MSB açıkladı: NATO’nun balistik füze savunma sistemi nasıl çalışıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun balistik füze savunma sistemi hakkında merak edilen sorulara ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, NATO'nun balistik füze tehditlerine karşı kurduğu çok katmanlı savunma sisteminin nasıl çalıştığı ve müttefik ülkelerin sisteme nasıl katkı sağladığı anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun balistik füze savunma sistemi hakkında kamuoyunda merak edilen sorulara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Basın mensuplarına verilen bilgi notunda, NATO'nun balistik füze savunma mimarisinin nasıl çalıştığı, neden önemli olduğu ve müttefik ülkelerin sisteme nasıl katkı sunduğu ayrıntılı şekilde anlatıldı.

BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ VE NATO'NUN SAVUNMA YAKLAŞIMI

MSB'nin açıklamasında, son yıllarda balistik füzelerin uluslararası güvenlik ortamında en önemli tehdit unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. NATO'ya komşu birçok ülkenin balistik füze kapasitesine sahip olduğu, bu sistemleri geliştirmeye veya tedarik etmeye devam ettiği ifade edildi.

Bu silahların yıkıcı etkisinin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında açık biçimde görüldüğü belirtilirken, söz konusu gelişmelerin NATO'nun savunma planlamasında balistik füze tehdidini daha kritik bir konuma taşıdığına dikkat çekildi. NATO'nun bu nedenle Avrupa'daki nüfusunu, topraklarını ve konuşlu kuvvetlerini korumak amacıyla kapsamlı bir balistik füze savunma mimarisi oluşturduğu aktarıldı.

NATO BALİSTİK FÜZE SAVUNMASI NEDİR?

Bilgilendirmede, NATO Balistik Füze Savunması'nın (Ballistic Missile Defense - BMD), NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin (Integrated Air and Missile Defence - IAMD) önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Tamamen savunma amaçlı olarak tasarlanan bu sistemin, NATO'nun temel görevlerinden biri olan caydırıcılık ve savunmayı desteklemeyi hedeflediği ifade edildi. Balistik füze savunmasının, NATO'nun güvenlik mimarisinde konvansiyonel askeri güç ve nükleer caydırıcılıkla birlikte kritik bir rol oynadığı kaydedildi.

Ayrıca sistemin yalnızca klasik askeri unsurlarla sınırlı olmadığı; uzay ve siber alanlardaki kabiliyetlerle de desteklenerek NATO'nun çok katmanlı savunma yaklaşımının bir parçasını oluşturduğu vurgulandı.

NATO BU YETENEĞİ NASIL GELİŞTİRDİ?

MSB'nin bilgilendirmesine göre NATO'nun balistik füze savunma sistemi tek bir aşamada değil, yıllara yayılan bir süreç içinde kademeli olarak geliştirildi.

Bu süreçte öne çıkan dönüm noktaları şöyle sıralandı:

  • 2010 Lizbon Zirvesi: NATO liderleri, balistik füze savunmasının NATO'nun caydırıcılık ve savunma görevlerini destekleyecek şekilde genişletilmesine karar verdi. Böylece sistem NATO'nun temel savunma yapılarından biri haline geldi.
  • 2016 Varşova Zirvesi: NATO, balistik füze savunma sistemi için İlk Harekât Kabiliyeti'ni (Initial Operational Capability - IOC) ilan etti. Bu gelişme özellikle NATO'nun güneydoğu kanadındaki balistik füze tehditlerine karşı savunma kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirilmesini sağladı.
  • 2024 Washington Zirvesi: NATO, sistemin daha ileri bir aşamaya ulaştığını belirterek Arttırılmış Harekât Kabiliyeti (Enhanced Operational Capability) seviyesine geçildiğini duyurdu.

Bu gelişmeler, NATO'nun balistik füze savunma sistemini sürekli olarak geliştirdiğini ve değişen güvenlik ortamına uyum sağlayacak şekilde güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

NATO BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

MSB'nin aktardığı bilgilere göre NATO'nun balistik füze savunma sistemi tek bir ülkeye ait bir yapıdan oluşmuyor. Sistem, NATO'nun ortak altyapısı ile müttefik ülkelerin sağladığı katkıların birleşimiyle çalışan çok uluslu bir savunma mimarisi olarak tanımlanıyor.

Bu yapı üç temel unsur üzerine kuruluyor:

  • Sensör sistemleri
  • Komuta ve kontrol altyapısı
  • Önleyici füze sistemleri

Sensörler, balistik füzenin fırlatıldığı anı mümkün olan en erken aşamada tespit ediyor. Komuta ve kontrol sistemi ise elde edilen verileri analiz ederek tehdidin niteliğini belirliyor ve hangi savunma unsurunun devreye gireceğine karar veriyor. Önleyici sistemler ise tehdit oluşturan balistik füzeyi uçuş sırasında etkisiz hale getirmek için kullanılıyor.

