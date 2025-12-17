40 yıllık ihanetin anatomisi! A Haber’de deşifre edildi

"BU BİR İHANET HAREKETİDİR"

Ve bu yapılanma, tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde Silahlı Kuvvetlerimizin içinde de, Emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş; her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti.

Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler; bunu bir defa peşinen söyleyeyim."