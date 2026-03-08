Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı

Ocak ayında çekilen bir görüntüde radar anteninin İran yönüne doğru çevrildiği görülüyordu. Ancak saldırı sırasında radarın gerçekten orada olup olmadığı ya da sistemin ABD'ye mi yoksa Suudi Arabistan'a mı ait olduğu kesin olarak belirlenemedi. Suudi yetkililer konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, bir ABD savunma yetkilisi "operasyonel güvenlik" gerekçesiyle yorum yapmayı reddetti.

BAE'DE RADAR TESİSLERİ HEDEF ALINDI CNN International'ın analizine göre İran saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki farklı askeri tesis de vuruldu. Ruwais yakınındaki askeri tesiste en az üç bina

Sader'deki askeri tesiste dört bina

28 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında hasar gördü. Bu tesislerde THAAD bataryalarına ait radar sistemlerinin saklandığı araç hangarları da hedef alınan yapılar arasında yer aldı.

Uydu görüntülerine göre bu tesisler: Sader'de 2016'dan beri

Ruwais'te ise 2018'den beri

THAAD radar sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak saldırı sırasında radarların sahada olup olmadığı veya sistemlerin ABD'ye mi yoksa BAE'ye mi ait olduğu kesin olarak doğrulanamadı.

UZMANLARA GÖRE RADAR "SİSTEMİN KALBİ" Mühimmat uzmanı ve Armament Research Services (ARES) direktörü N.R. Jenzen-Jones, CNN'e yaptığı açıklamada radarın THAAD sistemi için kritik önem taşıdığını söyledi. Jenzen-Jones şöyle konuştu: "AN-TPY/2 radarı, THAAD bataryasının adeta kalbidir. Önleyici füzelerin fırlatılmasını sağlar ve ağ bağlantılı hava savunma sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Ayrıca son derece pahalı bir ekipmandır."