Kırmızı bültenle aranan 24 suçlu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan suçlulara yönelik yürütülen uluslararası operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 24 SUÇLU TÜRKİYE'DE

Yerlikaya, son operasyonlarda uluslararası seviyede aranan 20, ulusal seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 24 suçlunun Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kırmızı bültenle aranan şahsın ülkeye getirildiğini belirterek, organize suç örgütleri ve ağır suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

GÜRCİSTAN AĞIRLIKLI OPERASYONLAR

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda ağır suçtan aranan isimler yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında;

Kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, çocuğun cinsel istismarı, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan kişiler bulunuyor.

Operasyonların büyük bölümü Gürcistan'da gerçekleştirildi.

Almanya, Avusturya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'da da eş zamanlı yakalamalar yapıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ DE YAKALANDI

Kırmızı bültenle arananlar arasında, suç örgütü yöneticileri ve üyeleri de yer aldı. Özellikle "kasten öldürmeye teşebbüs", "örgüt üyeliği" ve "yağma" suçlarından aranan bazı isimlerin yurtdışında saklandıkları tespit edilerek iade süreçleri tamamlandı.

Ulusal seviyede aranan 4 şahsın da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

"NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu mesajı verdi:

"Hangi bültenle aranırsa aransın; organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm kurum ve personeli tebrik ederek, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.