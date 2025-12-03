İHA sürülerine TOLGA zırhlı tehditlere ALTAY: Türkiye çifte kalkanı dünya basınında
Türk savunma sanayiinin yıldızları dünya basınında boy gösteriyor. “Yıllar süren geliştirme ve testlerin ardından Türkiye resmen başladı” başlıklarıyla verilen haberlerde MKE Tolga ve Altay Tankı düşmanın kalbine korku salıyor. A Haber’e katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Tolga ve Altay Tankı’nın nasıl bir sistem olduğu ve ne gibi yeniliklerinin olduğuna ilişkin önemli detaylar verdi.
Türk savunma sanayinin yıldızları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Söz konusu haberlerde; Türkiye'nin kısa menzilli hava savunması, gökyüzünde İHA sürülerini vurmak için tasarlandığı belirtilirken Altay tankına ilişkin ise "65 tonluk bu devle, Türkiye ağır tank üreten ülkeler kulübüne katılıyor" ifadeleri dikkat çekti. Peki Türk Savunma Sanayii'nde MKE Tolga ve Altay Tankı nasıl bir sistem? Konuya ilişkin çarpıcı detaylar A Haber'de aktarıldı.
"150-200 KM'YE KADAR BÜTÜN SİSTEMİ ÖRTÜYOR"
Siper sistemi olarak da bilinen Çelik Kubbe'ye ilişkin konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, hava savunma sistemlerinin oluşturduğu hava katmanlarına ilişkin konuşarak, "Tolga en alt seviyede dronelara karşı 3 km ile 5 km arasındaki hava savunma sistemini örtüyor" dedi. Küsmez,
Bir siper sistemimiz var bizim, Çelik Kubbemiz. Oradaki hava katmanlarına göre hava savunma sisteminin oluşturulduğu kategoriler var. İşte Siper 1, Siper 2 diye geçiyor. Tolga en alt seviyede dronelara karşı 3 km ile 5 km arasındaki hava savunma sistemini örtüyor. Yani tamamını siz yerden itibaren en yakın mesafeden 150-200 km'ye kadar bütün sistemi kapatmış oluyorsunuz. Yani düşük irtifada gelecek olan... Yani 3 ila 5 km arasındaki bu alanı da kapatıyorsunuz. Tolga'nın özelliği o.
Hava savunma sistemlerinde önemli olan irtifadır. Yani yüksek, düşük ve orta irtifada siz alanı ne kadar kapatıyorsunuz? Aradaki boşlukları ne kadar dolduruyorsunuz? Dolayısıyla Tolga düşük irtifadaki o mesafeyi de bu şekliyle kapatmış oluyor. Mesela kısa menzilli hava savunma sistemi.
"TANK KORKUTUCU BİR ASKERİ ARAÇTIR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Şimdi her savunma ürünü çıktıkça onun da bir karşı ürünü çıkıyor. Mesela siz droneları üretiyorsunuz, peki o drone saldırıları sürü halinde olursa ne yapacaksınız? E dolayısıyla bunu da engellemeniz lazım. İşte Tolga iki aşamalı: Bir, önce karıştırma körletmeyle elektronik olarak bir önleme yapıyor. Buradan kurtulanları da kendi ateş sistemiyle 3 km, 5 km arasında onu da kapatıyor. Yani Tolga'nın iki önleme kapasitesi var: Bir elektronik, ikincisi de ateşleme sistemiyle bu mesafeyi kapatmış oluyor.
Bir de ben şurada şunu söylemek isterim, bu tank meselesiyle ilgili. Ben şimdi konseptte çalıştığım için hani gelecekte ne eklenebilir vesaire. Şimdi bu tankların meselesi, tanklar pek eskiyecek askeri araçlar değil. Hani bir şey vardır böyle "modası geçiyor mu?" Bakın tank, bilmiyorum izleyicilerimizin kaçı görmüştür ama tank korkutucu bir askeri araç. Yani korkarsınız. Devasa. Onun o makine dişli sesleri. Hele o turetini, yani o namlusunu sağa sola çevirmesi. Korkutucu bir aygıt. O yüzden tankın psikolojik olarak da, askeri olarak da bir şeyi var, bir bayrak gösterme. Mesela ben İsrail sınırlarına gitsem dikkat çekmez ama iki tane askeri tank İsrail sınırına girdi dediğin zaman uçaklar havalanır. Yani füze sistemleri birden aktif hale gelir. Tank böyle bir şey.
