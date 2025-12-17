2025'te 7 terör saldırısı engellendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 11 ayında emniyet birimlerince yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Yerlikaya 2025 yılında şu ana kadar 2 bin 63 terör şüphelisinin tutuklandığını ve 7 terör eyleminin engellendiğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Uyuşturucuyla mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Yerlikaya, yılın ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlarda 35 bin kişinin tutuklandığını, 30 ton uyuşturucu madde ile 108 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.
"7 TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;
"Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi.
Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.
Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153'ü KOM, 54'ü narkotik,66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
"108 MİLYON ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"
Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu, rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı değildir. Bu mesele bir gencin hayatının çalınmasıdır. Bir ailenin dağıtılmasıdır. Bir toplumun içten içe zehirlenmesidir. Biz bu zehri sadece sokaklardan söküp atmıyoruz. Bu kara düzenin finans, iletişim ve lojistik ağlarına darbe üstüne darbe vuruyoruz. Arzı da vuruyoruz, talebi de kırıyoruz. Çünkü uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir. Biz, Allah'ın izniyle, hep birlikte bunu yapıyoruz. Bu sonuçlar; sahadaki baskının, teknik takibin, analiz gücünün ve operasyonel kabiliyetin kalıcı üstünlüğünü göstermektedir.
"YENİ TRAFİK KANUNU OCAK AYINDA GAZİ MECLİSİ'MİZDE"
Değerli arkadaşlar, trafik güvenliği hepimizin vicdanına dokunan bir başlıktır. Çünkü her ölümlü trafik kazası, bir evin ocağını maalesef söndürüyor. Bir annenin, bir babanın, bir evladın yüreği dağılıyor. Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için, polis bölgesinde denetlenen araç sayısını bu yıl %16 artırarak 89 milyona çıkardık.
Yeni trafik kanunu hazırlığımızı da biliyorsunuz; tamamladık. Gazi Meclisimizden ocak ayında, inşallah geçer geçmez, trafik kültürünün inşasında çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını %50 azaltmak, 2050'de ise sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır.
Değerli arkadaşlar, Emniyet Teşkilatımızın gücü araçla, teknolojiyle elbette artar. Ama asıl güç insandır. İşte bu nedenle personel yapısına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları, bir idari düzenleme olarak değil; teşkilatımızın verimliliğini, etkinliğini ve takım ruhunu artıran stratejik bir adım olarak görüyoruz.
"ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİNDE KIYMETLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"
Bu yıl, atama ve yer değiştirme süreçlerinde teşkilatımız adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktık. İlk defa görev puanı sistemiyle başkomiser ve altı rütbelerde atamaları daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. Daha önce de söylemiştim, tekrar ifade ediyorum: 2026 genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı olmayacak. "Aile Yılı" hassasiyetimizle, önceki dönemlerde yılda iki kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik ve bu uygulama artık hep böyle devam edecek.
Devam ediyorum. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru; kamu düzeninin tali değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Huzurlu bir polis, vatandaşına daha güçlü hizmet eder; nöbetini daha diri tutar; milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Personel yönetimini güçlendirirken, teşkilat yapımızı da çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı; biliyorsunuz, devam ediyor. Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen, her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da yıl sonuna kadar bitirerek kamuoyu ile ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.
Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgilidir. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sistemine geçişine ilişkin çalışmalarımızı Meclis Genel Kurulu'nda da ifade etmiştim. Bir kez daha söylüyorum: İnşallah, bu yıl Mayıs 2025 dönem tayinlerimiz, mezunlarımızın 8, 9. aylarda göreve başlamasının hemen ardından; yeni tayinler, dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine yerleştikten sonra ki bugün bu toplantıda detaylarını da konuşacağız bu sistemi yürürlüğe koyacağız.
Değerli arkadaşlarım, tüm bu saydığım yenilikler, polislerimizin yıllardır beklediği değişimlerdir. Polisimizin çalışma düzenini, teşkilat yapısını ve kurumsal motivasyonunu büyütürken; aslında bir şeyi daha büyütüyoruz: Türkiye'nin huzurunu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli dayanaklarından biri, hiç şüphesiz huzur ve güvenliktir. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bütün güvenlik birimlerimiz; Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün sarsılmaz kaleleri olacaktır.
İçişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emniyet teşkilatımızın yanında olmaya; altyapımızı, teknolojik kapasitemizi ve ekipman sayımızı güçlendirmeye; kahraman polislerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.
Vatan uğruna fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.
180 yıldır huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden, canla başla görev yapan; varlığını milletimize adayan Emniyet Teşkilatımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum."
