Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böcek'in rahatsızlanma nedeninin pankreastan kaynaklandığı belirtilirken, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamınsa "yolsuzluk" ve "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, dün öğle saatlerinde cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
PANKREAS NEDENİYLE RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Ata Gündüz Kurşun'un açıklamaları ise şöyle;
"05 Temmuz tarihinde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından malum görevden alınmıştı. Çeşitli rahatsızlıkları var; kalp, tansiyon, böbrek, akciğerlerle alakalı farklı farklı rahatsızlıkları var Muhittin Böcek'in. Hatırlanacağı gibi 07 Aralık günü de yine hastaneye kaldırılmıştı ve bu rahatsızlıklarından sebep 22 farklı ilaç kullandığını da kendisi açıklamıştı."
TEDAVİSİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
"Ve geride bıraktığımız gün öğleden sonra saatlerinde de yine rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek. Tedavisi tamamlandı ve ardından da tekrar cezaevine gönderildi."
"MAHKEMEYE ÇIKACAK"
"Son o rahatsızlığınınsa pankreastan kaynaklandığı belirtildi; en azından yapılan açıklamalar bu yönde, yerel basına yansıyan iddialar da bu yönde. Şöyle de bir durum var: Bugün de mahkemeye çıkacak. Tabii çıkabilecek mi, tekrar bir ifadesi alınacak Muhittin Böcek'in. O ifadesinin hemen öncesinde tekrar hastaneye kaldırılması da ayrı bir soru işareti bırakmış oldu kafalarda."
