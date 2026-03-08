İran’da deprem mi savaş mı? Sığınak delici bomba iddiası gerilimi tırmandırdı
Orta Doğu’da savaşın şiddeti artarken İran’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Patlamaların deprem etkisi yaratabilecek güçte olduğunu belirten A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, özellikle sığınak delici bombaların şehirde ciddi sarsıntılara yol açtığını aktarırken, Washington’dan gelen değerlendirmeler ise ABD’nin artık savaşın fiilen bir parçası haline geldiğine işaret ediyor.
Orta Doğu'da savaşın şiddeti meydana gelen depremlerle birlikte yeni bir boyuta ulaştı. Tahran'da stratejik noktalar ve liderlik sığınakları hedef alınırken, ABD'de benzin fiyatları fırladı ve savunma sanayi devleri trilyon dolarlık bütçelerle savaştan beslenmeye başladı. A Haber muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz, Tahran'daki sarsıcı patlamalardan Washington'daki kirli pazarlıklara kadar savaşın görünmeyen yüzünü deşifre etti.
"SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR DEPREM ETKİSİ YARATABİLİR"
İran'da hissedilen sarsıntıların deprem mi yoksa bombardımanın etkisi mi olduğu tartışılırken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ bölgede yaşanan patlamaların şiddetine dikkat çekti. Karabağ, patlamaların etkisinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Bu silahlar o kadar etkili oluyor ki, özellikle sığınak delici bombalar deprem etkisi yaratacak güçte oluyor" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
Karabağ ayrıca saldırıların kentte ciddi yıkım oluşturduğunu vurgulayarak, "Akşam saatlerinde hemen benim yanı başımdaki Miktat Üssü vuruldu. Gün içinde de oraya dört saldırı olmuştu. Eşim beni arayıp çok şiddetli bir patlama olduğunu söylediğinde eve döndüm ve etrafta ciddi yıkıntılar olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.
GECE BOYUNCA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
Tahran'da gece boyunca yaşanan sarsıntıların kentte büyük tedirginliğe yol açtığını anlatan Karabağ, bazı patlamaların kilometrelerce öteden hissedildiğini söyledi. Karabağ, yaşadıklarını aktarırken, "Sabah saat 5.30 civarında evin titremesiyle uykudan uyandım. Daha sonra ülke liderinin yer altındaki sığınaklarının vurulduğu yönünde bilgiler geldi" sözleriyle gece yaşanan panik anlarını anlattı.
Benzer bir durumun bir gece sonra da yaşandığını belirten Karabağ, "Gece saat 2 civarında yine çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandım. Daha sonra Mehrabat Havalimanı'nın vurulduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.
PETROL SALDIRILARI TRUMP'A BASKIYI ARTIRDI
ABD'de savaşın ekonomik etkileri ve siyasi sonuçları da tartışma konusu olmaya devam ediyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail'in enerji altyapılarını hedef alan saldırılarının ABD'deki siyasi baskıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
Sapmaz, ABD'de petrol fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çekerek, "Savaştan önce 2.69 dolara aldığım benzinin bugün 3.19 dolara çıktığını gördüm. Yani yaklaşık yüzde 20-25'lik bir artış söz konusu" sözleriyle ekonomik etkileri değerlendirdi.
Sapmaz ayrıca Washington'da konuşulan senaryolardan birinin de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa daha fazla dahil etmeye çalıştığı yönünde olduğunu belirterek, "Netanyahu'nun Trump'ı bu savaşa sokmak için yoğun bir çaba harcadığı artık Amerika'daki analistler tarafından açıkça dile getiriliyor" ifadelerini kullandı.
SAVUNMA SANAYİ DEVLERİ DEVREDE
Savaşın ekonomik boyutuna da dikkat çeken Sapmaz, ABD'de savunma sanayii şirketlerinin dev anlaşmalar imzaladığını vurguladı. Sapmaz, "Lockheed Martin başta olmak üzere büyük savunma şirketleri Beyaz Saray'da toplantı yaptı ve yaklaşık 200 milyar dolarlık bir hazırlıktan söz ediliyor" sözleriyle gelişmeleri aktardı.
Şirketlerin hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını belirten Sapmaz, "Lockheed Martin 'biz aylar öncesinden hazırlık yapıyorduk' dedi. Bu da İran'a yönelik operasyonların önceden planlandığı sorusunu akla getiriyor" ifadelerini kullandı.
ABD ARTIK SAVAŞIN İÇİNDE
Washington'da savaşın süresine ilişkin beklentilerin de değiştiğini belirten Sapmaz, ABD yönetiminin artık daha uzun bir çatışma ihtimaline hazırlandığını söyledi. Sapmaz, "Trump başlangıçta savaşın iki ila dört hafta süreceğini söylemişti. Daha sonra bunu iki aya çıkardı ve şu anda ucu açık bir savaştan bahsediliyor" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
ABD'nin fiilen savaşın içinde olduğunu vurgulayan Sapmaz, "Artık Amerika Birleşik Devletleri olarak bu savaşın içindeyiz. Bunun bir operasyon değil, gerçek bir savaş olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.