Sistem genel olarak "tespit, takip, değerlendirme ve önleme" aşamalarından oluşan bir süreç içinde çalışıyor.

FÜZE SAVUNMA SÜRECİ AŞAMALARIYLA NASIL İŞLİYOR?

Balistik füze savunma süreci bir dizi kritik aşamadan oluşuyor.

  • İlk aşamada uydular, erken uyarı radarları ve diğer sensörler sayesinde füzenin fırlatıldığı an tespit ediliyor. Füzenin motor ateşi, ısı izi ve ilk uçuş hareketleri analiz edilerek bunun bir tehdit olup olmadığı değerlendiriliyor. Bu erken tespit, savunma sistemlerinin zaman kazanması açısından büyük önem taşıyor.
  • Daha sonra hassas radar ve sensörler hedefe yönlendirilerek füzenin konumu, hızı ve istikameti daha ayrıntılı biçimde takip edilmeye başlanıyor.
  • Bir sonraki aşamada füzenin motorlu uçuşunun sona erdiği an belirleniyor. Motorun durmasıyla birlikte füze balistik yörüngede ilerlemeye başlıyor. Bu noktada savunma sistemi füzenin muhtemel hedef bölgesini daha net şekilde hesaplayabiliyor.
  • Sistem ayrıca gerçek savaş başlığını diğer parçalardan ayırt etmeye çalışıyor. Balistik füzeler bazı durumlarda aldatıcı unsurlar veya farklı parçalar taşıyabildiği için radar verileri detaylı şekilde analiz ediliyor.
  • Tehdit netleştiğinde önleyici füze fırlatılıyor. Önleyici sistemin hızlanmasını sağlayan kademeler uçuş sırasında ayrılıyor ve sistem hedefe doğru yönelmeye devam ediyor.
  • Önleyici füze uçuş halindeyken komuta-kontrol merkezleri tarafından sürekli veri güncellemesi yapılıyor. Böylece hedefin hareketine göre rota düzeltmeleri gerçekleştiriliyor.
  • Son aşamada önleyici füzenin içindeki vurucu unsur ana gövdeden ayrılarak hedefe doğru son manevralarını yapıyor. Bu unsur, yüksek hızla savaş başlığına çarparak onu havada imha etmeye ya da etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Sistemin ardından radarlar ve komuta-kontrol unsurları tehdidin tamamen ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını değerlendiriyor. Gerek görülmesi halinde ek önleme tedbirleri devreye alınabiliyor.

MÜTTEFİK ÜLKELER SİSTEME NASIL KATKI SAĞLIYOR?

NATO'nun balistik füze savunma sistemi çok uluslu bir yapı olduğu için farklı ülkeler farklı alanlarda sisteme katkı sunuyor.

Bu kapsamda Almanya, Ramstein Hava Üssü'nde NATO'nun balistik füze savunma komuta merkezine ev sahipliği yapıyor.

ABD ise Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım (European Phased Adaptive Approach - EPAA) kapsamında sistemin önemli unsurlarını sağlıyor.

Türkiye, Malatya'nın Kürecik ilçesinde konuşlu erken uyarı radarı ile NATO balistik füze savunma mimarisine kritik bir katkı sunuyor.

Romanya, Deveselu üssünde ABD'ye ait Aegis Ashore füze savunma sistemine ev sahipliği yaparken; Polonya'da ise Redzikowo üssünde benzer bir Aegis Ashore tesisi bulunuyor.

İspanya da Rota deniz üssünde ABD'ye ait Aegis BMD kabiliyetine sahip savaş gemilerinin konuşlandırılmasına ev sahipliği yapıyor.

Bunun yanı sıra bazı NATO müttefikleri Patriot veya SAMP/T gibi hava ve füze savunma sistemleri, radarlar ve savaş gemileri ile NATO balistik füze savunmasına katkı sağlıyor.

ÇOK KATMANLI SAVUNMA YAPISI

MSB'nin değerlendirmesine göre balistik füzelerin giderek yaygınlaşması NATO açısından önemli bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Bu nedenle NATO, müttefik ülkelerin katkılarıyla çok katmanlı ve entegre bir balistik füze savunma sistemi geliştirmiş bulunuyor.

Radar sistemleri, önleyici füze sistemleri ve gelişmiş komuta-kontrol altyapısının birlikte çalıştığı bu mimari sayesinde NATO'nun Avrupa'daki nüfusunu, topraklarını ve askeri kuvvetlerini balistik füze tehditlerine karşı koruması hedefleniyor.

