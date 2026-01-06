Trump’tan Maduro açıklaması: Bu operasyonu kimse yapamazdı

Venezuela liderini kaçıran ABD'nin Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Venezuela liderine ilişkin "Maduro benim dansımı takli etti. Venezuela operasyonu inanılmazdı, kimse benzer bir operasyon yapamazdı" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu.Bu adamdan yıllarca çok çektiler, Venezuela için çok mutluyum. Dünyanın en büyük güçlü ve korkunç bir ordusuna sahibiz. Tarifeler sayesinde zenginleştik.

VENEZULE LİDERİ MADURO ABD TARAFINDAN KAÇIRILDI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.