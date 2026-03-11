Stratejik rapor yayınlandı: Türkiye füze kapasitesinde Dünya 7'ncisi oldu!
Dünya genelinde balistik füze kapasiteleri açıklandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Çin, 3 bin 100 füzeyle zirvede yer alırken Türkiye 322 füzeyle dünya 7’ncisi oldu. Askeri Stratejist Kemal Olçar, bu kapasitenin hem savunma hem de taarruzda kritik bir caydırıcılık sağladığını belirtti. Listede Rusya, ABD ve Kuzey Kore de ilk sıralarda bulunurken, Türkiye bölgedeki gücünü perçinledi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelinde merak uyandıran balistik füze kapasitelerine dair tahminlerini içeren yeni raporunu yayınladı. Orta Doğu semalarında yükselen tansiyonun ortasında paylaşılan verilere göre Çin, 3 bin 100 füzeyle listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 322 balistik füzesiyle dünya devleri arasında 7. sıraya yerleşerek askeri caydırıcılığını tescilledi. Uzmanlar, füze stoklarının hem savunma hem de bölgesel caydırıcılık noktasında stratejik bir anahtar olduğuna dikkat çekiyor.
ZİRVEYİ ÇİN VE RUSYA PAYLAŞIYOR
Yayınlanan rapora göre, balistik füze kapasitesinde en yakın rakibine büyük bir fark atan Çin, 3 bin 100 füzeyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Çin'i 1400 füzeyle Rusya ve 1300 füzeyle Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Dünyanın "kapalı kutusu" olarak nitelendirilen Kuzey Kore'nin ise 1000 civarında füzeye sahip olduğu tahmin ediliyor.
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Sayısal çokluk şu anlamda çok önemli; harbi sürdürebiliyorsunuz. Tabii Çin çok ciddi sayıda füze üretti. Amerika'nın elinde şu an çok ciddi füzeler var" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 322 FÜZE İLE CAYDIRICILIKTA KRİTİK EŞİKTE
Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlarla 322 balistik füze kapasitesine ulaşarak dünya kategorizasyonunda 7. sıraya yerleşti. Bu kapasitenin Türkiye'nin geniş coğrafi etki alanındaki önemine değinen Kemal Olçar, "Türkiye'de çok iyi bir klasmanda; kendi topraklarını koruyabilecek miktarda savunma maksatlı fakat taarruzi balistik füzelere şu anda Türkiye sahip. Somali'de, Kafkaslarda, Balkanlarda, Libya'da birliklerimiz var. Akdeniz'in doğu kısmını etki altına alabilecek menzilde füzelere ihtiyacımız var" sözleriyle Türkiye'nin stratejik gücünü aktardı.
İRAN VE İSRAİL LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Bölgesel gerilimin tarafları olan İran ve İsrail de listenin 5. ve 6. sıralarında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle İran'ın elindeki teknolojik çeşitlilik ve yüksek hız kapasitesi askeri stratejistler tarafından yakından takip ediliyor. İran'ın elindeki mühimmat miktarını değerlendiren Kemal Olçar, "Şu an İran'ın elinde örneğin 3 bin ile 5 bin arası balistik füze olduğu söyleniyor. Bunların da yaklaşık yüzde 10 civarı hipersonik ve 10 mach üstü füzeler. Yaklaşık 400-500 adet balistik füzeleri çok dikkatli harcıyorlar" şeklinde konuştu.