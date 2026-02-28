ABD Başkanı Trump İran'a saldırıyı böyle izledi: Hamaney'in öldüğünü düşünüyorum
ABD ve İsrail, İran'ı yönelik saldırı başlatırken İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. Trump, yaptığı açıklamada, "Son dönemde birçok İranlı liderin hayatını kaybettiğini gözlemledik. İran'ın yeni liderliği ve önümüzdeki süreçte görev alacak yeni lider hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Hamaney'in öldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Katil İsrail'in İran'a karşı 'önleyici saldırı' başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da şiddetli patlamalar meydana gelirken, operasyona ABD güçlerinin de doğrudan katıldığı bildirildi.
TRUMP İRAN'A SALDIRIYI BÖYLE İZLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği görüntüler yayınlandı.
ABD Başkanı, İran'ın son saldırıların etkilerinden kurtulmasının birkaç yıl alacağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşmaya çok yaklaştığını ancak daha sonra geri adım attığını belirterek, Tahran'ın nükleer bir anlaşmayı sonuçlandırma istekliliğine dair şüpheler uyandırdı.
Trump, İsrail'in N12 kanalına verdiği demeçte, İranlıların bir anlaşmaya çok yaklaştığını ancak daha sonra geri adım attığını ve Tahran'ın aslında bir anlaşma istemediğini anladığını söyledi.
ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesini "iyi" olarak nitelendirdi ve aynı fikirde olduklarını söyledi.
Trump, İran'a karşı ABD askeri harekatı için çeşitli seçenekler sıralayarak, askeri harekatı uzatabileceğini ve "her şeyi ele geçirebileceğini" veya birkaç gün içinde sona erdirebileceğini söyledi ve İranlı yetkilileri, nükleer silahlarını yeniden üretmeleri halinde saldırıyı yeniden başlatacakları konusunda uyardı.
Ayrıca İran'ın son saldırıların etkilerinden kurtulmasının "birkaç yıl" alacağını da sözlerine ekledi.
"HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Trump, yaptığı son açıklamada da "Son dönemde birçok İranlı liderin hayatını kaybettiğini gözlemledik. İran'ın yeni liderliği ve önümüzdeki süreçte görev alacak yeni lider hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Bu durum, bölgesel dengeleri ve ABD'nin stratejik planlarını etkileyecek önemli bir gelişmedir. Hamaney'in öldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İsrail'in açıklamasına göre İran'a yapılan saldırılarda öldürülen üst düzey isimler şöyle:
|İsim
|Görevi
|Muhammed Pakpur
|Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı
|Ali Şamhani
|Dini Lider'in Güvenlik Danışmanı
|Muhammed Şirazi
|Dini Lider Hamaney'in Askeri Ofis Başkanı
|Aziz Nasirzade
|İran Savunma Bakanı
|Salah Asadi
|Hava Savunma İstihbarat Başkanı
|Reza Mozaffari-Nia
|Savunma Bakanlığı eski Yetkilisi ve SPND eski Başkanı
|Hüseyin Cebel Ameli
|Savunma İnovasyon ve Araştırma Organizasyonu Başkanı