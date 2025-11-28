İstanbul’da gıda ve su israfı paneli! Emine Erdoğan: Sıfır atık, insanlığı kurtaran en güçlü formüldür

Emine Erdoğan ʺGıda ve Su İsrafını Önlemek, Geleceği Sahiplenmekʺ temasıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne katıldı

Emine Erdoğan, adil bir dünyanın, tüm insanlığın ortak ideali, hayali ve özlemi olduğunu kaydederek, "Ne var ki bizler bugün, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı, buna karşın 700 milyondan fazla insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu, 190 milyon çocuğun açlıktan gözünün karardığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucundaki sofralarda yemekleri koyacak yer kalmazken, Sudan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok coğrafyadaki milyonlarca çocuk sağlıklı büyümeleri için gerekli olan en temel gıdalara dahi ulaşamıyor." diye konuştu.

Beş yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısının açlıktan kaynaklandığına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel olarak israf edilen gıdanın sadece 4'te 1'inin dünyadaki tüm aç insanları doyurabilecek olması vicdanlarımızı paramparça eden çok acı bir gerçek. Henüz raf ömrü dolmadan çöpe atılan yiyecekler, estetik kriterleri karşılamadığı için elenen tarım ürünleri, restoran ve otel gibi yerlerde oluşan atıklar ve niceleri gıda israfının artık sistemsel bir sorun olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.