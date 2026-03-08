Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş Orta Doğu'da yeni bir cepheye taşınırken, Körfez'deki Amerikan askeri altyapısının uğradığı hasar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
CNN International'ın uydu görüntülerine dayandırdığı analizine göre, İran'ın Arap Yarımadası'ndaki saldırıları özellikle ABD yapımı radar sistemlerini hedef aldı. Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı kritik askeri tesislerde radar sistemlerinin bulunduğu alanların vurulduğu tespit edildi.
Analizler, İran'ın özellikle füze ve insansız hava araçlarını tespit eden radar ağını zayıflatmayı amaçladığını ortaya koyuyor.
ÜRDÜN'DE ABD'NİN THAAD RADARI VURULDU
CNN International'ın yayımladığı uydu görüntülerine göre Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde konuşlu bir THAAD füze savunma bataryasının radarı savaşın ilk günlerinde vuruldu ve büyük ölçüde imha edildi.
Söz konusu radar, ABD yapımı AN/TPY-2 taşınabilir radar sistemi. Raytheon tarafından üretilen bu sistem, balistik füzeleri hedeflerine ulaşmadan önce tespit edip önleyici füzelerin yönlendirilmesini sağlıyor.
ABD'nin 8 adet THAAD bataryası bulunurken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2, Suudi Arabistan'ın ise 1 bataryası bulunuyor.
2025 yılına ait ABD Füze Savunma Ajansı bütçesine göre tek bir AN/TPY-2 radarının maliyeti yaklaşık yarım milyar dolara yaklaşıyor.
Uydu görüntülerinde radarın bulunduğu alanın yakınında yaklaşık 4 metre çapında iki krater görülüyor. Bu durum, sistemin vurulması için birden fazla saldırı girişiminde bulunulmuş olabileceğini gösteriyor.
Beş adet 12 metrelik römorktan oluşan radar sisteminin büyük ölçüde yok edildiği ya da ağır hasar aldığı değerlendiriliyor.
Radar ve THAAD bataryasının Şubat ortasından bu yana üste bulunduğu ve 1-2 Mart civarında vurulduğu tahmin ediliyor.
ABD ÜSSÜ SAVAŞ ÖNCESİNDE UÇAKLARLA DOLUYDU
Muwaffaq Salti Hava Üssü uzun süredir ABD'nin bölgedeki önemli operasyon merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Çatışmalar başlamadan önce çekilen uydu görüntülerinde pistte:
- 50'den fazla savaş uçağı
- çok sayıda insansız hava aracı
- nakliye uçakları görülebiliyordu.
Ayrıca üs içerisinde bulunan çok sayıda uçak sığınağında daha fazla uçağın saklandığı değerlendiriliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ RADAR SAHASINDA DUMAN YÜKSELDİ
CNN'in analizine göre İran saldırılarının hedefi yalnızca Ürdün değildi.
1 Mart'ta çekilen bir uydu görüntüsünde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü yakınlarında bulunan radar tesisinden duman yükseldiği görüldü.
Bu üs, onlarca Amerikan savaş uçağının konuşlu olduğu kritik bir askeri merkez olarak biliniyor.
Uydu görüntülerinde radar sistemini koruyan çadırın yanarak ağır şekilde zarar gördüğü ve etrafına enkaz saçıldığı tespit edildi.