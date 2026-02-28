ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız

İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum." dedi.

Pehlevi ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump'a da dolaylı mesaj göndererek, İran'daki yönetimin zayıflatılması gerektiğini savundu.

"Önümüzde kader tayin edici anlar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın cesur İran halkına vaat ettiği yardım artık ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise büyük İran ülkesi ve milleti değil, İslam Cumhuriyeti, baskı aygıtı ve katliam makinesidir."

ABD'de yaşayan Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeleri "kader tayin edici anlar" olarak nitelendirdi. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

Rıza Pehlevi bir kez daha İran halkına seslendi. Daha önce ABD-İsrail saldırılarını "insani müdahale" olarak nitelendiren Pehlevi, yeni açıklamasında doğrudan "sokak" çağrısı yaptı.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Pehlevi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, bu yardımın ulaşmasına rağmen, nihai zafer yine bizim elimizle yazılacaktır. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz İran milletiyiz. Sokaklara dönüş vakti yakındır.

İslam Cumhuriyeti çökerken, ülkenin askeri, emniyet ve güvenlik güçlerine mesajım nettir:"

Pehlevi'nin sözleri, İran'daki mevcut yönetime karşı açık bir toplumsal hareket çağrısı olarak değerlendirildi. Özellikle güvenlik güçlerine yönelik mesajının devamında nasıl bir çağrı yapacağı merak konusu olurken, açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İran yönetiminden Pehlevi'nin açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, bölgedeki gelişmeler ve olası iç siyasi etkiler yakından takip ediliyor.