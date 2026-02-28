CANLI YAYIN

ABD-İsrail-İngiltere'den İran'a saldırı! A Haber ekibi ateş hattında

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İsrail-İngiltere’den İran'a saldırı! A Haber ekibi ateş hattında

ABD ile gerilimin tırmandığı İran’ın başkenti Tahran’da patlama meydana geldi, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Bakanı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı. Saldırı, Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşırken gözler Tahran’ın olası misillemesine çevrildi.

Tahran'daki patlama sonrası İsrail Savunma Bakanı'nın "önleyici saldırı" açıklaması bölgede dengeleri sarstı. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, saldırının "diplomatik sabotaj" niteliği taşıdığına dikkat çekti ve İsrail'in hedefinin bölgesel bir savaşı tetiklemek olabileceğini vurguladı. İran'ın olası misillemesi ve gerilimin küresel yansımaları A Haber'de analiz edildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11:10

“ABD ONAYI OLMADAN KUŞ UÇMAZ”

Saldırının arkasındaki küresel güce dikkat çeken A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Böyle bir saldırının Amerika Birleşik Devletleri’nin bilgisi, onayı ve desteği olmadan gerçekleşmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Bölgedeki devasa askeri yığınağı hatırlatan Akgün, "Haftalardır onlarca uçak İsrail havalimanlarına iniyor, gemiler kıyılara konuşlanıyor. Binlerce asker ve istihbarat unsuru hazırken İsrail’in tek başına hareket ettiğini düşünmek imkansızdır" sözleriyle operasyonun mutfağındaki hazırlığı aktardı.

DİPLOMASİ MASASINDA SAVAŞ HAZIRLIĞI

Cenevre ve Umman’da süren müzakerelerin bir "aldatmaca" olduğunu savunan Akgün, "Amerikan tarafı bu müzakerelerde hiç samimi değildi. Dün akşam barıştan bahseden Trump’ın danışmanları, aslında bu sabahki savaş açıklamasının hazırlıklarını yapıyormuş" şeklinde konuştu. Trump’ın siyaset tarzını eleştiren Akgün, "Dün barış diyordu, bugün savaş diyor. Bu kadar ikircikli bir siyasetçi profili karşısında bölgenin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.

“ASIL HEDEF İRAN’I ETNİK PARÇALARA BÖLMEK”

Saldırının asıl amacının nükleer tesislerin ötesinde olduğunu belirten Murat Akgün, "Amerika ve İsrail’in asıl istediği, İran’ı mümkün olduğu kadar çok parçaya bölünmüş bir hale getirmek. Irak’ta uyguladıkları modeli şimdi burada deniyorlar" dedi. İran’ın karmaşık etnik yapısına işaret eden Akgün, "Türk, Kürt ve Sünni-Şii grupların rejim aleyhine ayaklanmasını ve dolayısıyla İran’ın sonsuza kadar bir tehdit olmaktan çıkmasını hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI KAPIDA MI?

Saldırının seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Akgün, "Modern çağda hiçbir savaş sadece hava saldırılarıyla sona ermedi. Irak örneğinde olduğu gibi, eğer hedeflere tam ulaşılmak isteniyorsa bir kara operasyonu kaçınılmazdır" sözleriyle tehlikenin boyutunu dile getirdi. Operasyona "Aslan Kükremesi" isminin verilmesine değinen Akgün, "Uçakları ve donanmayı İran’ın burnunun dibine koydular ama yeraltındaki İran askeri gücü direnirse savaş çok daha kanlı bir boyuta evrilecektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

10:50

İRAN'DAN MİSİLLEME: “BİTİŞ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK”

Saldırının kapsamına dair İran resmi ajansı ISNA’dan gelen bilgileri paylaşan A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, patlamaların dini lider Hamaney’in ofis binası, Cumhurbaşkanlığı konutu ve Tahran Üniversitesi çevresinde yoğunlaştığını belirterek, “İran’da yaklaşık 30 hedef vuruldu. Saldırılar sadece Tahran ile sınırlı kalmadı; İsfahan, Kum, Kerac, Tebriz ve Kirmanşah gibi kritik şehirlerde de patlamalar yaşandı” ifadelerini kullandı. Sapmaz, özellikle İsfahan’daki nükleer tesislerin doğrudan hedef alındığını vurgularken, sahadaki kaosu “Halk şehirden kaçmaya çalışıyor, benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu ve hastaneler alarm durumuna geçti” sözleriyle aktardı.

