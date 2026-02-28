CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İran'a saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, ABD-İran arasında yaşanan çatışmaları değerlendirirken, “İran’a yönelik saldırılardan endişe duyuyoruz.” dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "28 Şubat darbesinin Türkiye'ye 381 milyar dolar zarar verdiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken, gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de asla unutmuyoruz. Ne yazık ki bir tarafta Pakistan, Afganistan; diğer tarafta son günlerde İran ile Körfez arasındaki gerilim ve çatışmalar… Bunlar unutulur gibi değil. Bu gelişmelerin arka planında nelerin yattığı hepimizin malumudur.

İşte böyle bir tabloda Türkiye olarak biz, mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve ülkemizin yüz akı olan diğer insani yardım kuruluşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor; Türkiye'nin yardım elini mazlumlara ve mağdurlara ulaştırıyor.

Bizler, nerede bir sıkıntı, nerede bir acı varsa oraya ulaşmayı; paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği büyütmeyi sürdüreceğiz.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ"

Burada şu hususun da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hâkim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran'a yönelik, Benjamin Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başladığı ifade edilen Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Bölgemizin yeni bir çatışma sarmalına sürüklenmesini asla arzu etmiyoruz. Biz, sorunların diyalogla, diplomasiyle ve sağduyuyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Hudut ve hava sahamız açısından zaten bir sorun yok. Her türlü tedbir en üst seviyede alınıyor. Biz, Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle, diyalogla ve diplomasiyle çözümü noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu sabahtan itibaren gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ve ilgili tüm kurumlarımız muhataplarıyla yoğun temas hâlindedir.

Türkiye, bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin tesisi için yapıcı ve sorumlu tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

28 Şubat darbesinin Türkiye'ye 381 milyar dolar zarar verdiği ortaya çıktı. Bu süreçte insanlar ciddi şekilde mağdur edildi; kadınlar ve birçok kişi üzerinde kalıcı travmatik etkiler oluştu. Başörtülü öğrencilere psikolojik şiddet uygulandı.

İnsanlarımıza hizmet etmek için önümüzü kesmeye çalıştılar, ama bunlara aldırmadık ve göğüs gererek üstesinden geldik. Saflarımızı sıklaştırarak, sabır ve imanla tek tek bertaraf ettik

Çocuklarımızın neşe içinde Ramazan süslemesi yapması ve ilahi söylemesi neden yanlış olsun? Buna cevap vermek oldukça zor. Ana muhalefetin başındaki kişi bunu iyi bilmelidir; biz doğru bildiğimiz yoldan asla vazgeçemeyiz.

