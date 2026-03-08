Trump’tan çarpıcı savaş açıklaması: İran ordusunu neredeyse yok ettik

ABD Başkanı Trump ayrıca İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, Donald Trump, "Ne kadar sürerse sürsün ama orduları neredeyse yok olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bir haftada büyük sonuçlar elde ettiklerini belirterek, Donald Trump, "Bir haftada herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazlasını başardık. Donanmalarını, 44 gemilerini yok ettik. Hava kuvvetlerini, her bir uçağı yok ettik. Füzelerinin çoğunu yok ettik ve üretim tesislerini çok sert şekilde vurduk" ifadelerini kullandı.

Savaşın ağır bir bedeli olduğunu vurgulayan Trump, buna rağmen askeri operasyonların büyük başarı sağladığını savunarak, Donald Trump, "Onların kötü imparatorluğunu yerle bir ettik. Savaş bir süre daha devam edecek" sözleriyle operasyonların süreceğini ifade etti.

"BU 47 YILDIR YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Enerji fiyatlarının savaş nedeniyle yükselmesinden endişe etmediğini belirten Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonun uzun süredir yapılması gerektiğini savundu.

Trump, Donald Trump, "Bu, 47 yıldır yapılması gereken bir şeydi. Bunu yapmak 47 yıl sürdü ve hiçbir başkanın bunu yapacak cesareti yoktu" sözleriyle operasyonu savundu.

Savaşın daha fazla kayba yol açabileceğini de dile getiren Trump, Donald Trump, "Üzülerek söylüyorum ancak bu savaşın kötü bir parçası" ifadelerini kullandı.

OKUL SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

Trump, İran'da bir okula düzenlenen ve çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 175 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saldırının arkasında İran'ın olduğunu düşündüğünü belirten Trump, Donald Trump, "Gördüklerime dayanarak bunu İran'ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi mühimmatları hiç isabetli değil. Bu saldırı İran tarafından yapıldı" sözleriyle Tahran yönetimini suçladı.

"İRAN'IN DONANMASI DENİZİN DİBİNDE"

Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, İran'ın deniz gücünün büyük ölçüde yok edildiğini öne sürdü.

Trump, Donald Trump, "İran'ın donanmasını yok ettik. Donanmaları şu an denizin dibinde" ifadelerini kullanarak bölgedeki askeri üstünlüğü vurguladı.

Petrol fiyatlarının kısa vadede yükselebileceğini kabul eden Trump, Donald Trump, "Ancak çok hızlı bir şekilde düşecek. Biz ise yeryüzündeki çok büyük bir kanserden kurtulmuş olacağız" sözleriyle operasyonun küresel etkilerine dikkat çekti.

"NÜKLEER TESİSLERİNDE TAM BİR YIKIM OLDU"

Trump, İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırıların da büyük hasar verdiğini ifade etti.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna henüz ulaşmadıklarını belirten Trump, Donald Trump, "Nükleer tesislerinde tam bir yıkım oldu. Ona ulaşamadılar ve bir noktada belki biz ulaşırız" sözleriyle ilerleyen süreçte yeni adımların atılabileceğini ima etti.

TRUMP: "İRAN'DA BARIŞÇIL BİR LİDER İSTİYORUZ"

Trump, İran'da yönetimin değişebileceğine ilişkin tartışmalar hakkında da değerlendirmede bulundu.

Washington yönetiminin İran'da savaş istemeyen bir lider görmek istediğini belirten Trump, Donald Trump, "Ülkesini bir savaşa sürüklemeyecek bir başkan seçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

WITKOFF: "İRAN ANLAŞMA İSTİYORSA TAVRINI DEĞİŞTİRMELİ"

ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ise İran ile diplomatik çözüm ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

Ancak Tahran'ın müzakerelerde sert bir tutum sergilediğini belirten Witkoff, Steve Witkoff, "Zenginleştirme konusunda devredilemez bir hakları olduğunu söylediler ve askeri olarak alamadığınız şeyi diplomatik yollarla vermeyeceğiz dediler. Bu yüzden tavır değiştirmeleri gerekecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İNGİLTERE'YE ELEŞTİRİ

Trump, İngiltere'nin savaş sırasında beklenen savunma desteğini zamanında sağlamadığını öne sürerek Londra yönetimini eleştirdi.

Trump, Donald Trump, "Onlara ihtiyacımız yok. İki hafta önce uçak gemilerine sahip olmak güzel olurdu" sözleriyle İngiltere'ye sitem etti.

"YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK ORDUYA SAHİBİZ"

ABD'nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, ordunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savundu.

Trump, Donald Trump, "Yeryüzündeki en büyük orduya sahibiz. İlk dönemimde bunu inşa ettim ve şimdi ne yazık ki kullanmak zorundayız" sözleriyle askeri kapasiteye dikkat çekti.

HEGSETH: "İRAN'IN SAVUNMA YETENEKLERİ AZALIYOR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını ileri sürdü.

Hegseth, Pete Hegseth, "Her geçen gün daha fazla koza sahip oluyoruz çünkü daha fazla kabiliyetimiz var. Onları daha sert vuruyoruz ve kendilerini savunma yetenekleri azalıyor" sözleriyle ABD'nin operasyonlarda avantaj sağladığını savundu.

TRUMP: "KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Trump, Kürt grupların İran'a yönelik olası müdahalesi konusunda da net konuştu.

Savaşın daha fazla karmaşık hale gelmesini istemediğini belirten Trump, Donald Trump, "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Kürtlerin zarar görmesini ve öldürülmesini görmek istemiyorum. Kürtleri işin içine katmadan da savaş yeterince karmaşık" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞTAN SONRA DÜNYA DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Savaşın sonunda dünyanın daha güvenli bir yer olacağını savunan Trump, İran'daki liderlik kademesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Trump, Donald Trump, "Savaş bittiğinde çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız. İran'ın birinci liderlik kademesinden kurtulduk, ardından ikinci seviyeden. Şimdi üçüncü veya dördüncü seviyedeler" sözleriyle İran yönetiminin ağır darbe aldığını ileri sürdü.