ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız

ABD-İsrail-İran savaşı resmen başladı. ABD ve İsrail Tahran'ı bomba yağmuruna tutarken, İran ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurdu. Yaşanan gerilimin ardından Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Pehlevi, Trump'a mesaj göndererek İran halkını sokağa çağırdı ve "İran'ı geri almalıyız" dedi.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 1

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 2

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 3

Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyeye çıkarken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 4

İran'da 1925-1941 yılları arasında iktidarda bulunan Pehlevi Hanedanı'nın son şahı Rıza Şah Pehlevi'nin torunu ve sürgündeki veliaht olarak bilinen Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD-İsrail operasyonlarına destek verdi.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 5

"İRAN'I GERİ ALMALIYIZ"

ABD'de yaşayan Pehlevi, mesajında İran'daki mevcut yönetime karşı sert ifadeler kullanarak, "İran'ı geri almalıyız" dedi. İran halkına seslenen Pehlevi, vatandaşları sokaklara çıkmaya çağırdı. Paylaşımında, İran'da "rejim değişimi" çağrısı olarak yorumlanan ifadeler yer aldı.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 6

Pehlevi ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump'a da dolaylı mesaj göndererek, İran'daki yönetimin zayıflatılması gerektiğini savundu.

İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum." dedi.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 7

ABD'de yaşayan Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeleri "kader tayin edici anlar" olarak nitelendirdi. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde kader tayin edici anlar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın cesur İran halkına vaat ettiği yardım artık ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise büyük İran ülkesi ve milleti değil, İslam Cumhuriyeti, baskı aygıtı ve katliam makinesidir."

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 8

Rıza Pehlevi bir kez daha İran halkına seslendi. Daha önce ABD-İsrail saldırılarını "insani müdahale" olarak nitelendiren Pehlevi, yeni açıklamasında doğrudan "sokak" çağrısı yaptı.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Pehlevi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, bu yardımın ulaşmasına rağmen, nihai zafer yine bizim elimizle yazılacaktır. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz İran milletiyiz. Sokaklara dönüş vakti yakındır.

İslam Cumhuriyeti çökerken, ülkenin askeri, emniyet ve güvenlik güçlerine mesajım nettir:"

Pehlevi'nin sözleri, İran'daki mevcut yönetime karşı açık bir toplumsal hareket çağrısı olarak değerlendirildi. Özellikle güvenlik güçlerine yönelik mesajının devamında nasıl bir çağrı yapacağı merak konusu olurken, açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İran yönetiminden Pehlevi'nin açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, bölgedeki gelişmeler ve olası iç siyasi etkiler yakından takip ediliyor.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 9

Sizler İslam Cumhuriyeti'ni ve liderlerini değil, İran'ı ve İran milletini korumaya yemin ettiniz. Göreviniz halkı savunmaktır; baskı ve cinayetle vatanımızı rehin alan bir rejimi savunmak değil. Millete katılın ve istikrarlı, güvenli bir geçişe yardımcı olun. Aksi takdirde, Hamaney ve rejiminin batık gemisiyle birlikte boğulacaksınız.

TRUMP'A AÇIK MESAJ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a mesajım ise şudur:

Asil İran milleti, bu rejimin vahşi baskı ve katliamlarına rağmen yaklaşık iki aydır kahramanca direndi. Şimdi sizden, sivil halkın ve vatandaşlarımın canını korumak için mümkün olan en yüksek hassasiyeti göstermenizi istiyorum. İran halkı, sizin ve özgür dünyanın doğal müttefikidir; İran'ın modern tarihindeki bu en zor dönemde verdiğiniz desteği unutmayacaktır.

ABD-İsrail saldırılarına Rıza Pehlevi’den dikkat çeken destek: İran’ı geri almalıyız 10

Ve siz aziz vatandaşlarım: Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha fazla nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran'ı geri almak.

Sizden şu an için evlerinizde kalmanızı, huzur ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Teyakkuzda ve hazır olun; tam zamanı geldiğinde ki bunu size kesin olarak bildireceğim nihai eylem için sokaklara döneceğiz.

Mesajlarımı sosyal medya ve uydu kanalları üzerinden takip edin. İnternet ve uyduda kesinti yaşanırsa, radyo dalgaları aracılığıyla sizinle iletişimde olacağım.

Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum.

