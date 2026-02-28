ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız
ABD-İsrail-İran savaşı resmen başladı. ABD ve İsrail Tahran'ı bomba yağmuruna tutarken, İran ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurdu. Yaşanan gerilimin ardından Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Pehlevi, Trump'a mesaj göndererek İran halkını sokağa çağırdı ve "İran'ı geri almalıyız" dedi.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyeye çıkarken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran'da 1925-1941 yılları arasında iktidarda bulunan Pehlevi Hanedanı'nın son şahı Rıza Şah Pehlevi'nin torunu ve sürgündeki veliaht olarak bilinen Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD-İsrail operasyonlarına destek verdi.
"İRAN'I GERİ ALMALIYIZ"
ABD'de yaşayan Pehlevi, mesajında İran'daki mevcut yönetime karşı sert ifadeler kullanarak, "İran'ı geri almalıyız" dedi. İran halkına seslenen Pehlevi, vatandaşları sokaklara çıkmaya çağırdı. Paylaşımında, İran'da "rejim değişimi" çağrısı olarak yorumlanan ifadeler yer aldı.