Kızıldeniz'de gerilim tırmalıyor! İran'ın vekil gücü Husiler tetikte

Husilerin sahip olduğu bu coğrafi konum, İran için bölgedeki en önemli baskı unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Yetkililer durumun vahametini, "Bu rota Husi kontrolündeki kıyı şeridi ve Babülmendep Boğazı gibi kritik dar geçitlerden geçmek zorunda " ifadeleriyle kullandı.

ABD basını tarafından aktarılan bilgilere göre, İran destekli Husiler Kızıldeniz'de pusuda bekleyerek stratejik bir tehdit oluşturuyor. Yemen'deki Husilerin çatışmaya dahil olma ihtimali hakkında uzmanlar, " Mevcut krizin daha da derinleşmesine yol açabilir " olarak aktardı.

Suudi Arabistan, Husilerle 2022 yılında vardığı anlaşma çerçevesinde tansiyonu düşük tutma gayreti içerisinde. Husilerin doğrudan savaşa müdahil olmaması adına yürütülen diplomatik temaslar hakkında analistler, "ABD ve İsrail de benzer şekilde Husileri provoke edecek adımlardan titizlikle kaçınıyor " sözleriyle son durumu aktardı.

Bölgedeki yangının daha da büyümemesi için arka kapı diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor.

HUSİLER KİMDİR?

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde 1990'larda Mümin Gençler Hareketi olarak kurulan ve daha sonra Ensarullah Cemaati adını alan Husiler, ülkede devam eden iç savaşta Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını elinde bulunduruyor.

Yemen'de, Şiiliğin Sünniliğe en yakın kolu sayılan ve bir zamanlar Yemen'i yöneten Zeydi mezhebine mensup kesim içinde şekillenmeye başlayan Husiler, siyasi bir hareket olarak 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu.

Hüseyin el-Husi, ruhani önderliğini babası Bedreddin el-Husi'nin yaptığı Mümin Gençler Cemaati'ni Ensarullah Hareketi adıyla siyasi ve silahlı bir harekete dönüştürdüğü 2004 yılına kadar yönetti.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla çıktı ve 2010 yılında taraflar arasında varılan ateşkesle sona erdi.

Halen uluslarası kamuoyu tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümeti, Husileri, "Lübnan Hizbullahı'na ve İran'a bağlı olmakla ve 1962'ye kadar yüzyıllar boyunca kuzey Yemen'de iktidar olan Zeydi İmamlık sistemini yeniden kurmaya" çalışmakla suçluyor. Husiler ise bu suçlamaları ve hükümetin meşruiyetini reddederek hükümeti "ABD ve Suudi Arabistan'ın kuklası olmakla" itham ediyor.