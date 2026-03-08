CANLI YAYIN
Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş Orta Doğu'da yeni bir cepheye taşınırken, Körfez'deki Amerikan askeri altyapısının uğradığı hasar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 1

CNN International'ın uydu görüntülerine dayandırdığı analizine göre, İran'ın Arap Yarımadası'ndaki saldırıları özellikle ABD yapımı radar sistemlerini hedef aldı. Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı kritik askeri tesislerde radar sistemlerinin bulunduğu alanların vurulduğu tespit edildi.

Analizler, İran'ın özellikle füze ve insansız hava araçlarını tespit eden radar ağını zayıflatmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 2

ÜRDÜN'DE ABD'NİN THAAD RADARI VURULDU

CNN International'ın yayımladığı uydu görüntülerine göre Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde konuşlu bir THAAD füze savunma bataryasının radarı savaşın ilk günlerinde vuruldu ve büyük ölçüde imha edildi.

Söz konusu radar, ABD yapımı AN/TPY-2 taşınabilir radar sistemi. Raytheon tarafından üretilen bu sistem, balistik füzeleri hedeflerine ulaşmadan önce tespit edip önleyici füzelerin yönlendirilmesini sağlıyor.

ABD'nin 8 adet THAAD bataryası bulunurken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2, Suudi Arabistan'ın ise 1 bataryası bulunuyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 3

2025 yılına ait ABD Füze Savunma Ajansı bütçesine göre tek bir AN/TPY-2 radarının maliyeti yaklaşık yarım milyar dolara yaklaşıyor.

Uydu görüntülerinde radarın bulunduğu alanın yakınında yaklaşık 4 metre çapında iki krater görülüyor. Bu durum, sistemin vurulması için birden fazla saldırı girişiminde bulunulmuş olabileceğini gösteriyor.

Beş adet 12 metrelik römorktan oluşan radar sisteminin büyük ölçüde yok edildiği ya da ağır hasar aldığı değerlendiriliyor.

Radar ve THAAD bataryasının Şubat ortasından bu yana üste bulunduğu ve 1-2 Mart civarında vurulduğu tahmin ediliyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 4

ABD ÜSSÜ SAVAŞ ÖNCESİNDE UÇAKLARLA DOLUYDU

Muwaffaq Salti Hava Üssü uzun süredir ABD'nin bölgedeki önemli operasyon merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Çatışmalar başlamadan önce çekilen uydu görüntülerinde pistte:

  • 50'den fazla savaş uçağı
  • çok sayıda insansız hava aracı
  • nakliye uçakları görülebiliyordu.

Ayrıca üs içerisinde bulunan çok sayıda uçak sığınağında daha fazla uçağın saklandığı değerlendiriliyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 5

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ RADAR SAHASINDA DUMAN YÜKSELDİ

CNN'in analizine göre İran saldırılarının hedefi yalnızca Ürdün değildi.

1 Mart'ta çekilen bir uydu görüntüsünde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü yakınlarında bulunan radar tesisinden duman yükseldiği görüldü.

Bu üs, onlarca Amerikan savaş uçağının konuşlu olduğu kritik bir askeri merkez olarak biliniyor.

Uydu görüntülerinde radar sistemini koruyan çadırın yanarak ağır şekilde zarar gördüğü ve etrafına enkaz saçıldığı tespit edildi.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 6

Ocak ayında çekilen bir görüntüde radar anteninin İran yönüne doğru çevrildiği görülüyordu.

Ancak saldırı sırasında radarın gerçekten orada olup olmadığı ya da sistemin ABD'ye mi yoksa Suudi Arabistan'a mı ait olduğu kesin olarak belirlenemedi.

Suudi yetkililer konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, bir ABD savunma yetkilisi "operasyonel güvenlik" gerekçesiyle yorum yapmayı reddetti.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 7

BAE'DE RADAR TESİSLERİ HEDEF ALINDI

CNN International'ın analizine göre İran saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki farklı askeri tesis de vuruldu.

