Kızıldeniz'de gerilim tırmalıyor! İran'ın vekil gücü Husiler tetikte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın şiddeti her geçen gün artarken, Tahran yönetiminin Basra Körfezi'ndeki enerji akışını kısıtlamasıyla gözler kritik rota Kızıldeniz'e çevrildi. İran destekli Husilerin bölgede pusuda beklediği ve olası bir müdahalenin küresel enerji krizini derinleştireceği belirtilirken; Suudi Arabistan, ABD ve İsrail'in diplomatik temaslarla gerilimi düşürmeye çalıştığı ifade ediliyor.

İran'ın bölgedeki vekil güçleri üzerinden etki alanını genişletme stratejisi, küresel ticaretin can damarı olan Kızıldeniz ve Süveyş hattını doğrudan etkiliyor.

ABD basını tarafından aktarılan bilgilere göre, İran destekli Husiler Kızıldeniz'de pusuda bekleyerek stratejik bir tehdit oluşturuyor. Yemen'deki Husilerin çatışmaya dahil olma ihtimali hakkında uzmanlar, "Mevcut krizin daha da derinleşmesine yol açabilir" olarak aktardı.

Daha önce İsrail'in Gazze'deki operasyonları sırasında insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenleyen Husiler nedeniyle deniz taşımacılığı büyük sekteye uğramış, gemiler rotalarını Afrika'nın güneyine kırmak zorunda kalmıştı.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE PUSUDA MI BEKLİYOR?

ALTERNATİF ROTALAR VE DAR GEÇİTLER

Basra Körfezi'nden gelen petrol akışının baskı altına alınması, Suudi Arabistan'ı alternatif çözümlere yöneltti. Riyad yönetimi, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden sevkiyatlarını sürdürmeye çalışsa da bu rota ciddi riskler barındırıyor.

Yetkililer durumun vahametini, "Bu rota Husi kontrolündeki kıyı şeridi ve Babülmendep Boğazı gibi kritik dar geçitlerden geçmek zorunda" ifadeleriyle kullandı.

Husilerin sahip olduğu bu coğrafi konum, İran için bölgedeki en önemli baskı unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

DİPLOMATİK TRAFİK VE PROVOKASYON ÇIKMAZI

Bölgedeki yangının daha da büyümemesi için arka kapı diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor.

Suudi Arabistan, Husilerle 2022 yılında vardığı anlaşma çerçevesinde tansiyonu düşük tutma gayreti içerisinde. Husilerin doğrudan savaşa müdahil olmaması adına yürütülen diplomatik temaslar hakkında analistler, "ABD ve İsrail de benzer şekilde Husileri provoke edecek adımlardan titizlikle kaçınıyor" sözleriyle son durumu aktardı.

Bu grafik Anadolu Ajansı tarafından yapılmıştır

HUSİLER KİMDİR?

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde 1990'larda Mümin Gençler Hareketi olarak kurulan ve daha sonra Ensarullah Cemaati adını alan Husiler, ülkede devam eden iç savaşta Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını elinde bulunduruyor.

Yemen'de, Şiiliğin Sünniliğe en yakın kolu sayılan ve bir zamanlar Yemen'i yöneten Zeydi mezhebine mensup kesim içinde şekillenmeye başlayan Husiler, siyasi bir hareket olarak 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu.

Hüseyin el-Husi, ruhani önderliğini babası Bedreddin el-Husi'nin yaptığı Mümin Gençler Cemaati'ni Ensarullah Hareketi adıyla siyasi ve silahlı bir harekete dönüştürdüğü 2004 yılına kadar yönetti.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla çıktı ve 2010 yılında taraflar arasında varılan ateşkesle sona erdi.

Halen uluslarası kamuoyu tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümeti, Husileri, "Lübnan Hizbullahı'na ve İran'a bağlı olmakla ve 1962'ye kadar yüzyıllar boyunca kuzey Yemen'de iktidar olan Zeydi İmamlık sistemini yeniden kurmaya" çalışmakla suçluyor. Husiler ise bu suçlamaları ve hükümetin meşruiyetini reddederek hükümeti "ABD ve Suudi Arabistan'ın kuklası olmakla" itham ediyor.

İRAN TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Ensarullah Cemaatini, Hüseyin Bedreddin el-Husi'nin 2004'te Yemen ordusu tarafından Sada'da öldürülmesinden bu yana kardeşi Abdülmelik el-Husi yönetiyor.

Kurucusu Husi'nin adına nispeten "Husiler" olarak anılan Ensarullah Cemaatinin en bariz ve önemli destekçisi ise İran.

İran tarafından mali ve askeri olarak desteklenen Husiler, 2004'ten 2010'a kadar hükümet güçleriyle savaşırken, Arap Baharı'nın en önemli ülkelerinden biri olan Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından ülkedeki nüfuzunu güçlendirmeyi başardı.

Uzun süren halk hareketi sonrası Yemen'de bir türlü istikrar sağlanamaması sonucu bir hükümet krizi oluşmuş, Husiler de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmişti.

YAKLAŞIK 10 YIL SÜREN İÇ SAVAŞ

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Devrik lider Ali Abdullah Salih'in ardından Cumhurbaşkanı olan Abdurabbu Mansur Hadi'nin gittiği Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulan ve 10 ülkeden oluşan Arap Koalisyonu güçleri Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmış ve meşru hükümete destek vermişti.

Ülkede büyük bir insani trajediye yol açan ve yıllar süren iç savaşın ardından Suudi Arabistanlı yetkililer, Umman'ın arabuluculuğuyla ilk kez 9 Nisan 2023'te Sana'da Husilerle bir araya geldi.

Eylül 2023'te Suudi Arabistan'da Husiler ile Suudi yetkililer arasında barış sürecini destekleyen bir yol haritasının geliştirilmesi ve Yemen'deki iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla 5 gün süren görüşmeler başlatılmıştı.

KIZILDENİZ'DE HUSİLER'İN EYLEMLERİ

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu. Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

