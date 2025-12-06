Özgür Özel A Takımını belirliyor! CHP MYK’da kimler gidecek kimler kalacak? Kulis bilgileri A Haber’de

(Foto: AA)

Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleriyle birlikte sabah saatlerinde Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalarda da ilk Parti Meclisi toplantısı başlayacak. Tabii bugünün en önemli başlığı, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, yeni MYK'nın açıklanacak olması.

Selin Sayek Böke (Foto: AA)

"SELİN SAYEK BÖKE'YLE 'YOLA DEVAM' EDİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Şimdi kulislere yansıyan bazı bilgiler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncelikle mevcut MYK'da yer alan bazı isimleri koruyacak. İdari MYK'da özellikle yer alan bazı isimler yerini koruyacak. Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yle yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP MYK'DA KİMLER GİDECEK KİMLER KALACAK?

Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yola devam demesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut Dışişleri Gölge Bakanlığı görevini yürüten Namık Tan'ın da yine MYK'ya kaydırılabileceği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Namık Tan olması bekleniyor. Kulislerden yansıyan bilgiler bu şekilde.

MYK'ya yeni Genel Başkan Yardımcılıkları da eklenecek. İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun getirilmesi bekleniyor.