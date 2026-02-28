ABD-İsrail-İngiltere’den İran'a saldırı! A Haber ekibi ateş hattında

Saldırının arkasındaki küresel güce dikkat çeken A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Böyle bir saldırının Amerika Birleşik Devletleri’nin bilgisi, onayı ve desteği olmadan gerçekleşmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Bölgedeki devasa askeri yığınağı hatırlatan Akgün, "Haftalardır onlarca uçak İsrail havalimanlarına iniyor, gemiler kıyılara konuşlanıyor. Binlerce asker ve istihbarat unsuru hazırken İsrail’in tek başına hareket ettiğini düşünmek imkansızdır" sözleriyle operasyonun mutfağındaki hazırlığı aktardı.

DİPLOMASİ MASASINDA SAVAŞ HAZIRLIĞI

Cenevre ve Umman’da süren müzakerelerin bir "aldatmaca" olduğunu savunan Akgün, "Amerikan tarafı bu müzakerelerde hiç samimi değildi. Dün akşam barıştan bahseden Trump’ın danışmanları, aslında bu sabahki savaş açıklamasının hazırlıklarını yapıyormuş" şeklinde konuştu. Trump’ın siyaset tarzını eleştiren Akgün, "Dün barış diyordu, bugün savaş diyor. Bu kadar ikircikli bir siyasetçi profili karşısında bölgenin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.

“ASIL HEDEF İRAN’I ETNİK PARÇALARA BÖLMEK”

Saldırının asıl amacının nükleer tesislerin ötesinde olduğunu belirten Murat Akgün, "Amerika ve İsrail’in asıl istediği, İran’ı mümkün olduğu kadar çok parçaya bölünmüş bir hale getirmek. Irak’ta uyguladıkları modeli şimdi burada deniyorlar" dedi. İran’ın karmaşık etnik yapısına işaret eden Akgün, "Türk, Kürt ve Sünni-Şii grupların rejim aleyhine ayaklanmasını ve dolayısıyla İran’ın sonsuza kadar bir tehdit olmaktan çıkmasını hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI KAPIDA MI?

Saldırının seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Akgün, "Modern çağda hiçbir savaş sadece hava saldırılarıyla sona ermedi. Irak örneğinde olduğu gibi, eğer hedeflere tam ulaşılmak isteniyorsa bir kara operasyonu kaçınılmazdır" sözleriyle tehlikenin boyutunu dile getirdi. Operasyona "Aslan Kükremesi" isminin verilmesine değinen Akgün, "Uçakları ve donanmayı İran’ın burnunun dibine koydular ama yeraltındaki İran askeri gücü direnirse savaş çok daha kanlı bir boyuta evrilecektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.