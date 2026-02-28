A Haber Tahran sokaklarında! İranlılardan ABD-İsrail saldırılarına protesto: Bizi müzakere masasında vurdular
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto ederek ülke yönetimine ve orduya tam desteklerini gösterdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, sıcak bölgede yaşanan gelişmeleri ve halkın nabzını canlı yayında aktardı. Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atarak dayanışma ve direniş mesajları verdi. Şehit babası olduğunu belirten yaşlı bir vatandaş ise, "Buraya Amerika ve İsrail'in ağzına yumruk vurmak için geldim." dedi. Elinde pankartla bekleyen bir kadın vatandaş, "Bizi müzakere masasında vurdular" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.
Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.
Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.
Filistin Meydanı'nda binlerce vatandaş, ülke yönetimine ve orduya tam destek verirken A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgede sıcak bilgileri ve halkın nabzını canlı yayında aktardı.
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İnsanlar burada toplanarak ülke yönetimine, orduya ve devrim muhafızlarına düzenlenen saldırılar sonrasında büyük bir destek veriyor. Sürekli olarak destek sloganları atılıyor" dedi.