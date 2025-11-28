Bakan Uraloğlu’ndan Mardin’e çevre yolu müjdesi

Savunma Sanayii'nde ürün arayan bir ülke değil, aranan bir ülke olduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "225 kilometre hıza sahip trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Teröre 2 trilyon liralık harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Ama bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını da sizlere hizmet olarak en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine inşallah yapacağız." açıklamasında bulundu.

MARDİN'E 31 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Mardin'in AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 31 milyar liralık yatırım hayata geçirdik." dedi.

Kızıltepe-Viranşehir, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları gibi önemli projeleri tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Artuklu Üniversitesi ve Kızıltepe Şehir Geçişi Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Özellikle Mardin-Midyat Yolumuz, Kızıltepe'den Nusaybin'e giden yolumuz gibi 6 önemli karayolu projemizin de yapımına devam ediyoruz." diye konuştu.



Bölgenin ticaretine, ekonomisine can verecek demiryolu projelerini de hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ile Mardin'imizi inşallah buluşturacağız. Mevcut hatlarımızı onardık. Diyarbakır-Mazıdağı İltisak Hattını inşa ettik. Lojistik merkezini planladık, onu inşallah hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.