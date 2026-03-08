ABD’nin İran planı ortaya çıktı: “Birinin gidip o uranyumu alması gerekecek”

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, savaşın gidişatına dair dikkat çekici bir plan gündeme geldi. Axios'un dört farklı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, Washington ve Tel Aviv yönetimleri savaşın ilerleyen aşamalarında İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için özel kuvvet operasyonu düzenleme seçeneğini masaya yatırdı.

Habere göre söz konusu plan, ABD veya İsrail askerlerinin doğrudan İran topraklarına girmesini gerektirebilecek riskli bir senaryoyu içeriyor.

TRUMP'IN SAVAŞ HEDEFLERİNDEN BİRİ Axios'un aktardığına göre, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmemesi ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşla ilgili açıkladığı başlıca hedeflerden biri olarak görülüyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 450 kilogram uranyumun, birkaç hafta içinde silah seviyesine çıkarılabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle söz konusu stok, Washington açısından savaşın en kritik başlıklarından biri olarak görülüyor.

ÖZEL KUVVETLER İRAN'A GİREBİLİR Axios'un konuştuğu kaynaklara göre uranyum stokunun ele geçirilmesine yönelik bir operasyonun ABD veya İsrail askerlerinin İran topraklarına girmesini gerektirmesi muhtemel. Operasyonun hedefinde, yer altındaki ağır korumalı nükleer tesisler bulunuyor. Bu nedenle planın savaşın ortasında son derece karmaşık ve riskli bir askeri operasyon anlamına gelebileceği belirtiliyor. Henüz operasyonun ABD, İsrail ya da ortak bir görev olup olmayacağı netleşmiş değil. Ayrıca böyle bir adımın ancak İran ordusunun operasyonu gerçekleştirecek birlikler için ciddi bir tehdit oluşturamayacağı değerlendirilirse gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

"BİRİNİN GİDİP ONU ALMASI GEREKECEK" Axios'un aktardığına göre konu Washington'da kapalı kapılar ardında da tartışıldı. Salı günü Kongre'de yapılan bir bilgilendirme toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun nasıl güvence altına alınacağı soruldu. Rubio'nun verdiği yanıt dikkat çekti: "Birilerinin gidip onu alması gerekecek." Ancak Rubio bu görevin kim tarafından yapılacağını belirtmedi.