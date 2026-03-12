CANLI YAYIN

İran’dan Hürmüz’de gerilla taktiği! Rejim değişikliği planı çöktü mü?

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor, Hürmüz Boğazı alev topuna dönüyor. Devrim Muhafızları 'sistemli saldırı' dönemine geçerek ABD donanmasına 400 dolarlık mayınlarla meydan okurken, bölgede 700'den fazla tanker hapsoldu. 'Ben yanarsam dünya yanar' diyen İran'ın 200 dolarlık petrol tehdidi ve vekil güçlerin 'uyuyan hücre' stratejisi ne anlama geliyor? Rejim değişikliği senaryoları çöktü mü? A Haber ekranına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali ve Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, gelişmeleri değerlendirdi.

Basra Körfezi'nde sular durulmuyor, petrol fiyatları krizle birlikte rekor seviyelere koşuyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "gerilla taktiği" hamleleri küresel piyasaları sarsarken, bölgedeki vekil güçlerin savaşa dahil olmasıyla kriz yeni bir boyuta taşındı.

ORTA DOĞU ATEŞ HATTI! ABD-İSRAİL VE İRAN'IN SAVAŞ STRATEJİLERİ NE?

Diplomasinin çıkmaza girdiği bu kritik süreçte, İsrail ve ABD'nin hedef farklılıkları çatışmanın seyrini kökten değiştiriyor. A Haber ekranına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali ve Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, gelişmeleri değerlendirdi.

HÜRMÜZ'DE TANKER KRİZİ

Basra Körfezi'nde yükselen dumanlar ve ardı ardına gelen saldırılar, küresel enerji hatlarını felç etti. Bölgedeki son durumu değerlendiren Anar, "Petrolün fiyatı 95 dolara kadar çıkmış durumda. Devrim Muhafızları artık bu saldırıların dünyada kim tarafından yapıldığının bilinmesini istiyor" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda 700'e yakın tankerin sıkıştığını belirten Anar, "İran burada bir gerilla taktiği uyguluyor. Ellerindeki 400-500 dolarlık mayınlarla milyarlarca dolarlık uçak gemilerine ve destroyerlere ciddi zararlar veriyorlar. ABD donanması bu mayınları tespit edemiyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

VEKİL GÜÇLER SAHNEDE: HİZBULLAH VE HUSİ TEHDİDİ

Savaşın Lübnan cephesinde tansiyon yükselirken, vekil güçlerin stratejik hamleleri dikkat çekiyor. Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, "Hizbullah'ın saldırıları dün gece yoğunlaştı ve özellikle Hayfa bölgesindeki stratejik hedefleri etkiledi. Husiler ise şu an uyuyan bir hücre gibi bekliyor. İran'ın yönlendirmesiyle deniz savaşlarının yoğunlaştığı evrede Husilerin enerji akışına saldırma ihtimali oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE TRUMP TARTIŞMASI: HAZIRLIKSIZ MI YAKALANDI?

Washington kulislerinden gelen bilgiler, Trump yönetiminin İran stratejisindeki boşlukları tartışmaya açtı. Chris Murphy'nin açıklamalarına değinen Anar, "Trump yönetimi nükleeri hiçbir zaman öncelik haline getirmedi, rejim değişikliği için çalışılmadı. Sadece füze ve dron fabrikaları hedeflendi" ifadelerini kullandı. FBI'ın Kaliforniya'ya yönelik dron saldırısı uyarısını da değerlendiren Anar, "İran'ın Amerikan topraklarında saldırı yapacak askeri kapasitesi yok. FBI burada Amerikan toplumunu konsolide etmek için psikolojik bir harp yürütüyor" sözleriyle bu iddiaların altının boş olduğunu savundu.

TAHRAN GAZZELEŞİYOR MU?

İsrail ve ABD'nin İran üzerindeki emellerinin farklılaştığına dikkat çeken uzmanlar, sahadaki yıkımın amacını tartışıyor. Mustafa Sıtkı Tatar, "İki tarafın da ortak hedefi kendilerine saldırı yapamayacak bir yönetim kurulması. Ancak İsrail'in asıl amacı vekil güçlerle olan bağı tamamen koparmak" dedi. Anar ise durumun vahametini, "İran'da artık petrol ve su arıtma tesislerini vurmaya başladılar. Tahran'ın Gazzeleşme tehdidi var. ABD, kamu otoritesini çökerterek içerideki toplumsal yapıyı ayaklandırmaya çalışıyor" sözleriyle aktardı.

HARİTA GAFI MI SAVAŞ SUÇU MU?

New York Times'ın 175 çocuğun öldüğü okul saldırısına dair "güncellenmemiş harita" savunması büyük tepki çekti. Bu durumu sert sözlerle eleştiren Mustafa Sıtkı Tatar, "Sivillerin olduğu bölgeyi gerekçesiz vurmak bir savaş suçudur. Hamaney'in evinin nokta atışı vurulduğu bir ortamda okulun harita yanlışlığıyla vurulduğunu söylemek büyük bir gaftır" ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN'DAN ŞARTLI ATEŞKES MESAJI

İran cephesinden gelen ilk ateşkes açıklaması ise şartlı oldu. İran'ın Haziran'da düştüğü hataya tekrar düşmek istemediğini belirten Anar, "Pezeşkiyan, İran'ın meşru haklarının tanınmasını ve bir daha saldırı olmayacağına dair taahhüt verilmesini istiyor. Burada Türkiye, Rusya veya Çin gibi garantör ülkelerin devreye girmesi şart" sözleriyle diplomatik çözümün yolunu gösterdi.