DRONE SALDIRILARINA KARŞI MÜSTAKİL KORUMA GÜCÜ: TOLGA
Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez: Mesela burada Tolga'yı Siper entegre hava savunma sisteminin dışında müstakil de kullanıyorsunuz. Mesela bir üs bölgesi, bir karakol veya bir kontrol noktası, sınır... Mesela orada sizin kendi birliklerinizi ve teçhizatınızı korumak için Tolga'yı da kullanabilirsiniz. Çünkü hatırlayın, bu konuda terör örgütünün çok saldırısına maruz kaldık. Mesela drone saldırısı. Üs bölgelerine falan yaptılar hatırlarsanız. E dolayısıyla oradaki sabit üs bölgelerinde Tolga'yı kurduğunuz zaman o toplu gelebilecek drone saldırılarına karşı bu önlemi de almış oluyorsunuz. İşte ikinci bölüm devreye girdiğinde muhtemelen 12.7 milimetrelik bir silah sistemiyle de droneları etkisiz kılabiliyor. O açıdan da önemli.
Operasyonel hareketli birlikler için de taşınabiliyor. Mobil olduğu için kolaylıkla tesis de edilebiliyor.
SAVUNMA SANAYİİNDE YAPAY ZEKA
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Bunların hepsi yapay zekaya eklenecek, bakın, göreceksiniz. Bunların hepsi otonom hale gelecek. Yani dost düşman dediğimiz, yani ben kötü niyetli, yani bu dost düşman dediğiniz illa bir ordunun olması gerekmiyor. Kötü niyetli bir terör örgütü elemanı, militanı, yani kimse o tanıma uyan, otomatik olarak algıladığı zaman imha edebilecek bir kapasiteye sahip olacak. Zaten göreceksiniz önümüzdeki yıllarda en çok tartışılacak konu bu otonom silahlarının hukuki çerçevesi meselesi. Neye göre belirlenmeli? İşte dost neye göre belirleniyor, düşman neye göre belirleniyor? Gerçi Trump sayesinde Amerika'da tartışılıyordu ama Trump sayesinde iyice bu allak bullak bir hale geldi. Bir şey haline getiriliyor. Yani bu otonom silahlar nereye kadar ölümcül olmalı? Mesela çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da düzenlediği bazı saldırılarda sivil kayıpları oldu. Ve sorduğunuz zaman işte dost düşman hedefinde bir karışıklık oldu. Peki neye göre oldu? İşte bize dediler ki radar öyle gösterdi, öteki dedi ki bilmem ne böyle gösterdi. Yani bu otonom meselesini önümüzdeki yıllarda biz çok sık duyacağız. Otonom, yapay zeka, çok sık duyacağımız bir kavram. Her şey entegre olacak.
"RUSYA SİHA VE DRONLARA MAĞLUP OLDU"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez: Şimdi bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu askeri uzmanların çoğu özellikle Batı'dakiler, belki propaganda amaçlı ama tankları yerin dibine batırdılar. Yani artık muharebe meydanlarında tank işi bitmiştir. Dronelar ve SİHA'lar çıktıktan sonra tank artık bulunduğu yerden çıkamaz. Bunun sebebi Rusların beceriksizliğidir. Yani Rus komuta grubu zırhlı birlikleri kullanamamıştır. E dolayısıyla Ukrayna'nın SİHA ve dronelarına karşı mağlup olmuştur.
İSRAİL 17 GENERALİNİ NEDEN EMEKLİ EDİYOR?