"BİTİŞ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK"

İRAN’DAN SERT MİSİLLEME MESAJI: “BİTİŞ SİZİN ELİNİZDE OLMAYACAK”

İran kanadından gelen ilk tepkileri değerlendiren Sapmaz, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi’nin meydan okuyan açıklamalarına dikkat çekerek, Azizi’nin, “Siz başlattınız ama bitiş sizin elinizde olmayacak” diyerek açıkça misilleme uyarısı yaptığını belirtti. İranlı yetkililerin yanıtın “ezici” olacağını vurguladığını ifade eden Sapmaz, "Hamaney’in saldırı anında Tahran’dan çıkarılarak güvenli bir yere götürüldüğü kesinleşti ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın durumuyla ilgili iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı” şeklinde konuştu.

TRUMP ÜZERİNDEKİ BASKI VE ABD EKONOMİSİ

ABD iç siyasetindeki hareketliliği ve Donald Trump’ın tutumunu analiz eden İrfan Sapmaz, Trump’ın üzerindeki baskıların bu saldırıyla sonuçlandığını belirterek, “Donald Trump üzerinde çok ciddi baskılar vardı. Air Force One uçağından yaptığı açıklamalarda İran için ‘zor bir ülke, zor insanlar’ ifadelerini kullandı. Ancak bu saldırıdan sonra artık geri dönüşü olmayan bir sürece girildi” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik yansımaların Amerikan halkını vuracağını söyleyen Sapmaz, “Benzin fiyatları şimdiden tırmanışa geçti. Kasım ayındaki seçimler öncesi bu tablo Trump’ı ve Cumhuriyetçileri zor bir sürece sokabilir” sözleriyle durumu aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI: ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR

Bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığını hatırlatan Sapmaz, Abraham Lincoln ve Gerald Ford uçak gemilerinin yanı sıra bölgede 50 bine yakın Amerikan askerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı. Dünya petrolünün yüzde 35’inin geçtiği bu güzergahın kapanması küresel bir krizi tetikleyebilir” uyarısında bulundu. Sapmaz, İsrail’in bu imha planını aylar öncesinden hazırladığını ve ABD desteğiyle şu an uygulamaya koyduğunu “Durum son derece ciddi, dünya nefesini tutmuş durumda” ifadeleriyle özetledi.

10:30

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A TOPYEKUN SALDIRI!

Orta Doğu'da gerilim zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'ın stratejik noktalarına yönelik havadan ve denizden kapsamlı bir operasyon başlattı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bölgedeki kritik gelişmeleri ve saldırının perde arkasını değerlendirdi. Sali, operasyonun boyutunun sadece Tahran'la sınırlı kalmadığını, nükleer tesislerden istihbarat merkezlerine kadar birçok noktanın ağır bombardıman altında olduğunu belirtti.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ RESMEN BAŞLADI

ABD VE İSRAİL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının resmiyet kazandığını vurgulayan Orhan Sali, "Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi. İran’a yönelik hava ve deniz saldırısı resmen başlatıldı. Öyle görünüyor ki, İsrail ile birlikte planlanan bu savaş artık resmen başlamış durumda." ifadelerini kullandı. Sali, operasyonun daha önceki sınırlı saldırılardan çok daha kapsamlı olduğunu belirterek, "ABD’nin bahsettiği o dar kapsamlı nokta atışlarından öte bir durumdan bahsediyoruz. CNN’in aktardığına göre, üç ABD’li yetkili bu saldırıların küçük bir operasyon olmadığını ve devam edeceğini doğruladı." sözleriyle tablonun vahametine dikkat çekti.

