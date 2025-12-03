İHA sürülerine TOLGA zırhlı tehditlere ALTAY: Türkiye çifte kalkanı dünya basınında

Türk savunma sanayinin yıldızları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Söz konusu haberlerde; Türkiye'nin kısa menzilli hava savunması, gökyüzünde İHA sürülerini vurmak için tasarlandığı belirtilirken Altay tankına ilişkin ise "65 tonluk bu devle, Türkiye ağır tank üreten ülkeler kulübüne katılıyor" ifadeleri dikkat çekti. Peki Türk Savunma Sanayii'nde MKE Tolga ve Altay Tankı nasıl bir sistem? Konuya ilişkin çarpıcı detaylar A Haber'de aktarıldı.

"150-200 KM'YE KADAR BÜTÜN SİSTEMİ ÖRTÜYOR"

Siper sistemi olarak da bilinen Çelik Kubbe'ye ilişkin konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, hava savunma sistemlerinin oluşturduğu hava katmanlarına ilişkin konuşarak, "Tolga en alt seviyede dronelara karşı 3 km ile 5 km arasındaki hava savunma sistemini örtüyor" dedi. Küsmez,

Bir siper sistemimiz var bizim, Çelik Kubbemiz. Oradaki hava katmanlarına göre hava savunma sisteminin oluşturulduğu kategoriler var. İşte Siper 1, Siper 2 diye geçiyor. Tolga en alt seviyede dronelara karşı 3 km ile 5 km arasındaki hava savunma sistemini örtüyor. Yani tamamını siz yerden itibaren en yakın mesafeden 150-200 km'ye kadar bütün sistemi kapatmış oluyorsunuz. Yani düşük irtifada gelecek olan... Yani 3 ila 5 km arasındaki bu alanı da kapatıyorsunuz. Tolga'nın özelliği o.

Hava savunma sistemlerinde önemli olan irtifadır. Yani yüksek, düşük ve orta irtifada siz alanı ne kadar kapatıyorsunuz? Aradaki boşlukları ne kadar dolduruyorsunuz? Dolayısıyla Tolga düşük irtifadaki o mesafeyi de bu şekliyle kapatmış oluyor. Mesela kısa menzilli hava savunma sistemi.