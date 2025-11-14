Rojin Kabaiş'in sır ölümünde gelişme! Acılı baba açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Van'da kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Acılı baba Nizamettin Kabaiş, daha önce kızına ait olduğu düşünülen atletindeki kan lekesinin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuyla başka bir kadına ait olduğunun kesinleştiğini belirterek 'Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2025 18:04