A Haber Tahran sokaklarında! İranlılardan ABD-İsrail saldırılarına protesto: Bizi müzakere masasında vurdular

"SON NEFESİMİZE KADAR LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"

Meydanda toplanan vatandaşlar, vatan savunusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Şehit babası olduğunu belirten yaşlı bir vatandaş, "Buraya Amerika ve İsrail'in ağzına yumruk vurmak için geldim. Gazi olmama rağmen, oğlum gibi canımı da liderimiz için feda etmeye hazırım" diyerek bağlılığını ifade etti.

"ALLAH BİZİMLE BİRLİKTE" Vatan aşkıyla meydanda olduğunu söyleyen genç bir kadın ise A Haber mikrofonuna "Vatanımıza ve liderimize olan sevgimizle buradayız. Allah bizimle birlikte biz asla zilleti kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINA SERT TEPKİ

İsrail saldırılarında sivillerin ve okulların hedef alınması, Tahran sokaklarında öfkeye neden oldu. Eldeki cep telefonundan saldırıda hayatını kaybeden bir çocuğun fotoğrafını gösteren bir vatandaş, "Bu çocuğun kanının yerde saklanmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle intikam mesajı verdi.

"BİZİ MÜZAKERE MASASINDA VURDULAR"

Elinde pankartla bekleyen bir kadın vatandaş, "Amerika ve İsrail'in barış yanlısının olmadığını zaten biliyorduk. Bizi konuşurken müzakarede vurdular. Artık tüm dünyada onların savaş yanlısı olduğunu gördü, biz de savaşa hazırız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.