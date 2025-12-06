Özgür Özel A Takımını belirliyor! CHP MYK'da kimler gidecek kimler kalacak? Kulis bilgileri A Haber'de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel A Takımını belirliyor. Özel, kurultayda seçilen Parti Meclisi ile ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Aynı zamanda MYK üyeleri de belirlenecek. Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle ilk toplantısı, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştiriliyor.
İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni MYK'yı Parti Meclisi'nin onayına sunacak. Tüzüğe göre Parti Meclisi'nden onay alması gerekiyor yeni MYK için. Tabii geçtiğimiz hafta sonu 39. Olağan Kurultay gerçekleştirilmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçerli oyun tamamını alarak, yani 1333 kurultay delegesinin oyuyla yeniden Genel Başkan seçilmişti. Aynı kurultayda 80 kişilik Parti Meclisi de belirlendi."
Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleriyle birlikte sabah saatlerinde Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalarda da ilk Parti Meclisi toplantısı başlayacak. Tabii bugünün en önemli başlığı, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, yeni MYK'nın açıklanacak olması.
"SELİN SAYEK BÖKE'YLE 'YOLA DEVAM' EDİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"
Şimdi kulislere yansıyan bazı bilgiler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncelikle mevcut MYK'da yer alan bazı isimleri koruyacak. İdari MYK'da özellikle yer alan bazı isimler yerini koruyacak. Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yle yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
CHP MYK'DA KİMLER GİDECEK KİMLER KALACAK?
Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yola devam demesine kesin gözüyle bakılıyor.
Mevcut Dışişleri Gölge Bakanlığı görevini yürüten Namık Tan'ın da yine MYK'ya kaydırılabileceği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Namık Tan olması bekleniyor. Kulislerden yansıyan bilgiler bu şekilde.
MYK'ya yeni Genel Başkan Yardımcılıkları da eklenecek. İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun getirilmesi bekleniyor.
"MYK'DA ZEYNEL EMRE'NİN DE İSMİ GEÇİYOR"
Şimdi yeni MYK'da Zeynel Emre'nin de ismi geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan, geçen dönem MYK'da yer alan isimlerden birisiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi seçiminde anahtar listesinde Zeynel Emre'ye de yer verdi. Zeynel Emre'nin de yeni MYK'da olması bekleniyor."
