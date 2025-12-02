Bakan Tunç’tan yargıyı hedef alan CHP’ye sert tepki: Müsaade etmeyiz

Fotoğraf-AA

Devletin en yüce erdemi olan adaletin, milletin en sağlam dayanağı olduğunu anlatan Tunç, "Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ayakta tutan en büyük güvence, kürsüde vakarını koruyan, meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan hakim ve savcılarımızdır. Bugün, yargı ailesine katılan genç yargı mensuplarımız, bu kutlu sorumluluğun yeni taşıyıcıları olarak adaletin sesine güç katacak, mazlumun duasına layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Adaletin terazisini şaşırtmamak için ortaya koyacağınız her emek, bu millete bırakacağınız en kıymetli miras olacaktır." diye konuştu.

"28 ŞUBAT HUKUK ANLAYIŞI TARİHE GÖMÜLDÜ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yargıyı vesayetçi ve darbeci anlayışın arka bahçesi olmaktan çıkararak milletin yargısı haline getirdiğini ifade eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğiniz reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettiniz. Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturarak demokratik hukuk devletini tahkim ettiniz. Bugün hatırlamak bile istemediğimiz 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen 27 Mayıs'ın yargı anlayışını, 'Bir sağdan bir soldan astık' diyen 12 Eylül'ün adalet anlayışını, postmodern darbecilerin karşısında 'hazır ol'da duran 28 Şubat'ın hukuk anlayışını tarihe gömerek, 15 Temmuz gecesinde, demokrasi ve milli irade düşmanlarının karşısında milletiyle birlikte dimdik duran bir adalet anlayışının ve yargı sisteminin hakim kılınmasına liderlik ettiniz. Bugün ilk derecesiyle, istinafıyla, yüksek yargısıyla yargı sistemimiz milli iradeye saygı duyan, hukukun üstünlüğüne inanan, darbeciden de hesap soran, vesayetçiden de hesap soran, yolsuzluk yapandan da hesap soran tarafsız ve bağımsız bir anlayışa kavuşmuştur."