Türkiye-ABD hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları sonrası Orta Doğu’da gerilim tırmandı. Karşılıklı bombardımanların sürdüğü ve bölgenin adeta bir ateş çemberine döndüğü kritik saatlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm dünyada yankı uyandıran açıklamalar geldi. Bu gelişmelerin ardından Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeleri ele aldı.
Orta Doğu'daki gerilim her geçen dakika artarken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları bölgeyi savaş alanına çevirdi. ABD'nin İranlı üst düzey yetkilileri hedef almasına Tahran kanadından misilleme gecikmedi.
Tahran'da patlama sesleri yükselip hava sahası uçuşlara kapatılırken, İran ordusu Tel Aviv ve Kuveyt Havalimanı'nı hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombardımana tuttuğu saatlerde, İran'ın da bölgedeki ABD üslerini vurmasıyla çatışmalar kontrol edilemez bir noktaya ulaştı.
Taraflar arasında daha önce yapılan üç üst düzey görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanması, barış umutlarını bir kez daha tüketti.