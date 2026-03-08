Yarım asırlık bir dönemin sonu! Ali Hamaney’in siyasi yolculuğu ve İran’da yeni belirsizlik

O dönemde İran, Batı destekli Şah yönetimi tarafından idare ediliyordu ve ülkede otoriter yönetime karşı büyüyen bir muhalefet dalgası oluşuyordu. Bu muhalefetin merkezinde ise din adamı Ruhullah Humeyni bulunuyordu.

Hamaney de Humeyni'nin etrafında şekillenen devrimci din adamları kuşağının bir parçası oldu. Şah rejimine karşı yürütülen faaliyetler nedeniyle defalarca tutuklandı ve İran'ın gizli servisi SAVAK tarafından sorgulandı.

Ancak bu baskılar, onu siyasetten uzaklaştırmak yerine devrim hareketine daha da yakınlaştırdı.