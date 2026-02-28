ABD-İsrail-İngiltere’den İran'a saldırı! A Haber ekibi ateş hattında
ABD ile gerilimin tırmandığı İran’ın başkenti Tahran’da patlama meydana geldi, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Bakanı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı. Saldırı, Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşırken gözler Tahran’ın olası misillemesine çevrildi.
Tahran'daki patlama sonrası İsrail Savunma Bakanı'nın "önleyici saldırı" açıklaması bölgede dengeleri sarstı. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, saldırının "diplomatik sabotaj" niteliği taşıdığına dikkat çekti ve İsrail'in hedefinin bölgesel bir savaşı tetiklemek olabileceğini vurguladı. İran'ın olası misillemesi ve gerilimin küresel yansımaları A Haber'de analiz edildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
“ABD ONAYI OLMADAN KUŞ UÇMAZ”
Saldırının arkasındaki küresel güce dikkat çeken A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Böyle bir saldırının Amerika Birleşik Devletleri’nin bilgisi, onayı ve desteği olmadan gerçekleşmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Bölgedeki devasa askeri yığınağı hatırlatan Akgün, "Haftalardır onlarca uçak İsrail havalimanlarına iniyor, gemiler kıyılara konuşlanıyor. Binlerce asker ve istihbarat unsuru hazırken İsrail’in tek başına hareket ettiğini düşünmek imkansızdır" sözleriyle operasyonun mutfağındaki hazırlığı aktardı.
DİPLOMASİ MASASINDA SAVAŞ HAZIRLIĞI
Cenevre ve Umman’da süren müzakerelerin bir "aldatmaca" olduğunu savunan Akgün, "Amerikan tarafı bu müzakerelerde hiç samimi değildi. Dün akşam barıştan bahseden Trump’ın danışmanları, aslında bu sabahki savaş açıklamasının hazırlıklarını yapıyormuş" şeklinde konuştu. Trump’ın siyaset tarzını eleştiren Akgün, "Dün barış diyordu, bugün savaş diyor. Bu kadar ikircikli bir siyasetçi profili karşısında bölgenin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.
“ASIL HEDEF İRAN’I ETNİK PARÇALARA BÖLMEK”
Saldırının asıl amacının nükleer tesislerin ötesinde olduğunu belirten Murat Akgün, "Amerika ve İsrail’in asıl istediği, İran’ı mümkün olduğu kadar çok parçaya bölünmüş bir hale getirmek. Irak’ta uyguladıkları modeli şimdi burada deniyorlar" dedi. İran’ın karmaşık etnik yapısına işaret eden Akgün, "Türk, Kürt ve Sünni-Şii grupların rejim aleyhine ayaklanmasını ve dolayısıyla İran’ın sonsuza kadar bir tehdit olmaktan çıkmasını hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.
KARA HAREKATI KAPIDA MI?
Saldırının seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Akgün, "Modern çağda hiçbir savaş sadece hava saldırılarıyla sona ermedi. Irak örneğinde olduğu gibi, eğer hedeflere tam ulaşılmak isteniyorsa bir kara operasyonu kaçınılmazdır" sözleriyle tehlikenin boyutunu dile getirdi. Operasyona "Aslan Kükremesi" isminin verilmesine değinen Akgün, "Uçakları ve donanmayı İran’ın burnunun dibine koydular ama yeraltındaki İran askeri gücü direnirse savaş çok daha kanlı bir boyuta evrilecektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
İRAN'DAN MİSİLLEME: “BİTİŞ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK”
Saldırının kapsamına dair İran resmi ajansı ISNA’dan gelen bilgileri paylaşan A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, patlamaların dini lider Hamaney’in ofis binası, Cumhurbaşkanlığı konutu ve Tahran Üniversitesi çevresinde yoğunlaştığını belirterek, “İran’da yaklaşık 30 hedef vuruldu. Saldırılar sadece Tahran ile sınırlı kalmadı; İsfahan, Kum, Kerac, Tebriz ve Kirmanşah gibi kritik şehirlerde de patlamalar yaşandı” ifadelerini kullandı. Sapmaz, özellikle İsfahan’daki nükleer tesislerin doğrudan hedef alındığını vurgularken, sahadaki kaosu “Halk şehirden kaçmaya çalışıyor, benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu ve hastaneler alarm durumuna geçti” sözleriyle aktardı.
İRAN’DAN SERT MİSİLLEME MESAJI: “BİTİŞ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK”
İran kanadından gelen ilk tepkileri değerlendiren Sapmaz, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi’nin meydan okuyan açıklamalarına dikkat çekerek, Azizi’nin, “Siz başlattınız ama bitiş sizin elinizde olmayacak” diyerek açıkça misilleme uyarısı yaptığını belirtti. İranlı yetkililerin yanıtın “ezici” olacağını vurguladığını ifade eden Sapmaz, "Hamaney’in saldırı anında Tahran’dan çıkarılarak güvenli bir yere götürüldüğü kesinleşti ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın durumuyla ilgili iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı” şeklinde konuştu.
