İran’dan Hürmüz’de gerilla taktiği! Rejim değişikliği planı çöktü mü?
Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor, Hürmüz Boğazı alev topuna dönüyor. Devrim Muhafızları 'sistemli saldırı' dönemine geçerek ABD donanmasına 400 dolarlık mayınlarla meydan okurken, bölgede 700'den fazla tanker hapsoldu. 'Ben yanarsam dünya yanar' diyen İran'ın 200 dolarlık petrol tehdidi ve vekil güçlerin 'uyuyan hücre' stratejisi ne anlama geliyor? Rejim değişikliği senaryoları çöktü mü? A Haber ekranına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali ve Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, gelişmeleri değerlendirdi.
Basra Körfezi'nde sular durulmuyor, petrol fiyatları krizle birlikte rekor seviyelere koşuyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "gerilla taktiği" hamleleri küresel piyasaları sarsarken, bölgedeki vekil güçlerin savaşa dahil olmasıyla kriz yeni bir boyuta taşındı.
Diplomasinin çıkmaza girdiği bu kritik süreçte, İsrail ve ABD'nin hedef farklılıkları çatışmanın seyrini kökten değiştiriyor. A Haber ekranına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali ve Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, gelişmeleri değerlendirdi.
HÜRMÜZ'DE TANKER KRİZİ
Basra Körfezi'nde yükselen dumanlar ve ardı ardına gelen saldırılar, küresel enerji hatlarını felç etti. Bölgedeki son durumu değerlendiren Anar, "Petrolün fiyatı 95 dolara kadar çıkmış durumda. Devrim Muhafızları artık bu saldırıların dünyada kim tarafından yapıldığının bilinmesini istiyor" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda 700'e yakın tankerin sıkıştığını belirten Anar, "İran burada bir gerilla taktiği uyguluyor. Ellerindeki 400-500 dolarlık mayınlarla milyarlarca dolarlık uçak gemilerine ve destroyerlere ciddi zararlar veriyorlar. ABD donanması bu mayınları tespit edemiyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
VEKİL GÜÇLER SAHNEDE: HİZBULLAH VE HUSİ TEHDİDİ
Savaşın Lübnan cephesinde tansiyon yükselirken, vekil güçlerin stratejik hamleleri dikkat çekiyor. Doktor Mustafa Sıtkı Tatar, "Hizbullah'ın saldırıları dün gece yoğunlaştı ve özellikle Hayfa bölgesindeki stratejik hedefleri etkiledi. Husiler ise şu an uyuyan bir hücre gibi bekliyor. İran'ın yönlendirmesiyle deniz savaşlarının yoğunlaştığı evrede Husilerin enerji akışına saldırma ihtimali oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.