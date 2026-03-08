Yarım asırlık bir dönemin sonu! Ali Hamaney’in siyasi yolculuğu ve İran’da yeni belirsizlik
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in siyasi hayatı, yalnızca bir din adamının yükseliş hikâyesi değil; aynı zamanda bir devrim, bir savaş ve bir ideolojinin yarım asırlık yolculuğunun hikâyesi olarak görülüyor. A Haber'de yayımlanan özel Analiz programında, Hamaney'in 1960'lardan başlayıp İran İslam Cumhuriyeti'nin zirvesine uzanan siyasi serüveni ve ölümünün ardından oluşan belirsizlik tüm yönleriyle ele alındı.
A Haber analizine göre Hamaney'in siyasi yolculuğu 1960'lı yıllarda İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı yükselen muhalefet hareketleri içinde başladı.
O dönemde İran, Batı destekli Şah yönetimi tarafından idare ediliyordu ve ülkede otoriter yönetime karşı büyüyen bir muhalefet dalgası oluşuyordu. Bu muhalefetin merkezinde ise din adamı Ruhullah Humeyni bulunuyordu.
Hamaney de Humeyni'nin etrafında şekillenen devrimci din adamları kuşağının bir parçası oldu. Şah rejimine karşı yürütülen faaliyetler nedeniyle defalarca tutuklandı ve İran'ın gizli servisi SAVAK tarafından sorgulandı.
Ancak bu baskılar, onu siyasetten uzaklaştırmak yerine devrim hareketine daha da yakınlaştırdı.
1979 DEVRİMİ VE YENİ REJİMİN KURULUŞU
1979 yılı İran tarihinde büyük bir kırılma noktası oldu. Şah rejimi sona erdi ve sürgünde bulunan Humeyni İran'a dönerek İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu.
A Haber analizinde, Hamaney'in devrimin ardından hızla yükselen isimlerden biri olduğuna dikkat çekildi.
Humeyni'nin güvenini kazanan Hamaney:
- Geçici hükümette Milli Savunma Bakan Yardımcılığı
- Devrim Muhafızları Komutanlığı gibi görevler üstlendi.
İran-Irak savaşı sırasında cephede görev aldı ve askeri ile bütçe işlerinde önemli roller üstlendi.
SUİKAST GİRİŞİMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI
26 Haziran 1981'de Hamaney, bir camide konuşma yaptığı sırada kaset çaların içine yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.
Bu saldırıdan kurtulsa da sağ kolu felç kaldı.
Aynı yılın Ağustos ayında dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai suikast sonucu öldürüldü.
Bunun ardından Hamaney cumhurbaşkanı seçildi. Göreve başlarken yaptığı konuşmada:
- liberalizmi
- sapmayı
- Amerikan etkisindeki sol hareketleri ortadan kaldırma sözü verdi.
Cumhurbaşkanlığı döneminde Devrim Muhafızları ile güçlü ilişkiler kurdu ve devlet kurumlarında etkili kadrolar oluşturdu.
HUMEYNİ'NİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN LİDERLİĞE YÜKSELİŞ
1989 yılında İran siyasetinde yeni bir kırılma yaşandı. Ruhullah Humeyni hayatını kaybetti.
Bunun ardından İran'da en güçlü makam olan dini liderlik için yeni bir isim arayışı başladı.