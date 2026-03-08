İran’da deprem mi savaş mı? Sığınak delici bomba iddiası gerilimi tırmandırdı

Orta Doğu'da savaşın şiddeti meydana gelen depremlerle birlikte yeni bir boyuta ulaştı. Tahran'da stratejik noktalar ve liderlik sığınakları hedef alınırken, ABD'de benzin fiyatları fırladı ve savunma sanayi devleri trilyon dolarlık bütçelerle savaştan beslenmeye başladı. A Haber muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz, Tahran'daki sarsıcı patlamalardan Washington'daki kirli pazarlıklara kadar savaşın görünmeyen yüzünü deşifre etti.

"SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR DEPREM ETKİSİ YARATABİLİR"

İran'da hissedilen sarsıntıların deprem mi yoksa bombardımanın etkisi mi olduğu tartışılırken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ bölgede yaşanan patlamaların şiddetine dikkat çekti. Karabağ, patlamaların etkisinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Bu silahlar o kadar etkili oluyor ki, özellikle sığınak delici bombalar deprem etkisi yaratacak güçte oluyor" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

Karabağ ayrıca saldırıların kentte ciddi yıkım oluşturduğunu vurgulayarak, "Akşam saatlerinde hemen benim yanı başımdaki Miktat Üssü vuruldu. Gün içinde de oraya dört saldırı olmuştu. Eşim beni arayıp çok şiddetli bir patlama olduğunu söylediğinde eve döndüm ve etrafta ciddi yıkıntılar olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.