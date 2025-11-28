Airbus’tan kritik güvenlik bildirimi! THY İletişim Başkanı’ndan açıklama

Türk Hava Yolları, Airbus'ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) sonrası resmi bir açıklamasının ardından Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir." diyerek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." diye konuştu.

UÇAKLAR SERVİSTEN ÇEKİLDİ

Airbus'ın A320 filosu için yayımladığı acil güvenlik uyarısının ardından THY, etkilenen 8 uçağında talimatlara uygun güncellemelerin yapıldığını ve operasyonların kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Türk Hava Yolları, Airbus'ın dünya genelindeki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) sonrası resmi bir açıklama yaptı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından paylaşılan bilgiye göre, filoda bulunan 8 adet A320 tipi uçak kapsam dahilinde değerlendirilerek gerekli işlemler için servisten çekildi.

Üstün açıklamasında, "İlgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra uçaklarımız emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." ifadelerini kullandı.

THY, mevcut operasyonların etkilenmediğini vurgulayarak, tüm uçuşların güvenli şekilde kesintisiz devam ettiğini belirtti. Şirket ayrıca EASA başta olmak üzere tüm uluslararası havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ettiklerini ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli şekilde çalıştıklarını açıkladı.

"Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir." diyen Üstün, süreçle ilgili güncellemelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yapığı yazılı açıklamada uyarı bildirimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir.

Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir.

Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz.

Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."