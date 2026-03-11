Stratejik rapor yayınlandı: Türkiye füze kapasitesinde Dünya 7'ncisi oldu!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelinde merak uyandıran balistik füze kapasitelerine dair tahminlerini içeren yeni raporunu yayınladı. Orta Doğu semalarında yükselen tansiyonun ortasında paylaşılan verilere göre Çin, 3 bin 100 füzeyle listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 322 balistik füzesiyle dünya devleri arasında 7. sıraya yerleşerek askeri caydırıcılığını tescilledi. Uzmanlar, füze stoklarının hem savunma hem de bölgesel caydırıcılık noktasında stratejik bir anahtar olduğuna dikkat çekiyor.

ZİRVEYİ ÇİN VE RUSYA PAYLAŞIYOR

Yayınlanan rapora göre, balistik füze kapasitesinde en yakın rakibine büyük bir fark atan Çin, 3 bin 100 füzeyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Çin'i 1400 füzeyle Rusya ve 1300 füzeyle Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Dünyanın "kapalı kutusu" olarak nitelendirilen Kuzey Kore'nin ise 1000 civarında füzeye sahip olduğu tahmin ediliyor.