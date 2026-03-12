İran’dan Hürmüz’de gerilla taktiği! Rejim değişikliği planı çöktü mü?

ABD Başkanı Donald Trump ABD'DE TRUMP TARTIŞMASI: HAZIRLIKSIZ MI YAKALANDI? Washington kulislerinden gelen bilgiler, Trump yönetiminin İran stratejisindeki boşlukları tartışmaya açtı. Chris Murphy'nin açıklamalarına değinen Anar, "Trump yönetimi nükleeri hiçbir zaman öncelik haline getirmedi, rejim değişikliği için çalışılmadı. Sadece füze ve dron fabrikaları hedeflendi" ifadelerini kullandı. FBI'ın Kaliforniya'ya yönelik dron saldırısı uyarısını da değerlendiren Anar, "İran'ın Amerikan topraklarında saldırı yapacak askeri kapasitesi yok. FBI burada Amerikan toplumunu konsolide etmek için psikolojik bir harp yürütüyor" sözleriyle bu iddiaların altının boş olduğunu savundu.

TAHRAN GAZZELEŞİYOR MU? İsrail ve ABD'nin İran üzerindeki emellerinin farklılaştığına dikkat çeken uzmanlar, sahadaki yıkımın amacını tartışıyor. Mustafa Sıtkı Tatar, "İki tarafın da ortak hedefi kendilerine saldırı yapamayacak bir yönetim kurulması. Ancak İsrail'in asıl amacı vekil güçlerle olan bağı tamamen koparmak" dedi. Anar ise durumun vahametini, "İran'da artık petrol ve su arıtma tesislerini vurmaya başladılar. Tahran'ın Gazzeleşme tehdidi var. ABD, kamu otoritesini çökerterek içerideki toplumsal yapıyı ayaklandırmaya çalışıyor" sözleriyle aktardı.