Tahran'da yeni dönem resmen başladı! İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney kimdir?

Orta Doğu’da taşları yerinden oynatacak tarihi gelişme Tahran’dan geldi. İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney’in ardından, İran Uzmanlar Meclisi merakla beklenen "gizemli halefi" resmen belirledi. Devrim Muhafızları’nın tam desteğini arkasına alan ve yıllardır perde arkasında ülkenin en etkili isimlerinden biri olarak bilinen Mücteba Hamaney, İran’ın yeni dini lideri olarak seçildi.

İran'da Ali Hamaney sonrası dönemin en kritik sorusu cevabını buldu.

Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini" belirtti.

Meclisin büyük bir çoğunluğunun yeni liderin ismi üzerinde uzlaştığını vurgulayan Eşkevari, "İnşallah Hamaney ismi İran'ın yeni lideri olarak devam edecek." sözleriyle süreci aktardı.

Öte yandan, Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri de bu tarihi kararı doğrulayarak, "yeni liderin yakın zamanda kamuoyuna resmen tanıtılacağını" ifadelerini kullandı.

CEPHEDEN TEOKRASİNİN ZİRVESİNE: MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Babasının vefatının ardından en güçlü aday olarak öne çıkan 56 yaşındaki Mücteba Hamaney, aslında on yıllardır teokratik sistemin merkezinde yer alıyor. 8 Eylül 1969 Meşhed doğumlu olan Hamaney, 1987-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nda bizzat görev aldı.

Bu dönemdeki silah arkadaşlarının günümüzde istihbarat ve güvenlik kurumlarının en üst basamaklarında olması, onun Devrim Muhafızları ile olan kopmaz bağlarının temelini oluşturuyor. Liseden sonra babası ve Mahmud Haşimi Şahrudi gibi isimlerden ilahiyat eğitimi alan Hamaney, 1999 yılından bu yana Kum kentinde dini eğitimine devam ediyor.

PERDE ARKASINDAKİ GÜÇ VE HANEDANLIK TARTIŞMALARI

Mücteba Hamaney, bugüne kadar herhangi bir seçimde aday olmamasına rağmen, babasının en yakın çevresinde stratejik kararların alınmasında kilit rol oynadı.

Özellikle İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile kurduğu sarsılmaz bağlar, onu rakiplerinden ayıran en büyük özellik olarak değerlendiriliyor. Halefiyet meselesi İran'da oldukça hassas bir konu olarak görülürken, Hamaney'in liderliği kimi çevrelerde 1979 Devrimi öncesindeki Pehlevi monarşisini anımsatan bir "siyasi hanedanlık" eleştirilerine de kapı aralıyor.

Yeni dini lider, bugüne kadar son derece gizemli ve düşük profilli bir yaşam sürmeyi tercih etti. Al Jazeera'nın analizlerine göre, ne bir cuma hutbesi okuyan ne de kamuoyuna açık siyasi konuşmalar yapan Mücteba Hamaney'in sesini birçok İranlı bugüne kadar duymuş değil.

Ancak bu sessizliğin ardında, teokratik sistemin kılcal damarlarına kadar sızmış muazzam bir operasyonel güç yatıyor. Tahran'ın yeni liderinin, bölgesel krizlerin gölgesinde nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdiden tüm dünyanın merak konusu haline geldi.

