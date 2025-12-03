Trump’tan İsrail’e: Adım atmayın! A Haber’de dikkat çeken analiz
Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarının odağında özellikle Suriye olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı katil Netanyahu’ya “Şara’nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın!” açıklaması gündeme bomba gibi düşerken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan medyasının “Türkiye faktörünün ABD'nin yeni stratejisinde belirleyici hale geldi” açıklamaları sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu politikasında yeni denklemleri ortaya koyarken yaptığı Suriye açıklamasının ardından "Şam istikrar sağlıyor. İsrail adım atmasın" sözleri sonrası Amerikan medyasından çok konuşulacak Türkiye yorumları geldi.
KATİL BİBİ'NİN GAZZE POLİTİKASINA ENGEL
Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi çatışmaların olduğunu belirten A Haber Washinton Muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapıyla birleşerek Donald Trump'ın tüm politikalarını, özellikle Gazze konusundaki politikalarını alaşağı etmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Dikkat ederseniz hep yayınlarımda Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi çatışmaların olduğunun hep altını çizdim. Ortadoğu politikalarında işte özellikle de Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapıyla birleşerek Donald Trump'ın tüm politikalarını, özellikle Gazze konusundaki politikalarını alaşağı etmeye çalıştığını hep söylemiştim. Ama bugün çok net bir şekilde artık şimdi biraz sonra Amerikan ana akım medyasından bu Suriye ile ilgili konu başlıklarını ve spotları okuduğum zaman gerçekten herkes çok şaşıracak. İlk defa Amerikan ana akım medyasında özellikle de Türkiye ile ilgili Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin ne kadar etkili olduğunu görmüş olacaklar.
AMERİKAN ANAAKIMINDA 3 AYRI SENARYO
Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Şar'a yönelik olumlu mesajları İsrail'e gönderdiği sert uyarının ardından bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillendiği yorumunu öne çıkardı Amerikan ana akım medyasında. Üç tema öne çıkıyor: Bir, Trump'ın Netanyahu'ya bilinçli baskı uyguladığı. İki, Türkiye faktörünün ABD'nin yeni stratejisinde belirleyici hale geldiği. Üç, Washington'un Suriye dosyasında alışılmış çizgiyi terk etmeye başladığı. Peki CNN, özellikle de Donald Trump'ın nefret ettiği bir televizyon, "Fake News" dediği, yalan haber yapmakla sürekli suçladığı televizyon aynen şunu söylüyor: CNN, Trump Netanyahu'ya açık bir mesaj verdi, Suriye'de yeni denklem kuruluyor. CNN'in dış politika yorumcuları, Trump'ın açıklamalarını alışılmadık derecede açık ve sert bir uyarı olarak nitelendiriyor. Kanal analizlerinde şu başlıkları öne çıkartıyor: Trump Netanyahu'ya ilk kez bu kadar net bir şekilde sınırı aşma diyor.
ANKARA-WASHİNGTON HATTI GÜNDEMDE
ABD Suriye'de Şar yönetimin tamamen dışlama politikası yerine kontrollü iletişim ve istikrar stratejisine yönelmiş görünüyor. CNN ayrıca Trump'ın Türkiye ile ilişkilerindeki olumlu havanın İsrail'i frenlemeye yönelik yeni politikayı güçlendirdiğini yazıyor. Washington Post, Washington Post Trump'ın mesajını Netanyahu hükümetine yönelik jeopolitik baskı olarak yorumluyor. Gazete, Ankara-Washington ilişkilerinde son dönemde oluşan ivmeye dikkat çekiyor ve şu ifadeyi öne çıkartıyor Tahir: Trump Erdoğan'la kurduğu sıcak ilişkiyi bölgesel bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bu mesaj İsrail'in Suriye sahasında tek taraflı hamleleri engellemek için atılmış stratejik bir adımdır. Yazıda Netanyahu'nun hem içeride hem dışarıda baskı altına girdiği ve Trump'ın bu fırsatı değerlendirdiğini vurguluyor.
"NETANYAHU'NUN ASKERİ HAMLELERİ ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"
Fox News, Trump Ortadoğu'da güç dağılımını yeniden dizayn ediyor başlığını atıyor. Trump'a yakın çizgisiyle biliniyor malum Fox News. ABD liderliğinin geri dönüşü şeklinde söylüyor ve Fox yorumcularına göre Trump, Türkiye'nin bölgedeki rolünü güçlendirerek İsrail'e net sınırlar çiziyor. Netanyahu'nun aşırı askeri hamleleri Washington'da rahatsızlık yaratıyordu. Trump bunu düzeltmeye girişti. Fox News özellikle tabii Suriye'deki son baskında yaralanan İsrail askerlerinin Trump'ı daha dengeli bir çizgiye ittiğini de yazıyor. New York Times, gazetenin Ortadoğu muhabirleri şu üç noktayı vurguluyor: Bir, Trump Şar yönetimini tamamen göz ardı eden eski Amerikan yaklaşımını rafa kaldırıyor. İki, Türkiye Washington'un Suriye stratejisinin merkezine oturuyor. Üç, İsrail ABD'den alışkın olduğu koşulsuz destek görünümünü yitiriyor diyor. İşte New York Times Trump'ın uyarısını 40 yıldır görülmemiş bir ton olarak nitelendiriyor. Son olarak Politico, Trump Netanyahu'yu zorunlu esneklik sürecine sokuyor başlığıyla geniş bir şekilde Donald Trump'ın Netanyahu'yu artık bölgede saf dışı etmeye çalıştığını belirtiyor.
