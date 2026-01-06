Sosyal konutta en çok başvuru yapan iller açıklandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul 1 milyon 235 bin başvuruyla ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu izledi. Kura çekimleri deprem bölgesinden başlarken, İstanbul ve Ankara kuraları Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk kura çekiminin Adıyaman'da daha sonra Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da yapıldığını, şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Kurum, Ankara ve İstanbul için kura çekimlerinin Başkan Erdoğan katılımıyla yapılacağını söyledi.
KONUTLARI HIZLA İNŞA EDECEĞİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beştepe'deki kabine toplantısından ardından basın mensuplarının 500 bin sosyal konut projesine dar soruları üzerine şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 500 bin sosyal konut inşa edeceğimiz Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvuruları geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik.
Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: 1 soru iptal edildi
- 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
- KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura çekimi canlı izle: Mardin’de hak sahipleri belli oluyor!
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…
- Kıdem tazminatı 2026: Yeni tavan ücret ne kadar oldu?