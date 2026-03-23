Demir Kubbe'nin sırları parayla satıldı! Siyonist asker İran ajanı çıktı

Times of Israel'in haberine göre, işgal güçlerinin en kritik savunma sistemlerinden Demir Kubbe'de görev yapan bir asker, İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkarıldı. Olay, İsrail güvenlik yapısında büyük bir sarsıntıya yol açtı.

İsrail İşgal Güçleri bünyesinde Demir Kubbe hava savunma sisteminde görev yapan yedek asker Raz Cohen'in, sistemin en kritik bilgilerini İranlı bağlantılarına aktardığı ortaya çıktı.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 26 yaşındaki Cohen'in, yalnızca yaklaşık bir ay içinde Demir Kubbe'nin çalışma prensiplerinden, bataryaların konuşlandığı noktalara kadar birçok hassas veriyi paylaştığı belirtildi.

KRİTİK ÜS KONUMLARI VE SİSTEM DETAYLARI VERİLDİ

Cohen'in aktardığı bilgiler arasında:

  • Demir Kubbe sisteminin nasıl çalıştığı
  • İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin konumları
  • Bataryaların yerleri ve konuşlanma düzeni
  • Fırlatıcı sistemlerin işleyişi ve görev dağılımı

gibi son derece kritik askeri detayların yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca Cohen'in, sistemin teknik yapısını ve bataryaların nasıl organize edildiğini ayrıntılı şekilde anlattığı, hatta sistem dışında konuşlandırılmış fırlatma noktalarına dair bilgileri dahi paylaştığı aktarıldı.

27 FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Cohen, Telegram üzerinden İranlı irtibatına Demir Kubbe sistemine ait 27 ayrı fotoğraf ve video gönderdi.

Bu görüntülerde:

  • Atış süreçleri
  • Atış hızları
  • Yedek fırlatıcı sistemler
  • Silahlandırma prosedürleri

gibi operasyonel detayların açıkça yer aldığı belirtildi.

SADECE 1.000 DOLAR İÇİN SATTI

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise, bu kritik bilgilerin karşılığında Cohen'in yalnızca yaklaşık 1.000 dolar değerinde kripto para almış olması.

İddianameye göre Cohen, İranlı ajanla çalıştığını bilerek hareket etti ve bu süreçte maddi kazanç elde etti.

İRANLI AJAN TELEGRAM ÜZERİNDEN ULAŞTI

Soruşturma dosyasına göre İranlı ajan, Cohen ile ilk teması 6 Aralık 2025'te Telegram üzerinden kurdu. Kendisini açıkça İranlı bir ajan olarak tanıtan kişi, iş birliği karşılığında para teklif etti.

Cohen'in ise bu teklifi kabul ederek, görev yaptığı sistemi ve rolünü bizzat anlattığı ortaya çıktı. Kontrol merkezinde görev aldığını ve fırlatıcı sistemlerden sorumlu olduğunu doğrudan paylaştığı kaydedildi.

ÜS LOKASYONLARINI TEK TEK VERDİ

Cohen'in, daha önce görev yaptığı yedi farklı İsrail hava üssünün konumunu paylaştığı, ayrıca Hatzerim ve Palmachim bölgelerinde konuşlu iki Demir Kubbe bataryasının yerini de İranlı ajana ilettiği belirlendi.

Bununla da sınırlı kalmayan Cohen'in, bazı İsrail vatandaşlarının kişisel bilgilerini de paylaştığı; bunlar arasında Cumhurbaşkanlığı konutunda görevli bir güvenlik görevlisi ve bir savaş pilotunun da bulunduğu ifade edildi.

TEHDİT EDİLİNCE İLETİŞİMİ KESTİ

Cohen'in, Şubat 2026'da İranlı ajanla bağlantısını kestiği, ancak ajanın farklı hesaplar üzerinden kendisine ulaşarak onu ifşa etmekle tehdit ettiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Cohen'in Telegram uygulamasını tamamen sildiği aktarıldı.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Cohen hakkında yöneltilen suçlamalar arasında:

  • Savaş sırasında düşmana yardım
  • Devlet güvenliğine zarar verme amacıyla bilgi aktarma
  • Düşmana fayda sağlayabilecek bilgi iletme bulunuyor.

İsrail yasalarına göre bu suçların cezası müebbet hapis hatta idam olarak öngörülse de, ülkede siyonistlere idam cezası uygulanmıyor.

İŞGAL GÜÇLERİNDEN UYARI: "SOSYAL MEDYAYA DİKKAT EDİN"

Olayın ardından İsrail polisi ve İç İstihbarat Birimi Şin Bet, siyonistlere sosyal medya üzerinden kurulan şüpheli temaslara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, özellikle Telegram üzerinden İsraillilerin hedef alındığı ve casusluk faaliyetleri için devşirme girişimlerinin sürdüğü ifade edildi.

SON İKİ YILDA CASUSLUK DALGASI

Times of Israel'in aktardığına göre, son iki yıl içinde İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle onlarca İsrailli hakkında dava açıldı. Vakaların büyük çoğunluğunda bağlantıların sosyal medya üzerinden kurulduğu belirtiliyor.

Artan casusluk olayları nedeniyle, Hayfa'daki Damon Cezaevi'nde bu tür suçlamalarla yargılananlar için özel bir bölüm bile açıldığı ifade ediliyor.

