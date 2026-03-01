CANLI YAYIN

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları sonrası Orta Doğu’da gerilim tırmandı. Karşılıklı bombardımanların sürdüğü ve bölgenin adeta bir ateş çemberine döndüğü kritik saatlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm dünyada yankı uyandıran açıklamalar geldi. Bu gelişmelerin ardından Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeleri ele aldı.

Orta Doğu'daki gerilim her geçen dakika artarken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları bölgeyi savaş alanına çevirdi. ABD'nin İranlı üst düzey yetkilileri hedef almasına Tahran kanadından misilleme gecikmedi.

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü - 1

Tahran'da patlama sesleri yükselip hava sahası uçuşlara kapatılırken, İran ordusu Tel Aviv ve Kuveyt Havalimanı'nı hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombardımana tuttuğu saatlerde, İran'ın da bölgedeki ABD üslerini vurmasıyla çatışmalar kontrol edilemez bir noktaya ulaştı.

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü - 2

Taraflar arasında daha önce yapılan üç üst düzey görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanması, barış umutlarını bir kez daha tüketti.

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü - 3

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA İRAN MESAJI

Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı'nda tarihi açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki kaosu yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "İran'a yönelik saldırılardan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki güven bunalımına ve İsrail'in provokatif hamlelerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ediyor" tespitinde bulundu.

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü - 4

"DOST VE KARDEŞ İRAN HALKININ YANINDAYIZ"

Saldırıların uluslararası hukuka ve bölge barışına aykırı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin komşularının egemenlik haklarına verdiği önemi bir kez daha hatırlattı.

Başkan Erdoğan, "İran'ın egemenliğini açıkça ihlal eden ve dost, kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz" sözleriyle saldırıları en sert şekilde kınadı. Bölgedeki diğer aktörlerin girişimlerine rağmen güven ortamının bir türlü tesis edilemediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin istikrar için mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.

Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü - 5

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Dünyanın kilitlendiği saldırı dalgasının ardından diplomatik kanallar da hareketlendi. Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik hamlelerin ve karşılıklı saldırıların ele alındığı görüşme, küresel kamuoyu tarafından "tansiyonu düşürecek kritik temas" olarak nitelendirildi. İki liderin görüşmesinin detayları merakla beklenirken, bölgedeki belirsizlik etkisini sürdürüyor.

xx

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ile güncel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump İrana saldırıyı böyle izlediABD Başkanı Trump İrana saldırıyı böyle izledi ABD BAŞKANI TRUMP İRAN'A SALDIRIYI BÖYLE İZLEDİ
A Haber ABD ve İsrailin vurduğu Tahran sokaklarındaA Haber ABD ve İsrailin vurduğu Tahran sokaklarında A HABER ABD VE İSRAİL'İN VURDUĞU TAHRAN SOKAKLARINDA
Başkan Erdoğan: Süreci İsrail zehirliyorBaşkan Erdoğan: Süreci İsrail zehirliyor BAŞKAN ERDOĞAN: "SÜRECİ İSRAİL ZEHİRLİYOR"
ABD-İsrail operasyonlarına Rıza Pehlevi’den destekABD-İsrail operasyonlarına Rıza Pehlevi’den destek ABD-İSRAİL OPERASYONLARINA RIZA PEHLEVİ'DEN DESTEK
İsrail-İran-ABD askeri güç karşılaştırmasıİsrail-İran-ABD askeri güç karşılaştırması İSRAİL-İRAN-ABD ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI
ABD-İsrail-İngiltere’den İrana saldırı!ABD-İsrail-İngiltere’den İrana saldırı! ABD-İSRAİL-İNGİLTERE'DEN İRAN'A SALDIRI!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın