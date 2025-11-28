Karadeniz açıklarında korku dolu anlar: KARIOS adlı tanker patladı

28 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 19:11 Güncelleme: 28.11.2025 20:18
Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında, Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı.Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide bulunan 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Patlama meydana gelmeden önce geminin boğazdan geçişine ait ilk görüntüler A Haber’de yayınlandı.

Kandıra'ya bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 'KAIROS' isimli tanker gemisinde yangın çıktı.

KARADENİZ'DE KAIROS ADLI TANKER PATLADI!

Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.

VALİLİK AÇIKLADI: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

GEMİNİN PATLAMADAN ÖNCEKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE

İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Geminin patlamadan önce boğazdan geçtiği ilk görüntüleri paylaşıldı.

GEMİ HER AN BATABİLİR

Patlamanın ardından geminin su aldığı ve batma tehlikesinin olduğu belirtildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: "GEMİDEKİ 25 PERSONELİN DURUMU İYİ"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorski limanına seyreden ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumunun iyi olduğunu, denizcilerin tahliyesi için kurtarma unsurlarının sevk edildiğini açıkladı.

"25 MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan patlamanın ardından bakanlığa ait ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de patlama ve yangın ihbarı alınan, 25 kişilik mürettebata sahip 274 metre uzunluğundaki KAIROS adlı tanker için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi hızla bölgeye yönlendirildi. Gemideki 25 personel, KEGM-10 botu tarafından denizden sağlıklı şekilde tahliye edildi."

