine rağmen bu adımların atılması, Amerika Birleşik Devletleri’ne bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

ENERJİ SAVAŞLARI: GÜNEY PARS VURULDU, KATAR HEDEF ALINDI

Savaşın boyutu, İran’ın en stratejik enerji tesislerinden biri olan Güney Pars’ın vurulmasıyla yeni bir evreye geçti. Karabağ sahadaki durumu, "İran’ın en önemli gaz tesisi olan Güney Pars vuruldu ve bu saldırıyla savaş yeni bir boyut kazandı. Nitekim İran buna misilleme olarak Katar’daki bir doğalgaz tesisine yönelik saldırı gerçekleştirdi" sözleriyle özetledi. Tahran yönetiminin iç piyasayı koruma altına aldığını belirten Karabağ, "Vatandaşların gaz temini konusunda sıkıntı yaşanmadığı belirtilse de önlem olarak Irak’a yapılan doğalgaz ihracatı tamamen durduruldu" bilgisini paylaştı.

BÖLGESEL GERİLİM: SUUDİ ARABİSTAN’DAN SERT TEPKİ

İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılar sonrası hedef gözetmeksizin bölge ülkelerini uyarması, Riyad yönetimini ayağa kaldırdı. Karabağ, "İran’ın uyarı hedefinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar vardı. Nitekim Katar’a yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu oldu" dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın bu duruma sessiz kalmadığını vurgulayan Karabağ, bakanın "Eğer karşılık vermeyeceğimizi düşünüyorlarsa bu çok yanlış bir düşünce, bu durum kabul edilemez" şeklindeki sert uyarısını haberine ekledi.

TAHRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: "GÖZE GÖZ" POLİTİKASI

İran yönetiminin saldırılar karşısındaki tavrı, Meclis düzeyinde en sert şekilde dile getiriliyor. Karabağ, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın açıklamalarına dikkat çekerek, "Kalibaf, göze göz politikası uyguladıklarını bir kez daha vurguladı. Eğer petrol ve enerji tesislerimize saldırı olursa, aynı şekilde cevap vereceğiz diyerek denklemi net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Karabağ ayrıca, İran Devrim Muhafızları’nın yazılı bir açıklama yaparak bölge ülkelerini daha sert saldırılarla uyardığını belirtti.

NEVRUZ ÖNCESİ EKONOMİK ÇÖKÜŞ SİNYALLERİ

Savaşın ve diplomatik gerilimin gölgesinde İran, yeni yılı (1405) karşılamaya hazırlanıyor. Karabağ, "Cumartesi günü İran’da yılın ilk günü olacak. Tahran yavaş yavaş boşalıyor ancak son bir aydır saldırılar dolayısıyla İran ekonomisi ciddi hasar gördü, esnaf iş yapamaz durumda" dedi. Tatil sonrası savaşın ekonomik etkilerinin daha net hissedileceğini öngören Karabağ, "Nevruz tatili bitimiyle birlikte bu savaşın ekonomi üzerindeki gerçek tahribatını daha net göreceğiz" sözleriyle aktardı.