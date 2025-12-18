Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

TEDAVİSİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Ve geride bıraktığımız gün öğleden sonra saatlerinde de yine rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek. Tedavisi tamamlandı ve ardından da tekrar cezaevine gönderildi."

"MAHKEMEYE ÇIKACAK"

"Son o rahatsızlığınınsa pankreastan kaynaklandığı belirtildi; en azından yapılan açıklamalar bu yönde, yerel basına yansıyan iddialar da bu yönde. Şöyle de bir durum var: Bugün de mahkemeye çıkacak. Tabii çıkabilecek mi, tekrar bir ifadesi alınacak Muhittin Böcek'in. O ifadesinin hemen öncesinde tekrar hastaneye kaldırılması da ayrı bir soru işareti bırakmış oldu kafalarda."