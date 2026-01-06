Sosyal konutta en çok başvuru yapan iller açıklandı!

(Foto: ahaber.com.tr)

KONUTLARI HIZLA İNŞA EDECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beştepe'deki kabine toplantısından ardından basın mensuplarının 500 bin sosyal konut projesine dar soruları üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 500 bin sosyal konut inşa edeceğimiz Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvuruları geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik.

Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."