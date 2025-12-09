Başkan Erdoğan: Suriye sonrası sıra Filistin’de! Zafer marşlarını terennüm edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"TEK PARTİ FAŞİZMİ HALA MİLLETİN AKLINDA"

İnsanlık için güçlü Türkiye programının ülkemiz, milletimiz gönül ve kültür coğrafyamız ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 77'inci yıl dönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum. Buradan kalbi bizimle atan tüm mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarını gönderiyor hepsini hürmetle selamlıyorum. Gazzeli kardeşlerimizi Sudanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Afrika'dan Asya'ya bizden uzakta olsalar da acılarını acınız bildiğimiz tüm mazlumları yürekten selamlıyorum.

Filistin halkının onurlu, gururlu mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kendilerine bir kez daha sabır temenni ediyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 77 sene önce 10 Aralık 1948'de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 Maddeden oluşan bu beyanname iki yıkıcı dünya savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu.

Beyannamede kayıtlı hususların vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde ayrıca durulması gereken bir meseledir. Millete ve milletin değerlerine yönelik husumeti herkesçe bilinen tek parti faşizmi ilk günden itibaren beyannamenin altını oymuştur. Kimi zaman bürokratik oligarşi kimi zaman anti demokratik güç odakları olarak kendini deşifre eden bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış demokrasimize telafisi uzun yıllar alan zararlar vermiştir. 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerin arkasında bu zihniyetin silüeti vardır.