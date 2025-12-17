2025’te 7 terör saldırısı engellendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Yerlikaya, yılın ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlarda 35 bin kişinin tutuklandığını, 30 ton uyuşturucu madde ile 108 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

"7 TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi.

Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153'ü KOM, 54'ü narkotik,66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

"108 MİLYON ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"

Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu, rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı değildir. Bu mesele bir gencin hayatının çalınmasıdır. Bir ailenin dağıtılmasıdır. Bir toplumun içten içe zehirlenmesidir. Biz bu zehri sadece sokaklardan söküp atmıyoruz. Bu kara düzenin finans, iletişim ve lojistik ağlarına darbe üstüne darbe vuruyoruz. Arzı da vuruyoruz, talebi de kırıyoruz. Çünkü uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir. Biz, Allah'ın izniyle, hep birlikte bunu yapıyoruz. Bu sonuçlar; sahadaki baskının, teknik takibin, analiz gücünün ve operasyonel kabiliyetin kalıcı üstünlüğünü göstermektedir.