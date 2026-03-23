İran savaşında diplomasi rafa mı kalktı? Orta Doğu'da güvenlik tartışmaları: Türkiye bölgesel güvenliğin kurucusu olabilir

ABD-İsrail-İran savaşının 24. gününde karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar devam ederken "Diplomasi adımları rafa mı kalktı?" sorusunu akıllara getiriyor. A Haber'de Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu savaşta Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmeleri ve süreçteki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, İran'ın saldırılarıyla Körfez ülkelerinin savunmada yetersiz kaldığını belirterek "Bölge ülkeleri bölgesel güvenlik mimarisi kurma yolunda adım atmak zorunda" dedi. Mutlu ayrıca Türkiye'nin savaş sürecinde yürüttüğü diplomasiye dikkat çekerek Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisinin kurulması yolunda kurucu aktör olabileceğini vurguladı.

Orta Doğu'da İran'a yönelik savaş devam ederken karşılıklı sert açıklamalar ve bölgedeki çatışmalar hızla sürüyor. İran'ın ilk kez ortaya çıkardığı füzeler İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine büyük oranda zarar verirken savaşta üstünlük elde etmesi dikkat çekiyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump savaşı bitirmek istemediğini ifade ederken diplomasi adımlarının gerçekleşme ihtimali ise yeniden gündeme geliyor. A Haber'de 23 gün süren savaşa ilişkin yaşananlar ve Orta Doğu'ya yayılan saldırıların perde arkası ele alınırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ORTA DOĞU'DA YENİ DENKLEM: BÖLGESEL GÜVENLİK MİMARİSİ ŞART TEK TARAFLI BAĞIMLILIK DEVRİ KAPANDI Orta Doğu'nun içinde bulunduğu kaotik süreci "şer zamanlar" olarak nitelendiren Necmettin Mutlu, bölge ülkelerinin artık kendilerini koruyamayacak bir sistemin içinde hapsolduğunu belirterek, "Zor zamanlardan, gerçekten bir ateş hattından geçiyoruz. Bu şerden hayır çıkabilir. Birincisi artık bölge ülkeleri bir bölgesel güvenlik mimarisi kurma yolunda artık adım atmak zorunda. Çünkü şu ortaya çıktı; tek taraflı bağımlılık sizi koruyamıyor. Körfez ülkeleri şunu acı bir şekilde deneyimlediler; tek taraflı askeri bağımlılık burada güvenlik anlamında koruyamayacak." ifadelerini kullandı. Mutlu, İran'ın bu zafiyeti açıkça ortaya çıkardığını ve bölge ülkelerinin artık alternatif güvenlik sistemlerini tartışmaya başladığını sözlerine ekledi.

İRAN'IN GİZLİ SİLAHI: HUSİLER YEDEK KULÜBESİNDE BEKLİYOR Bölgedeki sıcak temasın en kritik halkalarından biri olan Husilerin, İran tarafından stratejik bir koz olarak tutulduğunu vurgulayan Necmettin Mutlu, "İran burada Husileri yakın zamanda oyuna sokacak. Husiler şu an yedek kulübesinde bekliyor fakat beklemelerinin sebebi Amerikalıların askeri müdahalesi. İran, Amerikalıların askeri anlamda ne yapacağını gördükten sonra muhtemelen Husileri oyuna sokacak. Eğer Amerikalılar tarafından bir çılgınlık denenirse, Husiler oyuna girip Kızıldeniz'in ticaretini kilitleyecektir." şeklinde konuştu. KORİDOR SAVAŞLARI: NETANYAHU'NUN HAYFA PLANI Enerji ve ticaret yollarının jeopolitik bir savaş aracına dönüştüğünü belirten Necmettin Mutlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Körfez'i doğrudan Hayfa Limanı'na bağlama projesine dikkat çekerek, "Artık özellikle alternatif taşıma koridorları çok önemli hale gelecek. Netanyahu'nun bu videosunda Körfez'i doğrudan Hayfa'ya bağlayalım dediği mesele artık çok önemli. Bu noktada Kalkınma Yolu'nun önüne asimetrik bir fırsat çıkabilir. Irak'ı özellikle Kerkük'ten Banyas'a, Akdeniz'e çıkaracak yeni koridorlar tartışılıyor." sözlerini kaydetti.