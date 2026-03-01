Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Bölgedeki kaosu yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "İran'a yönelik saldırılardan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki güven bunalımına ve İsrail'in provokatif hamlelerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, " İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ediyor" tespitinde bulundu.

"DOST VE KARDEŞ İRAN HALKININ YANINDAYIZ"

Saldırıların uluslararası hukuka ve bölge barışına aykırı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin komşularının egemenlik haklarına verdiği önemi bir kez daha hatırlattı.

Başkan Erdoğan, "İran'ın egemenliğini açıkça ihlal eden ve dost, kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz" sözleriyle saldırıları en sert şekilde kınadı. Bölgedeki diğer aktörlerin girişimlerine rağmen güven ortamının bir türlü tesis edilemediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin istikrar için mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.