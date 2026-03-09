Tahran'da yeni dönem resmen başladı! İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney kimdir?

Özellikle İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile kurduğu sarsılmaz bağlar, onu rakiplerinden ayıran en büyük özellik olarak değerlendiriliyor. Halefiyet meselesi İran'da oldukça hassas bir konu olarak görülürken, Hamaney'in liderliği kimi çevrelerde 1979 Devrimi öncesindeki Pehlevi monarşisini anımsatan bir "siyasi hanedanlık" eleştirilerine de kapı aralıyor.

Mücteba Hamaney, bugüne kadar herhangi bir seçimde aday olmamasına rağmen, babasının en yakın çevresinde stratejik kararların alınmasında kilit rol oynadı.

Yeni dini lider, bugüne kadar son derece gizemli ve düşük profilli bir yaşam sürmeyi tercih etti. Al Jazeera'nın analizlerine göre, ne bir cuma hutbesi okuyan ne de kamuoyuna açık siyasi konuşmalar yapan Mücteba Hamaney'in sesini birçok İranlı bugüne kadar duymuş değil.

Ancak bu sessizliğin ardında, teokratik sistemin kılcal damarlarına kadar sızmış muazzam bir operasyonel güç yatıyor. Tahran'ın yeni liderinin, bölgesel krizlerin gölgesinde nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdiden tüm dünyanın merak konusu haline geldi.