İsrail-İran-ABD askeri güç karşılaştırması 2026: Hangi ülke ne kadar güçlü?

İsrail'in, İran'ın Tahran başta olmak üzere Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD'nin de savaşa girmesiyle üç ülkenin askeri kapasitesi ve envanter gücü yeniden gündeme geldi. İşte 2026 verilerine göre ABD, İsrail ve İran askeri güç karşılaştırması...

Orta Doğu'da artan gerilim, karşılıklı askeri müdahaleler daha da tırmandı. İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılara karşılık verileceğini duyururken, her iki ülke de hava sahasını kapattı. Saldırıların ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı.

HANGİ ÜLKE NE KADAR GÜÇLÜ?

Global Firepower 2026 verilerine göre; küresel askeri güç sıralamasında ABD birinci sırada bulunuyor. İsrail 15'inci, İran ise 16'ncı sırada yer alıyor. Üç ülke arasındaki envanter dağılımı ve operasyonel kabiliyetler farklılık gösteriyor.

Nüfus ve Askeri Personel Kapasitesi

Nüfus büyüklüğü açısından İran yaklaşık 88 milyon, İsrail yaklaşık 9,4 milyon, ABD'nin nüfusu ise yaklaşık 340 milyon seviyesinde bulunuyor.

Aktif askeri personel sayısında ABD yaklaşık 1 milyon 300 bin düzeyinde. İran'da 610 bin, İsrail'de ise 169 bin 500 seviyesinde bulunuyor.

Askerlik çağındaki insan kaynağı da bu tabloyu destekliyor. ABD'de askerlik çağındaki kişi sayısı 4 milyon 445 bin 524, İran'da 1 milyon 414 bin 191 olarak açıklanırken, İsrail'de bu sayı 131 bin 637 düzeyinde. Paramiliter ve yedek unsurlar dahil edildiğinde ise İran 220 bin, İsrail 35 bin, ABD ise 0 personel kapasitesine sahip.

ABD - İSRAİL - İRAN SAVUNMA GÜCÜ

Hava Gücü

Ülke Toplam Uçak (Hazır) Savaş Uçağı (Hazır) Taarruz Uçağı (Hazır) Saldırı Helikopteri (Hazır) Tanker (Hazır)
ABD 9.774 1.343 695 768 458
İsrail 478 191 36 38 10
İran 303 103 12 7 3
Kara Kuvvetleri

Ülke Tank (Hazır) Zırhlı / Askeri Araç (Hazır) Kundağı Motorlu Topçu (Hazır) Çekili Topçu (Hazır) MLRS – Roket Topçusu (Hazır)
ABD 3.500 307.245 1.141 1.409 1.298
İsrail 1.040 49.904 258 137 182
İran 1.605 45.563 254 1.082 930
Deniz Gücü

Ülke Toplam Deniz Varlığı Toplam Tonaj Uçak Gemisi Muhrip Fırkateyn Korvet Denizaltı
ABD 465 8.265.799 ton 11 83 0 27 66
İsrail 82 40.638 ton 0 0 0 7 6
İran 109 283.516 ton 0 0 7 3 25

Destek ve Kıyı Unsurları

Ülke Devriye Gemisi Mayın Harbi Unsuru
ABD 0 4
İsrail 66 0
İran 21 1
