Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun balistik füze savunma sistemi hakkında kamuoyunda merak edilen sorulara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Basın mensuplarına verilen bilgi notunda, NATO'nun balistik füze savunma mimarisinin nasıl çalıştığı, neden önemli olduğu ve müttefik ülkelerin sisteme nasıl katkı sunduğu ayrıntılı şekilde anlatıldı.

MSB'nin açıklamasında, son yıllarda balistik füzelerin uluslararası güvenlik ortamında en önemli tehdit unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. NATO'ya komşu birçok ülkenin balistik füze kapasitesine sahip olduğu, bu sistemleri geliştirmeye veya tedarik etmeye devam ettiği ifade edildi.

Bu silahların yıkıcı etkisinin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında açık biçimde görüldüğü belirtilirken, söz konusu gelişmelerin NATO'nun savunma planlamasında balistik füze tehdidini daha kritik bir konuma taşıdığına dikkat çekildi. NATO'nun bu nedenle Avrupa'daki nüfusunu, topraklarını ve konuşlu kuvvetlerini korumak amacıyla kapsamlı bir balistik füze savunma mimarisi oluşturduğu aktarıldı.

NATO BALİSTİK FÜZE SAVUNMASI NEDİR?

Bilgilendirmede, NATO Balistik Füze Savunması'nın (Ballistic Missile Defense - BMD), NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin (Integrated Air and Missile Defence - IAMD) önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Tamamen savunma amaçlı olarak tasarlanan bu sistemin, NATO'nun temel görevlerinden biri olan caydırıcılık ve savunmayı desteklemeyi hedeflediği ifade edildi. Balistik füze savunmasının, NATO'nun güvenlik mimarisinde konvansiyonel askeri güç ve nükleer caydırıcılıkla birlikte kritik bir rol oynadığı kaydedildi.

Ayrıca sistemin yalnızca klasik askeri unsurlarla sınırlı olmadığı; uzay ve siber alanlardaki kabiliyetlerle de desteklenerek NATO'nun çok katmanlı savunma yaklaşımının bir parçasını oluşturduğu vurgulandı.