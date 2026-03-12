CANLI YAYIN
Türk denizci Hürmüz’deki dehşeti A Haber’e anlattı: Füzeler havada uçuşuyor, mayın tehlikesi var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'daki gerilimin merkez üssü Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. Bölgede mahsur kalan 5'i Türk toplam 12 personeli bulunan "Bestekar" isimli kargo gemisinden gelen haberler durumun vahametini gözler önüne serdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Türk denizci Çağrı Kaynak, füzelerin havada uçuştuğu ve her an mayın tehlikesiyle burun buruna oldukları sıcak bölgeden son bilgileri aktardı.

Savaşın başladığı ilk anlardan itibaren yaşadıklarını aktaran Çağrı Kaynak, askeri hareketliliği şu sözlerle anlattı:

"Savaş başladığında Kuveyt Şuaybe Limanı'ndaydık, bombalamalar orada başladı. Şu an Dubai açıklarında talimat bekliyoruz. Dün gece saat 03.00 ile 06.00 arasında Patriot hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini, füzelerin havada uçuştuğunu gözlerimizle gördük. Dubai'den kaçışlar başladı; her iki dakikada bir özel jetlerin havalandığına şahit oluyoruz."

SİSTEMLER SUSTU, İLETİŞİM KESİLDİ

Bölgedeki elektronik savaşın gemileri doğrudan etkilediğini belirten Kaynak, "GPS sistemleri arızalı olduğu için sinyal alamıyoruz, eski usul yöntemlerle seyrediyoruz. Telsiz bağlantıları çok kötü, uydu telefonları ve gemi interneti çalışmıyor. Ailelerimizle sadece kişisel internet bağlantımızla, kısıtlı imkanlarla haberleşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 AY YETECEK KUMANYAMIZ VAR AMA SU KISITLI"

Gemideki yaşam koşullarına değinen Kaynak, "Şirketimiz hemen aksiyon aldı, 2-3 ay yetecek kadar kumanyamız ve içme suyumuz mevcut. Ancak kullanım suyu tankımız küçük olduğu için ciddi bir kısıtlamaya gittik. Çamaşır ve duş için belirli günleri bekliyoruz, her şeyi tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

HÜRMÜZ'DE MAYIN KORKUSU

Boğazdan geçişin büyük risk taşıdığını vurgulayan Türk denizci, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı şu an hiç güvenli değil. Ukrayna-Rusya savaşından edindiğimiz tecrübeyle, serseri mayın tehlikesi bizi endişelendiriyor. Bazı ülkelerin İran'dan onay alarak boğazdan geçebildiğini duyuyoruz ama bu durum sadece onlara özel. Biz somut bir talimat almadan bu riski göze alıp ilerleyemeyiz."

"MÜSLÜMAN GEMİSİ OLMAK GÜVEN VERMİYOR"

Geminin Türk bayraklı olmasının bir güvenlik sağlayıp sağlamadığına yönelik soruya ise Kaynak şu yanıtı verdi:

"Şu aşamada bu durum bize özel bir güven sağlamıyor. Daha önce Hürmüz'den geçerken telsizden Müslüman personel olduğumuzu vurguluyorduk ancak şu an dini veya milli kimliklerin önemsendiği bir ortam yok. Sadece şirketimizden gelecek güvenli geçiş talimatını bekliyoruz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK BEKLEYİŞ: İŞTE MERAK EDİLENLER

1. Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği, Orta Doğu'nun dünyaya açılan en stratejik kapısıdır. Bölgedeki herhangi bir güvenlik sorunu, küresel enerji fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

2. Gemi personeli neden güvenli bölgeye geçemiyor? Elektronik harp nedeniyle GPS sistemlerinin sinyal alamaması ve "serseri mayın" tehlikesi, gemilerin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Ayrıca şirketlerinden resmi "güvenli geçiş" talimatı gelmeden boğazın en dar noktalarından geçmek büyük bir risk taşıyor.

3. "Müslüman gemisi" anonsu neden artık işe yaramıyor? Denizci Çağrı Kaynak'ın ifadesine göre, bölgedeki gerilim artık dini veya milli kimliklerin ötesine geçmiş durumda. Askeri operasyonların ve hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bir ortamda, gemilerin kimliğinden ziyade stratejik konumu ve rotası hedef olma riskini belirliyor.

4. Gemideki personelin genel durumu nasıl? 5'i Türk toplam 12 personel fiziksel olarak güvende. Ancak kısıtlı su kullanımı ve aileleriyle kurdukları sınırlı iletişim, personelin psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçmesine neden oluyor.

5. Diğer ülkelerin gemileri bölgeden geçebiliyor mu? İran ile özel diplomatik anlaşması olan Çin ve bazı Uzak Doğu ülkelerinin gemilerinin geçişine izin verildiği belirtiliyor. Ancak Türk bayraklı veya Batı bağlantılı gemiler için risk devam ediyor.

