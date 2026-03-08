Türkiye-İran hattında üst düzey teyakkuz! Dünyanın güvenli limanı Türkiye

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge ateş çemberine dönerken, Türkiye-İran sınır hattında gözler Van Kapıköy Gümrük Kapısı’na çevrildi. Savaşın 9. gününde hava sahası kapanan İran’dan tahliyeler kara yoluyla sürerken, Türkiye "insani koridor" rolüyle dünya vatandaşlarının güvenli limanı oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, sınırın sıfır noktasından son durumu ve alınan üst düzey güvenlik önlemlerini aktardı.

İran'da hava sahasının kapatılmasıyla birlikte tahliye operasyonlarının kara sınır kapılarına kaydığını belirten A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Savaşın başlamasıyla birlikte İran'da hava sahası kapatıldı ve vatandaşlar, özellikle de İran'da bulunan Türk vatandaşları ya da yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi kara sınır kapılarından gerçekleşiyor. Van'da bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndayız ve olağandışı bir hareketliliğin olmadığını, nadir de olsa geçişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE-İRAN HATTINDA ÜST DÜZEY TEYAKKUZ! Özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelerek ailelerine ulaşmak isteyen İranlı vatandaşların sınır kapılarını yoğun şekilde kullandığını kaydeden Akalan, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin de vatandaşlara "askeri bölgelerden uzak durun" uyarısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLER DURDURULDU, TAHLİYELER SÜRÜYOR Sınır hattındaki geçiş rejimine dair son bilgileri paylaşan Akalan, "2 Mart tarihinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamayla iki ülke arasındaki günübirlik yolcu geçişleri tamamen kapatıldı. Bu karardan sonra hareketliliğin azaldığını söylemek mümkün. Ancak yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi devam ediyor; dün Burkina Fasolu diplomatlar ve aileleri Kapıköy'den tahliye edildi, akşam saatlerinde ise Taylandlı vatandaşların Türkiye üzerinden ülkelerine dönmek için sınır kapısına geldiklerini gözlemledik" sözleriyle Türkiye'nin oynadığı hayati rolü vurguladı.

GÖÇ DALGASI İDDİALARI VE SINIR GÜVENLİĞİ Kamuoyunda merak edilen "göç dalgası" endişelerine de açıklık getiren muhabir Yüksel Akalan, "Bazı haberler yayılıyor ve 'İran'dan Türkiye'ye bir göç dalgası olur mu?' şeklinde endişeler dile getiriliyordu. Ancak geldiğimiz günden itibaren sınır kapısında bu yönde olağandışı bir hareketliliğin gözlemlenmediğini belirtelim" açıklamasında bulundu. Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade eden Akalan, "Türkiye tarafından gelişmeler yakından izleniyor. Sınır hattında devriyeler 7/24 esasıyla gözetim altında tutuluyor ve tüm tedbirler alınmış durumda" ifadelerini kullandı.