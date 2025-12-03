Trump’tan İsrail’e: Adım atmayın! A Haber’de dikkat çeken analiz

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu politikasında yeni denklemleri ortaya koyarken yaptığı Suriye açıklamasının ardından "Şam istikrar sağlıyor. İsrail adım atmasın" sözleri sonrası Amerikan medyasından çok konuşulacak Türkiye yorumları geldi.

KATİL BİBİ'NİN GAZZE POLİTİKASINA ENGEL

Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi çatışmaların olduğunu belirten A Haber Washinton Muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapıyla birleşerek Donald Trump'ın tüm politikalarını, özellikle Gazze konusundaki politikalarını alaşağı etmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Dikkat ederseniz hep yayınlarımda Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi çatışmaların olduğunun hep altını çizdim. Ortadoğu politikalarında işte özellikle de Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapıyla birleşerek Donald Trump'ın tüm politikalarını, özellikle Gazze konusundaki politikalarını alaşağı etmeye çalıştığını hep söylemiştim. Ama bugün çok net bir şekilde artık şimdi biraz sonra Amerikan ana akım medyasından bu Suriye ile ilgili konu başlıklarını ve spotları okuduğum zaman gerçekten herkes çok şaşıracak. İlk defa Amerikan ana akım medyasında özellikle de Türkiye ile ilgili Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin ne kadar etkili olduğunu görmüş olacaklar.