17-25 Aralık kumpasının perde arkası A Haber’de: Hedef Türkiye’nin istikrarıydı!

(foto:ahaber.com.tr)

TURKUVAZ MEDYA'NIN DİK DURUŞU

Milli ve yerli medyanın önemine vurgu yapan Abdurrahman Şimşek, A Haber ve Sabah Gazetesi'nin direnişine dikkat çekti ve "Bu manşetlerle toplumu bilgilendirdik. Eğer A Haber ve Sabah olmasaydı, milyonlarca insan FETÖ'nün ne olduğunu bu kadar net göremeyebilirdi. Başta Serhat Albayrak yönetim kurulu başkanvekilimize de teşekkür ederim. Bizlere güç, kuvvet vermişti ve onun, ondan aldığımız güçle biz bu yayınları yapabildik.15 Temmuz'da halk sokağa döküldüyse, bu milli duruşun payı büyüktür. Yabancı İstihbarat örgütleri Türkiye'de yerli ve milli medya istemiyordu. Hala da karalama kampanyalarına devam eden yayın organları var ama biz devletimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.