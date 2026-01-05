Dar gelirlinin sosyal konut sevinci! Bakan Kurum’dan yürekleri ısıtan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), bugüne kadar inşa ettiği 1 milyon 750 bin sosyal konut ile Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor.

TOKİ, ileri mühendislik teknikleri kullanarak, afetlere dayanıklı sağlam konutlar inşa ediyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ne de sosyal konut projeleri kapsamında 429 konut inşa edildi. Ev sahipleri; 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6,3 ve 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremleri hissetmediklerini anlattı.

BAKAN KURUM: BİNLERCE YUVADA; AYNI HUZUR, AYNI MUTLULUK, AYNI GÜVEN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Köseler Mahallesi'nde sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini, "Binlerce yuvada; aynı huzur, aynı mutluluk, aynı güven… Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz" notuyla paylaştı.

"500 BİN SOSYAL KONUT MİLLETİMİZE İLAÇ OLACAK"

Görüntülerde yer alan ev sahibi Mustafa İnal, "Kimse 'bana çıkmaz' demesin. Bize çıktı. Ödemeler gayet de kolay. Tüm vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını isterim. 500 bin sosyal konut vatanımıza, milletimize ilaç olacak" dedi. TOKİ evlerinin depreme dayanaklı olmasının kuraya katılmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Murat Yazıcı, şunları söyledi: Aynı zamanda burası, eşimle hayallerimizin üstünde bir daire. Böyle bir daireyi kendim tasarlatmaya kalksam tasarlatamam. Daireler o kadar mantıklı düşünülüp hareket edilmiş ki içerisinde kullanımı olmayan hiçbir nokta yok. Her noktasını kullanabiliyorsunuz. TOKİ, torunumu, çocuğumu, eşimi de bir o kadar düşünmüş. Bunları düşündüğünüzde konutlar çok mantıklı. Burada kira öder gibi ödediğim taksitlerle, kredi ödeme şansım yoktu."

Görüntülerde yer alan ev sahibi Mustafa İnal

"BURASI BENİM SIĞINAĞIM"

Aysel Yazıcı ise eşiyle birlikte evi ilk gördüklerinde çok mutlu olduklarını belirterek, "Dedik ki 'yok ya böyle bir daire olamaz.' Odalara giriyorsun kocaman, hiçbir kullanışsız oda yok. Deprem bekleyen bir bölgeyiz ve her tarafta deprem yaşıyoruz. Öğrendik ki burası tünel kalıp sistemiyle yapılmış. Biz ne Silivri ne Balıkesir depremini hissettik. Sadece şurada çıngıraklarım var onlar sallanır. Gittiğim hiçbir yerde rahat edemiyorum. Sanki bir şey olacak ve ben orada kalacağım gibi hissediyorum. 'Ben eve gitmeliyim' diyorum. Eve geldiğimde sanki sığınağıma gelmiş oluyorum. Burası benim sığınağım. Bunu çok içten ve canı gönülden söylüyorum; ben buraya güveniyorum. Devletimizin koyduğu bu sınırlamalar gerçekten evi olmayan ihtiyaç sahibi insanlar için on numara bir çözüm. İster 20 yılda öde, ister 10 yılda, istersen 1 senede kapat. Çok avantajlı" dedi.

Aysel Yazıcı

"HEM GÜVENİLİR HEM UYGUN"

Ev sahiplerinden Hakan Ayan da "Evimizi makul fiyata aldık. Dayanıklılık konusunda, deprem konusunda evimize çok güveniyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını isterim. Her ilde her yerde daha da çok artsın bu projeler. Hem güvenilir hem uygun, daha ne ister ki insan?" ifadelerini kullandı.

Hakan Ayan