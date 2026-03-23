Demir Kubbe'nin sırları parayla satıldı! Siyonist asker İran ajanı çıktı

İddianameye göre Cohen, İranlı ajanla çalıştığını bilerek hareket etti ve bu süreçte maddi kazanç elde etti.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise, bu kritik bilgilerin karşılığında Cohen'in yalnızca yaklaşık 1.000 dolar değerinde kripto para almış olması.

İRANLI AJAN TELEGRAM ÜZERİNDEN ULAŞTI

Soruşturma dosyasına göre İranlı ajan, Cohen ile ilk teması 6 Aralık 2025'te Telegram üzerinden kurdu. Kendisini açıkça İranlı bir ajan olarak tanıtan kişi, iş birliği karşılığında para teklif etti.

Cohen'in ise bu teklifi kabul ederek, görev yaptığı sistemi ve rolünü bizzat anlattığı ortaya çıktı. Kontrol merkezinde görev aldığını ve fırlatıcı sistemlerden sorumlu olduğunu doğrudan paylaştığı kaydedildi.