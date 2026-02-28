İsrail-İran-ABD askeri güç karşılaştırması 2026: Hangi ülke ne kadar güçlü?

İsrail'in, İran'ın Tahran başta olmak üzere Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD'nin de savaşa girmesiyle üç ülkenin askeri kapasitesi ve envanter gücü yeniden gündeme geldi. İşte 2026 verilerine göre ABD, İsrail ve İran askeri güç karşılaştırması...

Orta Doğu'da artan gerilim, karşılıklı askeri müdahaleler daha da tırmandı. İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılara karşılık verileceğini duyururken, her iki ülke de hava sahasını kapattı. Saldırıların ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı.

HANGİ ÜLKE NE KADAR GÜÇLÜ? Global Firepower 2026 verilerine göre; küresel askeri güç sıralamasında ABD birinci sırada bulunuyor. İsrail 15'inci, İran ise 16'ncı sırada yer alıyor. Üç ülke arasındaki envanter dağılımı ve operasyonel kabiliyetler farklılık gösteriyor.

Nüfus ve Askeri Personel Kapasitesi Nüfus büyüklüğü açısından İran yaklaşık 88 milyon, İsrail yaklaşık 9,4 milyon, ABD'nin nüfusu ise yaklaşık 340 milyon seviyesinde bulunuyor.

Aktif askeri personel sayısında ABD yaklaşık 1 milyon 300 bin düzeyinde. İran'da 610 bin, İsrail'de ise 169 bin 500 seviyesinde bulunuyor.