FETÖ’ye yönelik operasyon: Son 2 haftada 121 şüpheli yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan kişilerden 58'i tutuklandı (X)

İŞTE O İLLER

Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı yapılan operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve daha birçok şehirde yürütüldü. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."