İsrail, şimdi ben geçenlerde okudum. Yaklaşık 17 tane generalini emekli etmeye hazırlanıyor. Bunu her Hizbullah-İsrail, Hamas-İsrail savaşından sonra İsrail Genelkurmayı genelde yapar bunu. Beceriksiz generallerini, hatta tabur komutanlarına kadar değiştirmiştir. Ben 2006, 2014, 2016 İsrail, Güney Lübnan ve Gazze'ye yapmış olduğu harekatları inceledim. Hepsinde bir doktrin geliştirmek istedi, hepsinde başarısız oldu. En son bu 7 Ekim'de başlayan savaşta şunu düşündü: "Artık" dedi, "biz sokaklara girmeyeceğiz, cadde cadde temizlik yapmayacağız, evden eve geçmeyeceğiz" dedi. Yeni geliştirdikleri doktrin buydu. Bunları İsrail üniversitelerinde falan akademisyenlerle tartışıyorlar. Şimdi o da çöktü bakın. Çökmesinden dolayı bu 17 generali yargılıyorlar. Neden? Çünkü bu, bir Hamas'ın tünelini daha görmedik bakın. Ya bulamadı yani. Ha bir tane Cibalye tarafındaydı herhalde, orada bir birkaç tünel ağzı buldu ama derinliğine giremedi. Bir Hamas cenazesini göremedik daha. Yani bir, yok yani topluca işte ben şu kadar Hamaslıyı etkisiz hale getirdim diyemedi.
Yani bununla şunu anladık kara harekatı, İsrail'in o meşhur bahsettiği kara harekatının hiçbir şeyini görmedik.
"RUS ORDUSU KÖTÜ YÖNETİLDİ"
Ancak iki savaş bize şunu çıkardı, ders alırsak, biz askeri tarihçiler savaş sonunda alınan derse bakarız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kötü yönetilen bir Rus ordusu ama çok büyük miktarlarla alana girdiği için işgal etti orayı. İsrail Savaşı'nda da çok kötü bir kara harekatı gördük. Yani beceriksiz, korkak, caddeye giremeyen, sokakları temizleyemeyen, sadece hava üstünlüğüyle yakıp yıkan, katliam yapan bir İsrail gördük.
YENİ DRON SİSTEMİ
Altay'ın savunma sistemindeki düzenlemelerine ilişkin konuşan Küsmez, "Altay kendi savunma sistemini de geliştirecek. Bu önemliydi biraz önce. Neye karşı? Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı dronelara karşı zırhlı birliklerin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı. E dolayısıyla her bir tankın üzerinde bir drone savaş sistemi de geliştirilecek. Bunu bir öteye daha geçirin: Her tankın yanında belki drone-tank işbirliği başlayacak. Eskiden piyade-tank işbirliği vardı harekat sahasında. Dolayısıyla şimdi tankların içerisinde havada bir drone örtüsü kurarak tankların ilerlediğini göreceğiz. Dolayısıyla bunlar hep yeni konseptler, yeni doktrinlere açık." İfadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ChatGPT çöktü mü? 2 Aralık ChatGPT neden açılmıyor, sorun çözüldü mü?
- ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? 3-9 Aralık indirimli ürünler listesi
- İlk kez video çektiler! O anlar olay oldu: Pınar Altuğ’dan eşine soğan tepkisi
- Herkesin evinde var! Her gün kullandığımız eşyalardaki kalıcı tehlike
- Hafife almayın! Yatağınızdaki görünmez tehlike: Sadece toz değil…
- Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Resimli TOKİ örnek daireler: TOKİ 500 bin konut 1+1 ve 2+1 daire özellikleri ve planları
- Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir: HSK atama listesi yayımlandı mı?
- Green Card başvurusu son durum: Tarihler açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
- Kişiliğinizi baştan şekillendirecek 8 kadim Japon atasözü: Hayata bakışınız değişecek
- TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? Kuralar hangi tarihte başlayacak?
- Evdeki küçük sinekleri bir gecede yok eden yöntem: Kokusu anında etkiliyor