İRAN'DA 30 STRATEJİK NOKTA HEDEF ALINDI

Saldırının coğrafi genişliğini ve hedef alınan bölgeleri aktaran Sali, "Sadece Tahran değil; Kum, İsfahan, Tebriz, Kerac ve Hoy dahil İran’ın neredeyse tüm stratejik noktalarına yönelik saldırı yapılıyor. Nükleer tesislerin olduğu noktalar, stratejik limanlar ve Basra Körfezi çevresindeki büyük kentler hedef alınıyor. İran medyasından gelen bilgilere göre yaklaşık 30 hedef vuruldu." dedi. Hedef alınan kurumlar hakkında da bilgi veren Sali, "Tahran’daki İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu’nun doğrudan hedef alındığı bildiriliyor." şeklinde konuştu.

İNGİLTERE DE OPERASYONA DAHİL OLDU

Operasyona İngiltere’nin de destek verdiğini belirten Orhan Sali, "İngiltere Hava Kuvvetleri de dün akşamdan bu yana bölgede keşif uçuşları yapıyordu. Ürdün ve Irak üzerinden yapılan bu uçuşlar aslında bu saldırının hazırlığı niteliğindeydi. Şu an üç ülke (ABD, İsrail ve İngiltere) İran’a yönelik bu büyük saldırıyı başlattı." ifadelerini kullandı. Bölgedeki hava sahalarının durumuna da değinen Sali, Irak ve Ürdün hava sahalarında seyir füzelerinin görüldüğünü ve bu sahaların sivil uçuşlara kapatıldığını aktardı.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile ilgili çarpıcı iddialara değinen Sali, "Hamaney’in yerleşkesinin de hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. İran medyası Hamaney’in güvenli bir noktaya götürüldüğünü söylerken, İsrail medyası onun vurulmuş, hatta öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor. Ancak İran tarafında bu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz yok." sözleriyle sahadaki bilgi kirliliğine işaret etti. Saldırıların süresine dair öngörüleri de paylaşan Sali, "İsrail kaynakları ilk saldırı dalgasının 4 gün süreceğini, sonrasında ise ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamaların geleceğini belirtiyor. Eğer bu durum kısa sürede sonuçlanmazsa, savaşın çok uzun bir sürece yayılacağını söyleyebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

 

10:00

HEDEF NÜKLEER DEĞİL, REJİMİ YIKMAK!

Tahran’dan gelen dumanların gölgesinde konuşan Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Bir İslam diyarının vurulmasını acı bir şekilde izliyoruz; ne dünya ne de bölge bu pervasızlığa karşı bir şey yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Müzakere süreçlerinin sabote edildiğine dikkat çeken Gökçe, "Geçtiğimiz yıl Haziran ayında da tam müzakereler yapılırken benzer bir saldırı başlatılmıştı. Umman ve Cenevre’de teknik heyetlerin olumlu sonuçlar beklediği bir dönemde bu saldırının yapılması, barış ihtimalini ortadan kaldırmaya yöneliktir" sözleriyle durumu özetledi.

ASIL HEDEF: İRAN'IN BÖLÜNMESİ

ASIL HEDEF: İRAN’IN BÖLÜNMESİ

Operasyonun nükleer silah bahanesiyle yapıldığını ancak asıl hedefin çok daha derin olduğunu belirten Gökçe, "ABD ve İsrail’in amacı nükleer silahların veya balistik füzelerin sınırlandırılması değildir; asıl niyet İran’ın yok edilmesi, rejimin ortadan kaldırılması ve ülkenin bölünmesidir" şeklinde konuştu. İsrail’in süreci kasten gerdiğini ifade eden Gökçe, "Her şey yolunda giderken İsrail bunu yapıyor çünkü İran’ı masada köşeye sıkıştırmak ve radikal niyetlerini kabul ettirmek istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN ZIMNİ ONAYI VE HAKEMLİK PLANI

