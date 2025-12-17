40 yıllık ihanetin anatomisi! A Haber’de deşifre edildi
A Haber, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan çarpıcı bir belgesele daha imza atıyor. Cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpaslarından biri olarak kayıtlara geçen 17-25 Aralık sürecinin perde arkası, ihanetin nasıl adım adım örüldüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolun nasıl döşendiği tüm çıplaklığıyla ele alındı. Peki hain teşebbüsteki yapılanma nasıl işledi? İşte detaylar…
Algı operasyonlarından yargı kumpaslarına, medya manipülasyonlarından dış bağlantılı planlara uzanan süreçte, FETÖ'nün devletin damarlarına nasıl sızdığı ve Türkiye'nin geleceğine nasıl kastedildiği belgeler, tanıklar ve analizlerle "Vatana İhanet" belgeseli yayınlandı.
40 YILLIK İHANET ŞEBEKESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hain kalkışmaya yönelik yaptığı konuşmada, yapılanmanın 40 yıllık bir sürecin sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen; milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi "paralel devlet yapılanması"nın ta kendisiydi.
"BU BİR İHANET HAREKETİDİR"
Ve bu yapılanma, tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde Silahlı Kuvvetlerimizin içinde de, Emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş; her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti.
Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler; bunu bir defa peşinen söyleyeyim."
SİYASETE NUFÜS ETME GİRİŞİMİ
Belgeselde, FETÖ'nün çeşitli alanlarda siyasete müdahale ederek ve öncesinde siyasete nüfus etmeye çalışarak geleceğe nasıl kastedildiği işlendi.
YASA DIŞI DİNLEME, KUMPAS, OPERASYON…
Örgütün, hükümeti devirebilme adına yapılan kumpas girişimi, iş insanlarından siyasetçilere kadar uzanan kapsamlı bir operasyon hazırlığının ele alındığı belgeselde, yasa dışı yapılan dinlemelerin delil haline getirilerek nasıl bir algı ve yargı operasyonuna dönüştürüldüğü tüm yönleriyle anlatılıyor.
