HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK BEKLEYİŞ: İŞTE MERAK EDİLENLER

1. Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği, Orta Doğu'nun dünyaya açılan en stratejik kapısıdır. Bölgedeki herhangi bir güvenlik sorunu, küresel enerji fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

2. Gemi personeli neden güvenli bölgeye geçemiyor? Elektronik harp nedeniyle GPS sistemlerinin sinyal alamaması ve "serseri mayın" tehlikesi, gemilerin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Ayrıca şirketlerinden resmi "güvenli geçiş" talimatı gelmeden boğazın en dar noktalarından geçmek büyük bir risk taşıyor.