Saldırının ABD iç siyasetiyle olan bağlantısına değinen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Bu operasyonun Trump’ın bilgisi dışında yapıldığını sanmıyorum, burada zımni bir onay var" dedi. Trump’ın stratejisini analiz eden Gökçe, "Trump doğrudan saldıran aktör olmak istemiyor. Önce İsrail saldırıyor, ardından İran’ın cevap vermesi bekleniyor. Son aşamada ise Trump kendisini bir 'hakem' olarak ortaya çıkarıp işi sonlandıran kahraman rolüne bürünmek istiyor olabilir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN MAĞDURİYET SENARYOSU

İsrail medyasının saldırıyı "ortak operasyon" olarak sunmasını değerlendiren Gökçe, "İsrail’in tek başına uzun süreli bir savaş yürütecek füze stoku yoktur. Bu desteği yine Amerika’dan almak zorundalar" sözleriyle İsrail’in bağımlılığına dikkat çekti Batı’yı savaşa çekmek için bir mağduriyet algısı oluşturulacağını belirten Gökçe, "İran füzeleri İsrail’de etkili olmaya başladığı an, İsrail her zamanki iki yüzlü yaklaşımıyla 'İran bizi vuruyor' diyerek Batı’dan yardım isteyecektir. Bu, Amerika’yı fiilen savaşa sokma stratejisidir" ifadelerini kullandı.

09:40

A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA!

Saldırıların merkezinden bildiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu anda tekrardan Tahran vuruluyor, patlama sesleri gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Seslerin tam olarak hangi noktadan geldiğini tespit etmeye çalıştığını belirten Karabağ, "Bu seslerin patlama mı yoksa hava savunma sistemi sesi mi olduğu henüz netleşmedi ancak az önce Tahran’da çok güçlü bir patlama sesi daha duyuldu" sözleriyle sahadaki sıcak anları aktardı.

OKULLAR VE BORSA KAPATILDI

OKULLAR VE BORSA KAPATILDI

Tahran’daki gerilimin sosyal hayata yansımalarını anlatan Karabağ, "Vaziyet oldukça gergin, okullar ve borsa kapatıldı. Az önce okuldan beni de aradılar ve gelip çocuklarınızı alın dediler" dedi. Şehirde büyük bir hareketlilik olduğunu ifade eden Karabağ, "Sokaklarda ambulans sirenleri hiç susmuyor, sürekli bir hareketlilik söz konusu" şeklinde konuştu.

STRATEJİK BÖLGELER HEDEF ALINDI

Saldırıların hedef aldığı noktalar hakkında bilgi veren Karabağ, "Ülke lideri ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin bulunduğu Pasteur bölgesi vuruldu. Üniversite Caddesi ve Jomhouri Caddesi’ne çok sayıda füzenin isabet ettiği yönünde bilgiler paylaşılıyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki dumanların yükseldiği noktaları gösteren Karabağ, "Tahran’ın farklı noktalarından yine patlama sesleri geldi, hangi noktaların vurulduğunu kontrol edip aktarmaya devam edeceğiz" sözleriyle bilgilendirdi.

ÜNİVERSİTE TAHLİYE EDİLİYOR

Sharif Üniversitesi’ndeki panik anlarını kameraya yansıtan Ekber Karabağ, "Öğrenciler üniversiteyi hızla terk ediyor, herkes güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde protestolara sahne olan üniversitenin artık bomboş kaldığını belirten Karabağ, "İnsanlar hızlı bir şekilde üniversiteyi boşaltmaya çalışıyor, Tahran’da durum çok kritik" açıklamasında bulundu.

