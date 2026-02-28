ABD Başkanı Trump İran'a saldırıyı böyle izledi: Hamaney'in öldüğünü düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği görüntüler yayınlandı.

ABD Başkanı, İran'ın son saldırıların etkilerinden kurtulmasının birkaç yıl alacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşmaya çok yaklaştığını ancak daha sonra geri adım attığını belirterek, Tahran'ın nükleer bir anlaşmayı sonuçlandırma istekliliğine dair şüpheler uyandırdı.

Trump, İsrail'in N12 kanalına verdiği demeçte, İranlıların bir anlaşmaya çok yaklaştığını ancak daha sonra geri adım attığını ve Tahran'ın aslında bir anlaşma istemediğini anladığını söyledi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesini "iyi" olarak nitelendirdi ve aynı fikirde olduklarını söyledi.

Trump, İran'a karşı ABD askeri harekatı için çeşitli seçenekler sıralayarak, askeri harekatı uzatabileceğini ve "her şeyi ele geçirebileceğini" veya birkaç gün içinde sona erdirebileceğini söyledi ve İranlı yetkilileri, nükleer silahlarını yeniden üretmeleri halinde saldırıyı yeniden başlatacakları konusunda uyardı.

Ayrıca İran'ın son saldırıların etkilerinden kurtulmasının "birkaç yıl" alacağını da sözlerine ekledi.