Eski İngiliz komutandan itiraf: İran füzelerini durduramayız!

İran’ın Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünü vurduğu iddiaları ve İsrail’in İran füzelerinin Avrupa’yı hedef alabileceği yönündeki çıkışları bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. İngiliz Bakan Read, ülkesinin savunma kapasitesine vurgu yaparken, üs kullanım izni sonrası tırmanan gerilimin diplomatik ve askeri yansımalarını A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven, İran'ın ABD ve İngiltere tarafından ortak kullanılan Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünü vurduğu iddialarının ardından İsrail ordusunun, İran'ın Avrupa şehirlerini vurabilecek balistik füzelere sahip olduğu iddiasını gündeme taşıdığını belirtti.

Bu iddialara cevap veren İngiliz Bakan Read, füzelerin İran'dan 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki adaya ne kadar yaklaştığına dair detayları paylaşamayacağını ifade ederek, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin deniz aşırı topraklarını ve çıkarlarını koruma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Read, "İran bu mesafelere füze atma kapasitesine sahip olsa dahi ordumuz Birleşik Krallık'ı savunacak güçtedir" sözleriyle ülkesinin askeri hazırlığına dikkat çekti.

ÜS İZNİ VE PARLAMENTO TARTIŞMALARI

ABD'nin İran'a karşı İngiliz üslerini kullanma izni almasının ardından yükselen siyasi tansiyona da değinen Düven, İngiliz hükümetinin gerilimi artırma niyetinde olmadığını aktardı. Muhalefetten gelen ve izin onayının parlamentoda görüşülmesi yönündeki çağrılara değinen Bakan Read, "Saldırı altında olan İngiliz halkını savunmak için parlamentoda oylama yapılmasına dair hiçbir emsal bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, eski NATO yetkilisi Richard Sherriff'in görüşlerini de paylaşan Düven, Sherriff'in, İsrail'in açıklamalarının savaşın daha geniş bir alana yayılmasını teşvik etme amacı taşıyabileceği yönündeki iddialarını gündeme getirdi.

FÜZE SALDIRISININ TEKNİK AYRINTILARI

Hint Okyanusu'ndaki saldırının perde arkasını aralayan Alpaslan Düven, İngiliz hükümetinin İran tarafından atılan iki balistik füzeden birinin havada infilak ettiğini, diğerinin ise ABD savunma sistemleri tarafından engellendiğini doğruladığını bildirdi. İngiliz kaynaklarına dayandırılan çarpıcı bir detayı da paylaşan Düven, füzelerin İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne üs izni vermesinden hemen önce ateşlendiği bilgisini sözlerine ekledi.