Orta Doğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor! Trump’ın İran planı çöktü mü?
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, ABD’nin İran’a yönelik savaş stratejisindeki hesap hataları ve bölge ülkelerinin yürüttüğü kritik diplomasi trafiği dünya gündemine oturdu. SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, Trump yönetiminin savaşı bitirme noktasındaki zorlanmalarını, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarını ve Türkiye’nin kilit arabuluculuk rolünü A Haber’e özel analizlerle değerlendirdi.
TRUMP'IN HESAPLARI TUTMADI: "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" HEDEFİNDEN "ÇIKIŞ" ARAYIŞINA
Savaşın başlangıç aşamasındaki stratejik hatalara dikkat çeken Doç. Dr. Nebi Miş, "Trump aslında savaşın birinci haftasından itibaren İran'a yönelik olarak başlatılan savaşta ilk planladıkları ya da düşündükleri gibi savaşın seyrinin gitmediğini net olarak gördüler. Bir hafta içerisinde İran'da ya bir rejim değişikliğine ya da rejimin davranış değişikliğine gidecek bir sonuç üretiriz diye savaşa başlamışlardı ancak aslında çok uzun süreli bir planlamaları yoktu, hatta bir çıkış stratejilerinin olmadığı da görüldü." sözleriyle ABD'nin içine düştüğü plansızlığı vurguladı.
ABD'nin İran'ın direncini hafife aldığını belirten Miş, "İran'a büyük zarar verse de ABD ve İsrail; İran'ın da hem toplumsal anlamda hem de rejim anlamında ve devlet kapasitesi anlamında bir direncinin olduğunu ve zarar verme kapasitesinin olduğunu gördü ABD. Dolayısıyla bir çıkış stratejisi olmasa da gelgitli açıklamalarıyla masanın kurulmasına yönelik olarak bir pozisyonu var ABD'nin, bunu görmek lazım." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN KİRLİ OYUNU: ABD SAVAŞA SÜRÜKLENDİ
İsrail'in Washington üzerindeki baskısını ve savaşın devam etmesi yönündeki arzusunu değerlendiren Doç. Dr. Nebi Miş, "Nasıl ABD, İsrail tarafından savaşa zorlandı ve sürüklendiyse, savaşın seyriyle ilgili de İsrail savaşın devam etmesini istiyor. ABD'nin ve Trump yönetiminin burada zorlandığı nokta şu; İsrail savaşın devam etmesini istiyor ama Trump yönetimi de savaşın bir yerinde durması gerektiğini görüyor çünkü gerçekten hem Körfez'e yönelik olarak İran saldırıları hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı stratejik anlamda bir koz olarak kullanması küresel bir maliyet üretti. Buradan da ABD bir çıkış arıyor." şeklinde konuştu.
ANKARA-KAHİRE-İSLAMABAD HATTINDA DEV DİPLOMASİ MESAİSİ
Türkiye'nin barışın anahtarı olma yolundaki çabalarını aktaran Doç. Dr. Nebi Miş, "Türkiye'nin de içinde olduğu Mısır, Pakistan gibi bölge devletleri gerçekten savaşın bir an önce sonlanması ve diplomasi masasının tekrar kurulmasını istiyor; bu önemli bir çaba. Türkiye'de Sayın Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanımız, diplomasi masasının yeniden kurulmasıyla ilgili tüm taraflarla görüşebilen; hem Körfez ülkeleriyle hem ABD ile hem de diğer bölgenin önemli aktörleriyle görüşüp bu savaşın bir şekilde diplomasi masasına, müzakere masasına tekrar çekilmesini istiyor ve bunun için çaba gösteriyor." sözleriyle Türkiye'nin dengeleyici rolünün altını çizdi.