  • Ruwais yakınındaki askeri tesiste en az üç bina
  • Sader'deki askeri tesiste dört bina
  • 28 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında hasar gördü.

Bu tesislerde THAAD bataryalarına ait radar sistemlerinin saklandığı araç hangarları da hedef alınan yapılar arasında yer aldı.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 8

Uydu görüntülerine göre bu tesisler:

  • Sader'de 2016'dan beri
  • Ruwais'te ise 2018'den beri
  • THAAD radar sistemlerine ev sahipliği yapıyor.

Ancak saldırı sırasında radarların sahada olup olmadığı veya sistemlerin ABD'ye mi yoksa BAE'ye mi ait olduğu kesin olarak doğrulanamadı.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 9

UZMANLARA GÖRE RADAR "SİSTEMİN KALBİ"

Mühimmat uzmanı ve Armament Research Services (ARES) direktörü N.R. Jenzen-Jones, CNN'e yaptığı açıklamada radarın THAAD sistemi için kritik önem taşıdığını söyledi.

Jenzen-Jones şöyle konuştu:

"AN-TPY/2 radarı, THAAD bataryasının adeta kalbidir. Önleyici füzelerin fırlatılmasını sağlar ve ağ bağlantılı hava savunma sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Ayrıca son derece pahalı bir ekipmandır."

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 10

Uzman, tek bir radarın kaybının bile askeri açıdan ciddi bir operasyonel kayıp anlamına gelebileceğini vurguladı.

Jenzen-Jones'a göre bu radarın yerine yenisini getirmek zaman ve ciddi lojistik çaba gerektiriyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 11

İRAN SALDIRILARI İLETİŞİM VE İSTİHBARAT SİSTEMLERİNİ DE HEDEF ALDI

CNN International daha önce yayımladığı bir başka haberde, İran'ın Körfez'deki ABD üslerine yönelik saldırılarında iletişim, radar ve istihbarat ekipmanlarını hedef aldığını bildirmişti.

Amaç, bu tesislerin dış dünyayla bağlantısını kesmek olarak değerlendiriliyor.

Uydu görüntüleri ayrıca Katar'daki Umm Dahal tesisinde bulunan ABD yapımı bir erken uyarı radarının da hasar gördüğünü gösteriyor.

Pentagon sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonel güvenlik nedeniyle bölgedeki belirli askeri kabiliyetlerin durumu hakkında yorum yapmayacağız."

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 12

KÖRFEZ'DE HAVA TRAFİĞİ ARTTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan kişiler çarşamba günü ülke semalarında savaş uçağı faaliyetlerinin arttığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransa'nın BAE'deki askeri üslerini korumak amacıyla Rafale savaş uçaklarını ülke semalarında devriye görevi için konuşlandırdığını açıkladı.

Barrot, uçakların görev detayları veya saldırıların engellenmesine katkısı hakkında ayrıntı vermedi.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 13

FÜZE SAYISI DÜŞTÜ, DRON SALDIRILARI SÜRÜYOR

BAE yönetimi, savaşın ilk gününe kıyasla ülkeye yönelik balistik füze saldırılarında önemli bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Verilere göre:

  • savaşın ilk günü 137 füze
  • perşembe günü ise 7 füze
  • BAE'ye doğru fırlatıldı.

Ancak insansız hava aracı saldırıları aynı yoğunlukta devam ediyor.

Körfez'deki stratejik ABD üslerinin son hali uydu görüntülerinde! İran'ın misillemeleri Washington'a pahalıya patladı 14

ABD askerlerinin bulunduğu El-Dafra Üssü'ne de ev sahipliği yapan BAE, Körfez'de en çok hedef alınan ülkelerden biri haline geldi.

Savaşın başlangıcından bu yana ülkeye karşı:

  • 1.072 insansız hava aracı
  • 196 balistik füze fırlatıldığı bildirildi.