TRUMP ÜZERİNDEKİ BASKI VE ABD EKONOMİSİ
ABD iç siyasetindeki hareketliliği ve Donald Trump’ın tutumunu analiz eden İrfan Sapmaz, Trump’ın üzerindeki baskıların bu saldırıyla sonuçlandığını belirterek, “Donald Trump üzerinde çok ciddi baskılar vardı. Air Force One uçağından yaptığı açıklamalarda İran için ‘zor bir ülke, zor insanlar’ ifadelerini kullandı. Ancak bu saldırıdan sonra artık geri dönüşü olmayan bir sürece girildi” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik yansımaların Amerikan halkını vuracağını söyleyen Sapmaz, “Benzin fiyatları şimdiden tırmanışa geçti. Kasım ayındaki seçimler öncesi bu tablo Trump’ı ve Cumhuriyetçileri zor bir sürece sokabilir” sözleriyle durumu aktardı.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI: ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR
Bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığını hatırlatan Sapmaz, Abraham Lincoln ve Gerald Ford uçak gemilerinin yanı sıra bölgede 50 bine yakın Amerikan askerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı. Dünya petrolünün yüzde 35’inin geçtiği bu güzergahın kapanması küresel bir krizi tetikleyebilir” uyarısında bulundu. Sapmaz, İsrail’in bu imha planını aylar öncesinden hazırladığını ve ABD desteğiyle şu an uygulamaya koyduğunu “Durum son derece ciddi, dünya nefesini tutmuş durumda” ifadeleriyle özetledi.
ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A TOPYEKUN SALDIRI!
Orta Doğu'da gerilim zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'ın stratejik noktalarına yönelik havadan ve denizden kapsamlı bir operasyon başlattı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bölgedeki kritik gelişmeleri ve saldırının perde arkasını değerlendirdi. Sali, operasyonun boyutunun sadece Tahran'la sınırlı kalmadığını, nükleer tesislerden istihbarat merkezlerine kadar birçok noktanın ağır bombardıman altında olduğunu belirtti.
ABD VE İSRAİL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Saldırının resmiyet kazandığını vurgulayan Orhan Sali, "Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi. İran’a yönelik hava ve deniz saldırısı resmen başlatıldı. Öyle görünüyor ki, İsrail ile birlikte planlanan bu savaş artık resmen başlamış durumda." ifadelerini kullandı. Sali, operasyonun daha önceki sınırlı saldırılardan çok daha kapsamlı olduğunu belirterek, "ABD’nin bahsettiği o dar kapsamlı nokta atışlarından öte bir durumdan bahsediyoruz. CNN’in aktardığına göre, üç ABD’li yetkili bu saldırıların küçük bir operasyon olmadığını ve devam edeceğini doğruladı." sözleriyle tablonun vahametine dikkat çekti.
İRAN'DA 30 STRATEJİK NOKTA HEDEF ALINDI
Saldırının coğrafi genişliğini ve hedef alınan bölgeleri aktaran Sali, "Sadece Tahran değil; Kum, İsfahan, Tebriz, Kerac ve Hoy dahil İran’ın neredeyse tüm stratejik noktalarına yönelik saldırı yapılıyor. Nükleer tesislerin olduğu noktalar, stratejik limanlar ve Basra Körfezi çevresindeki büyük kentler hedef alınıyor. İran medyasından gelen bilgilere göre yaklaşık 30 hedef vuruldu." dedi. Hedef alınan kurumlar hakkında da bilgi veren Sali, "Tahran’daki İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu’nun doğrudan hedef alındığı bildiriliyor." şeklinde konuştu.
İNGİLTERE DE OPERASYONA DAHİL OLDU
Operasyona İngiltere’nin de destek verdiğini belirten Orhan Sali, "İngiltere Hava Kuvvetleri de dün akşamdan bu yana bölgede keşif uçuşları yapıyordu. Ürdün ve Irak üzerinden yapılan bu uçuşlar aslında bu saldırının hazırlığı niteliğindeydi. Şu an üç ülke (ABD, İsrail ve İngiltere) İran’a yönelik bu büyük saldırıyı başlattı." ifadelerini kullandı. Bölgedeki hava sahalarının durumuna da değinen Sali, Irak ve Ürdün hava sahalarında seyir füzelerinin görüldüğünü ve bu sahaların sivil uçuşlara kapatıldığını aktardı.
HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ
İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile ilgili çarpıcı iddialara değinen Sali, "Hamaney’in yerleşkesinin de hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. İran medyası Hamaney’in güvenli bir noktaya götürüldüğünü söylerken, İsrail medyası onun vurulmuş, hatta öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor. Ancak İran tarafında bu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz yok." sözleriyle sahadaki bilgi kirliliğine işaret etti. Saldırıların süresine dair öngörüleri de paylaşan Sali, "İsrail kaynakları ilk saldırı dalgasının 4 gün süreceğini, sonrasında ise ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamaların geleceğini belirtiyor. Eğer bu durum kısa sürede sonuçlanmazsa, savaşın çok uzun bir sürece yayılacağını söyleyebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.