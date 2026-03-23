Demir Kubbe'nin sırları parayla satıldı! Siyonist asker İran ajanı çıktı
Times of Israel'in haberine göre, işgal güçlerinin en kritik savunma sistemlerinden Demir Kubbe'de görev yapan bir asker, İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkarıldı. Olay, İsrail güvenlik yapısında büyük bir sarsıntıya yol açtı.
İsrail İşgal Güçleri bünyesinde Demir Kubbe hava savunma sisteminde görev yapan yedek asker Raz Cohen'in, sistemin en kritik bilgilerini İranlı bağlantılarına aktardığı ortaya çıktı.
İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 26 yaşındaki Cohen'in, yalnızca yaklaşık bir ay içinde Demir Kubbe'nin çalışma prensiplerinden, bataryaların konuşlandığı noktalara kadar birçok hassas veriyi paylaştığı belirtildi.
KRİTİK ÜS KONUMLARI VE SİSTEM DETAYLARI VERİLDİ
Cohen'in aktardığı bilgiler arasında:
- Demir Kubbe sisteminin nasıl çalıştığı
- İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin konumları
- Bataryaların yerleri ve konuşlanma düzeni
- Fırlatıcı sistemlerin işleyişi ve görev dağılımı
gibi son derece kritik askeri detayların yer aldığı ifade edildi.
Ayrıca Cohen'in, sistemin teknik yapısını ve bataryaların nasıl organize edildiğini ayrıntılı şekilde anlattığı, hatta sistem dışında konuşlandırılmış fırlatma noktalarına dair bilgileri dahi paylaştığı aktarıldı.
27 FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ
Haberde yer alan bilgilere göre Cohen, Telegram üzerinden İranlı irtibatına Demir Kubbe sistemine ait 27 ayrı fotoğraf ve video gönderdi.
Bu görüntülerde:
- Atış süreçleri
- Atış hızları
- Yedek fırlatıcı sistemler
- Silahlandırma prosedürleri
gibi operasyonel detayların açıkça yer aldığı belirtildi.