“İSRAİL, ABD’Yİ SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR”

Saldırının siyasi amacına dair analizlerini paylaşan Karabağ, "Amerika Birleşik Devletleri belki İran’ı vurmak istemiyordu ancak İsrail bu 'önleyici saldırı' adıyla attığı adımla, Amerika’yı istemese de bu savaşın içine dahil etmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. Karabağ, saldırıların kapsamının genişleyebileceğine dikkat çekerek, Tahran’da zorlu bir sürecin başladığını dile getirdi.

09:30

“İSRAİL BARIŞ SÜRECİNİ SABOTE EDİYOR”

A Haber canlı yayında patlama görüntüleri eşliğinde açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin aslında böyle bir savaş niyetinin olmadığını ancak İsrail’in baskı kurduğunu ifade ederek, “Amerika'nın böyle bir saldırı niyeti ve planı yok, şu an İran ile bir saldırı ya da savaş işine gelmez. Amerika, İsrail'in baskısıyla burada duruyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in masadaki uzlaşı ihtimallerini kasten bozduğunu belirten Başbuğ, “İsrail, Amerika'ya rağmen süreci sabote etmek, bir barış ya da uzlaşı çıkmasın mantığıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi. Masayı dağıtmak adına bir hamle yaptılar ve bana göre başardılar” sözleriyle durumu aktardı.

BÖLGESEL SAVAŞ PLANI DEVREDE Mİ?

BÖLGESEL SAVAŞ PLANI DEVREDE Mİ?

İsrail’in saldırgan tutumunun altındaki asıl hedefi analiz eden Başbuğ, “İsrail, Amerika'yı da yanına çekerek bu bataklığı oluşturup, işi bölgesel bir savaşa götürmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu. Benzer senaryoların geçmişte de yaşandığını hatırlatan Başbuğ, “Karakter değişmediği için İsrail gene aynısını yaptı. Süreçte olumlu bir adım atılma ihtimali belirdiği an devreye girdiler” şeklinde konuştu.

İRAN'DA PATLAMA! İSRAİL'DEN "ÖNLEYİCİ SALDIRI" AÇIKLAMASI

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI: GÖZLER İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE

Saldırı sonrası İsrail hava sahasının resmen kapatılması ve havaalanlarına girişlerin yasaklanmasını değerlendiren Coşkun Başbuğ, İsrail’in bir karşı atak beklediğini vurgulayarak, “İran daha önce ‘kim saldırırsa anında karşılığını alacaktır’ açıklamasını yapmıştı, şimdi o açıklamanın ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz” dedi. İran’ın elindeki stokların yeterli olduğunu belirten Başbuğ, “İran doğrudan İsrail'deki askeri havaalanlarını vurduğu takdirde İsrail'in kolunu kanadını kırmış demektir. Gerçekten zor günler başlıyor, İsrail şuursuzca saldırıyor” ifadelerini kullandı.

09:00

TRUMP ÜLKELER "AYRILIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Yaşanan bu sıcak gelişme, bölgede bir süredir devam eden gerilimin bir sonucu olarak yorumlandı. Ekber Karabağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını hatırlatarak, "Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada işte İran'a karşı askeri bir seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti" şeklinde konuştu.

ORTADOĞU'DA SAVAŞ ÇANLARI! İSRAİL İRAN'I VURDU

Bu durumun beklenen bir savaşın habercisi olduğunu belirten Karabağ, özellikle Çin gibi İran'a müttefik ülkelerin dahi vatandaşlarına "ayrılın" çağrısı yapmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti. İranlı yetkililerin daha önce "Ülkemize yönelik en küçük bir saldırı dahi olsa, bu saldırı sınırlı kalsa bile İran'ın kapsamlı ve ani bir şekilde buna yanıt vereceğini" defalarca deklare ettiğini hatırlatan uzmanlar, şimdi gözlerin İran'ın atacağı karşı adıma çevrildiğini belirtiyor.

