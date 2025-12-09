09 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 14:07 Güncelleme: 09.12.2025 14:20
Başkan Erdoğan’dan İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Cefakar Gazzelileri kalpten selamlıyorum.

Tek parti faşizmi milletimizin hafızasında.

CHP Genel Başkanı köşeye sıkışınca saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen dedemin nerede olduğunu sormuş. Siyaset acemisine gereken yanıtı verdiler.

Tek parti faşizmi milletin aklında. Mesaimizi ihlal tortularını temizlemekle harcıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programında önemli mesajlar Başkan Erdoğan’dan İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programında önemli mesajlar Başkan Erdoğan’dan İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programında önemli mesajlar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör