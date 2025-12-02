FETÖ'ye yönelik operasyon: Son 2 haftada 121 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son iki haftada FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 58’inin tutuklandığını, 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ terör örgütüne yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
58 KİŞİ TUTUKLANDI
Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı bilgilere göre; yakalanan şüpheliler arasında örgütün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve diğer mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren kişiler bulunuyor. Ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ankesörlü telefonlarla haberleşmeyi sürdüren ve sosyal medyada FETÖ propagandası yapan kişilere de operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şubelerince gerçekleştirildi.
İŞTE O İLLER
Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı yapılan operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve daha birçok şehirde yürütüldü. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
