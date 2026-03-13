Hudut hattında kritik mesai! Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel İran sınırında

İran ile İsrail ve ABD arasındaki gerilimin tırmandığı, bölgede gözlerin sınır hatlarına çevrildiği kritik bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuza geçti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da bulunan hudut birliklerini denetleyerek sahadaki son durumu yerinde inceledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ziyarette, sınırın sıfır noktasındaki karakollarda güvenlik tedbirleri gözden geçirilirken, Ankara'nın bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiği ve sınır güvenliğinin 7/24 esasıyla en üst seviyede tutulduğu vurgulandı.

Bölgedeki hareketliliği yakından takip eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'daki sınır birliklerine çıkarma yaptı. KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL TOKEL İRAN SINIRINDA Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da hudut birliklerini denetledi. Sahadaki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren muhabir Yüksel Akalan, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırını kontrol eden 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ferhat Akman Hudut Karakolu ve aynı zamanda Kurudere Hudut Karakolu'nu ziyarette bulundu. Birtakım inceleme ve denetlemelerde bulundu ve bu görüşmelerde sınır hattındaki son durumun ele alındığını belirtelim." ifadelerini kullandı. ANKARA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR İran ve İsrail hattındaki gerilimin Türkiye sınırına etkileri titizlikle incelenirken, sınır karakollarındaki komutanlardan detaylı brifing alındığı bildirildi. Ziyaretin önemine dikkat çeken Yüksel Akalan, "Önemli bir görüşmeydi; özellikle de İran'dan Türkiye'ye fırlatılan üç füzenin imhasının ardından Ankara'dan da aslında İran'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyordu ve bugün gerçekleşen ziyaret de aslında bunun bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz." sözleriyle ziyaretin stratejik boyutuna vurgu yaptı. Bakanlıktan detaylı bir açıklama paylaşılmasa da sınır hattındaki önlemlerin tahkim edildiği kaydedildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da hudut birliklerini denetledi. SINIR KAPILARINDA GÜVENLİK VE GÖÇ ÖNLEMİ Olası bir göç dalgasına karşı tüm önlemlerin alındığı sınır hattında an itibarıyla sakinliğin hakim olduğu belirtiliyor. Sahadaki izlenimlerini aktaran Akalan, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da acaba İran'dan Türkiye'ye karşı bir göç dalgası oluşur mu, Türkiye-İran sınırında önlemler alındı mı diye endişeler söz konusuydu; Türkiye-İran sınır hattında 7/24 esasıyla sınırın gözetim altında tutulduğunu belirtelim." diyerek güvenlik duvarının sağlamlığını dile getirdi.