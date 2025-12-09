Başkan Erdoğan'dan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli mesajlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 14:07 Güncelleme: 09.12.2025 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Cefakar Gazzelileri kalpten selamlıyorum.
Tek parti faşizmi milletimizin hafızasında.
CHP Genel Başkanı köşeye sıkışınca saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen dedemin nerede olduğunu sormuş. Siyaset acemisine gereken yanıtı verdiler.
Tek parti faşizmi milletin aklında. Mesaimizi ihlal tortularını temizlemekle harcıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...