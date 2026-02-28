A Haber Tahran sokaklarında! İranlılardan ABD-İsrail saldırılarına protesto: Bizi müzakere masasında vurdular

CANLI YAYIN
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto ederek ülke yönetimine ve orduya tam desteklerini gösterdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, sıcak bölgede yaşanan gelişmeleri ve halkın nabzını canlı yayında aktardı. Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atarak dayanışma ve direniş mesajları verdi. Şehit babası olduğunu belirten yaşlı bir vatandaş ise, "Buraya Amerika ve İsrail'in ağzına yumruk vurmak için geldim." dedi. Elinde pankartla bekleyen bir kadın vatandaş, "Bizi müzakere masasında vurdular" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.

Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.

A HABER ABD VE İSRAİL'İN VURDUĞU TAHRAN'DA

Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.

Filistin Meydanı'nda binlerce vatandaş, ülke yönetimine ve orduya tam destek verirken A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgede sıcak bilgileri ve halkın nabzını canlı yayında aktardı.

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İnsanlar burada toplanarak ülke yönetimine, orduya ve devrim muhafızlarına düzenlenen saldırılar sonrasında büyük bir destek veriyor. Sürekli olarak destek sloganları atılıyor" dedi.

"SON NEFESİMİZE KADAR LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"
Meydanda toplanan vatandaşlar, vatan savunusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Şehit babası olduğunu belirten yaşlı bir vatandaş, "Buraya Amerika ve İsrail'in ağzına yumruk vurmak için geldim. Gazi olmama rağmen, oğlum gibi canımı da liderimiz için feda etmeye hazırım" diyerek bağlılığını ifade etti.

"ALLAH BİZİMLE BİRLİKTE"

Vatan aşkıyla meydanda olduğunu söyleyen genç bir kadın ise A Haber mikrofonuna "Vatanımıza ve liderimize olan sevgimizle buradayız. Allah bizimle birlikte biz asla zilleti kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINA SERT TEPKİ
İsrail saldırılarında sivillerin ve okulların hedef alınması, Tahran sokaklarında öfkeye neden oldu. Eldeki cep telefonundan saldırıda hayatını kaybeden bir çocuğun fotoğrafını gösteren bir vatandaş, "Bu çocuğun kanının yerde saklanmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle intikam mesajı verdi.

"BİZİ MÜZAKERE MASASINDA VURDULAR"
Elinde pankartla bekleyen bir kadın vatandaş, "Amerika ve İsrail'in barış yanlısının olmadığını zaten biliyorduk. Bizi konuşurken müzakarede vurdular. Artık tüm dünyada onların savaş yanlısı olduğunu gördü, biz de savaşa hazırız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

