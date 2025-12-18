Cevdet Yılmaz’dan yeni sivil anayasa vurgusu: Vesayet kalıntıları silinmeli

FOTOĞRAF: DHA

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulandığı günden bu yana jeopolitik gelişmeler, sağlık, ekonomi, deprem gibi alanlarda test edildiğini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Bütün bu süreçlerde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin avantajını gördüğümüzü, yaşadığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Hızlı karar alan, uygulayan etkin bir sistem olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etmiştir. Ancak hep altını çiziyorum; bu, daha iyileştirilemeyeceği anlamına da gelmiyor; daha da iyiye, daha gelişmiş bir yapıya doğru dönüşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Tam aksine, tecrübelerle, yaşadığımız süreçlerle birlikte sistem iyileştirilmeye de her zaman açık bir sistem. Bir diğer husus da şu, bunun da altını çizmek isterim. İyi ki bu küresel ve bölgesel fırtınalı dönemde Cumhur İttifakı gibi güçlü bir ittifakımız var, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, dirayetli, tecrübeli bir liderimiz var" diye konuştu.

"YENİ SİVİL BİR ANAYASAYI SAVUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim yaklaşımımız net; yeni, sivil bir Anayasa'yı savunuyoruz, seçim beyannamemizde, parti programımızda da var. Daha iyi bir anayasa vaadi hemen hemen tüm partilerin seçim beyannamelerinde, politika belgelerinde var. Biz de bu yönde bir mutfak çalışmasını sürdürüyoruz. Bütün partilere de çağrı yapıyoruz. Bunun asıl mekanı yüce Meclis'tir. Burada partiler arası bir komisyonun farklı bakış açılarını müzakere ederek, tartışarak ülkemize hak ettiği bir anayasayı kazandırmasını temenni ediyoruz. Geçmişte anayasada çok değişiklik yapıldı. Darbe sonrası yapılmış bir anayasaydı; o vesayetçi zihniyetin etkileri büyük oranda giderildi ama hala bazı kalıntıları olduğunu görüyoruz ancak çok sayıda değişiklikle iç tutarlılığın bir ölçüde zayıfladığını, iç yapısında yeni, daha tutarlı bir yaklaşımın faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunlardan da belki daha önemlisi, gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyacımız var. Gençler için, gelecek için yeni teknolojileri, dünyanın yeni şartlarını dikkate alan, yeni perspektifleri dikkate alan bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuza inanıyoruz. Bu anayasa hem devletin kurumlarını daha etkin ve daha uyumlu çalıştıran bir anayasa olmalıdır hem de birey-devlet ilişkilerini daha özgürlükçü, daha hak, hukuk temelli tanımlayan bir anayasa olmalıdır. Ancak bu, bizim tek başına yapabileceğimiz veya Cumhur İttifakı olarak yapabileceğimiz bir konu değil. Diğer partilerle birlikte en geniş mutabakatı sağlayarak yapmamız gereken bir alan. Hem sistem eleştirileri yapıp hem de 'Anayasa çalışmalarına girmeyiz' diyenlerin çok tutarlı olduğunu ifade edildi

"BELEDİYELER ASLİ İŞLERİYLE UĞRAŞMALI"

Cevdet Yılmaz, belediyelerle ilgili, 'Fantastik harcamalar yapmasınlar' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şunu çok açık ve net söyledim; lütfen, bir tarafını alıp bir tarafını bırakmayın. Belediyeler asli işleriyle uğraşmalı. Bir belediyenin asli işi vatandaşa temiz, sağlıklı içme suyunu ulaştırmaktır, trafik sorununu çözmektir, trafik çilesini bitirmektir, yol yatırımları yapmaktır, yeşil alanları artırmaktır, daha yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmaktır. Bu altyapıları bırakıp, bu önemli temel işleri bırakıp başka işlerle uğraşıyorlarsa doğru yapmıyorlar dedim. Siz bunu haklı buluyorsanız, aynı anlayışla devam edin. Ben ısrarla aynı şeyi söylüyorum" diye konuştu.

"KÜLLİYE AÇIK DEĞİL İFADESİ DOĞRU DEĞİL"

Bir milletvekilinin, 'Külliye halka açık değil' şeklindeki sözlerine ilişkin Cevdet Yılmaz, "Bir kere, 'Külliye açık değil' ifadesi doğru değil. Bir defa orada bir cami var, cuma dahil namazlar kılınıyor ve herkes geliyor. Kütüphane 7/24 açık, kongre merkezi açık. Ayrıca Külliye'nin daha resmi bölümlerini gezmek isteyenler için, Ali Mahir Bey de gezmek isteyebilir, o yüzden adresi söyleyeyim. 'Ziyaret.tccb.gov.tr' Turist veya vatandaşımız olsun, herkes bu siteye girebilir, 'Gezmek istiyorum' diyebilir ve bunlar belli bir sistem içinde gezdiriliyorlar. Yani, 'Vatandaşa açık değil' ifadeniz doğru değil. Lütfen, gezmek istiyorsanız bu siteye girebilirsiniz veya benden randevu istersiniz, ben gezdiririm" dedi.

"EN KÜÇÜK YOKSULLUK ORANIYLA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz'un kadınlar ile ilgili sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, "Kadınlarla ilgili meseleyi, sadece LGBT kontekstinde tartışıyorsanız kadınlara büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. İkincisi, küreselci söylemlerin etkisi altındasınız. Geçmişe bakarsak oryantalist bir bakış açısıyla kendi toplumumuza bakıyorsunuz; bunları buradan ifade etmek isterim. Bu uzun bir entelektüel tartışma ama bakış açınıza, hiçbir şekilde katılmadığımı Kürt halkının da sizin bu bakış açınıza en küçük bir prim vermeyeceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan, açlık, yoksulluk sınırıyla ilgili konuşuldu. Türkiye geldiği nokta itibarıyla bir defa resmi olarak artık mutlak yoksulluğu ölçmüyor, göreli yoksulluğu ölçüyor. Medyan gelire göre yüzde 40'ın altı, 50'nin altı, 60'ın, 70'in altı gibi. Gelişmiş ülkeler de böyle yapıyorlar, mutlak yoksulluğu ölçmüyorlar artık, göreli yoksulluğu ölçüyorlar. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı dediğiniz TÜRK-İŞ'in yaptığı hesaplamalar. Yoksulluk olarak hesapladığı '97 bin' diyor. Yani neredeyse 2 bin 500 dolara yakın bir geliri olanı yoksul olarak tarif ediyor. Siz, '5 bin dolar da' dersiniz, açık artırmaya da çıkabilirsiniz, tüm toplumu da yoksul ilan edebilirsiniz. Ama bir uluslararası ölçüte, istatistiğe dayalı bir yaklaşım değil bu; sendikal olarak hazırlanmış, muhtemelen sendikal taleplerine baz teşkil etmek üzere yapılan çalışmalar. Bu şu anlama gelmiyor: Biz elbette en küçük yoksulluk oranıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sosyal politikayla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KA BUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda Cumhurbaşkanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.